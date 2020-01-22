Proclamas - 22/01/2020

Proclamas - 22/01/20 - errata
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: THAIROS DOS REIS PANDOLFI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 90, Ed. Rodes, Bloco B-203, Mata da Praia, Vitória-ES e VANESSA AGUIAR SIMÕES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 90, Ed. Hoddis, Bloco B-203, Mata da Praia, Vitória-ES. 23571 2.: RUIMAR GRILLO MARQUES FILHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Carijós, nº 560, AP 504, Jardim da Penha, Vitória-ES e CRISLAINI RONCONI FURLANI, natural de Santa Teresa-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Carijós, nº 560, AP 504, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23573 3.: RAPHAEL GOMES ASSIS, natural de Timóteo-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, nº 121, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIANA DE FIGUEIREDO SALGADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), internacionalista, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 176, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23574 4.: GUSTAVO HERMANO DOS ANJOS, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Subgerente, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES e JÉSSICA CARDOSO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23575 5.: PAULO HENRIQUE FARIAS TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de depósito, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23576 6.: GUILHERME LEAL REBELLO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 79, Ed. Leo Palombini, Apto 404, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA ZANOTTI AGUIAR, natural de Olímpia-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 79, Ed. Leo Palombini, Apto 404, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23577 7.: RODOLPHO FILLIPE MARTINS BICHI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Alexandre Martins de Figueiredo, nº 114, Solon Borges, Vitória-ES e DEBORA CANTÃO DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Alexandre Martins de Figueiredo, nº 114, Solon Borges, Vitória-ES. 23578 8.: EDGARD ROSA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 171, Jardim Camburi, Vitória-ES e LÍVIA CITTY DUCCINI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 171, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVESLAZARO BOMFIM DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de instalações, residente na Rua 6 de Julho, nº 93, Resistência, Vitória-ES e LARISSA THAMIRES CABRAL NERY, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua 6 de Julho, nº 93, Resistência, Vitória-ES. 16931 2.: ALAOR LOPES CODECO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), encanador hidráulico, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1227, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e CARLA CARDOSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Técnica em enfermagem, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1227, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16932 3.: LUCAS DA SILVA BRUSCHI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Tancredo Neves, nº 14, Resistência, Vitória-ES e LUDMILA SOUSA DE JESUS, natural de Vitória da Conquista-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), governanta de hotel, residente na Rua Tancredo Neves, nº 14, Resistência, Vitória-ES. 16933 4.: FABIO REBELLO ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), servidor público municipal, residente na Rua Ariosto da Silva Santos, nº 137, Santa Tereza, Vitória-ES e VANESSA DUQUE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Ariosto da Silva Santos, nº 137, Santa Tereza, Vitória-ES. 16934 5.: ADÃO LUIZ SALA PINTO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 580, Santa Tereza, Vitória-ES e CLAUDIA MARIA SGRANCIO, natural de Itaguai-rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), Servidor Público Municipal, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 580, Santa Tereza, Vitória-ES. 16935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SEGUNDO MARÇAL, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultor, residente na Avenida Crisântemo, nº 14, Brisamar, Vila Velha-ES e HAMÂNDA MARQUES DE ANTONIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Crisântemo, nº 14, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728330 2.: CASSIUS VINICIUS VIEIRA MONTEIRO, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), consultor, residente na Rua José Pereira, nº 143, Ibes, Vila Velha-ES e ADRIANA APARECIDA NAPOLI, natural de Teófilo Otoni-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua José Pereira, nº 143, Ibes, Vila Velha-ES. 232728331 3.: GUILHERME MULLER REBONATO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua São Marcos, nº 58, Santa Inês, Vila Velha-ES e FRANCIANI DE FRANÇA VARGAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua São Marcos, nº 58, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728332 4.: ENEAS CUCCO DIAS, natural de Resplendor-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Cravo Vermelho, nº 01, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e RITA DE CASSIA FREIRE SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), coordenadora administrativa, residente na Rua Cravo Vermelho, nº 01, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728333 5.: ISRAEL FELIPE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 76, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JÉSSICA LOUREIRO DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 76, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR BONIFACIO DOS SANTOS, natural de Eunapolis-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Luzia,57, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e HEMILLY SOUZA ZACCHÉ, natural de Eunapolis-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), cabelereira designer de sombracelha, residente na Rua Santa Luzia,57, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29628 2.: FLAVIO PASCHOAL DO SOCORRO, natural de Mesquita-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Angico, nº 23, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e THATIANE NAZARETH DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), telefonista, residente na Rua Angico, nº 23, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29632 3.: FABRÍCIO DOS SANTOS SALOMÃO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua Flor de Macieira, nº 20, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e CAROLINA SILVA VIANA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Flor de Macieira, nº 20, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29633 4.: IGOR SANTOS FEU, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua A, nº 411, Bloco B, Apartamento 306, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e THAINÁ SANT´ANA PALMA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua A, nº 411, Bloco B, Apartamento 306, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 29634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON TONETE LASARO DA COSTA, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e JULYENE DE SOUZA SOARES, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09896 2.: JOSÉ REGIS PAPACENI LOPES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de descarga de vagões, residente na Rua Canforeira, nº 60, Centro da Serra, Serra-ES e GEANY DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Mutum-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), consultora de vendas, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09897 3.: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Uberlândia, nº 403, Nova Carapina I, Serra-ES e ARIADNA RÚBIA ALMEIDA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Uberlândia, nº 403, Nova Carapina I, Serra-ES. 09898 4.: EDVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA FILHO, natural de Recife-PE, com 42 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 442, Vista da Serra I, Serra-ES e LUZIANE PAIVA MOREIRA, natural de Caravelas-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 442, Vista da Serra I, Serra-ES. 09899 5.: MEHDI YASSINI, iraniano, natural de Teerã, Irã, médico, divorciado, residente e domiciliado em Shahrak Ekbatan Block A4, Entr 1 nº35, Tehran, Tehran, Irã e ANTONIA GOMES MOREIRA, brasileira, natural de Colatina, ES, empresária, divorciada, residente e domiciliada na Rua Rio Canindé, 65, Eldorado, Serra, ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON DOUGLAS SILVA DEOCLECIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), projetista mecânico junior, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 610, São Benedito, Vitória-ES e MIRLENE BARBOSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Escadaria do Bem, nº 08, São Benedito, Vitória-ES. 23823 2.: JOSÉ AUGUSTO CORRÊA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na Escadaria Santa Bárbara, nº 15, Santa Martha, Vitória-ES e MARCIANA MELO DE FRANÇA, natural de Olho D'Água das Flores-AL, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Santa Bárbara, nº 15, Santa Martha, Vitória-ES. 23825 3.: NICOLAS EMERICK TORREZANI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Laury Tavares, nº 134, Santa Martha, Vitória-ES e VIRGINIA SEZINI BONI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Londrina, nº 63, Barcelona, Serra-ES. 23827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO BRENO DE ALMEIDA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, nº 13, Santana, Cariacica-ES e JORDANA MARCHIORI CHAGA, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua São Benedito, nº 13, Santana, Cariacica-ES. 12700 2.: IZAIAS SEVERINO, natural de Resplendor-MG, com 74 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 249, Tabajara, Cariacica-ES e IRACI DE JESUS FARIAS, natural de Dourados-MS, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 249, Tabajara, Cariacica-ES. 12702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR MATHEUS NUNES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Amazonas, N°16, Apt°301, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ADIDIS DE SOUZA LEITE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Amazonas, N°16, Apt°301, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07470 2.: ÉRISON LIMA ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Avenida Délio Silva Britto, Nº630, Ed. Calama, Apto. 101, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA PAULA PIRES GONÇALVES, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Délio Silva Britto, Nº630, Ed. Calama, Apto. 101, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07471 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORLANDO FERREIRA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua das Orquideas, nº 1.785, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ALESSANDRA CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Orquideas, nº 1.785, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08157 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DAVID DOS SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua das Palmeiras, 167, Floresta, João Neiva-ES-ES e ANDRÉIA SANTOS NERES, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Rua das Palmeiras, 167, Floresta, João Neiva-ES. 03012 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 21 de janeiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCOS PAULO MARTINS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 13 de setembro de 1976, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Arthur Bernardes, Nº39, Vila Bethania em Viana-ES, filho de JOSÉ DE PAULA MARTINS SOBRINHO e MAURA GOMES DA SILVA & MARIA MARTA DE MOURA, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascida em 02 de novembro de 1979, estado civil solteira, profissão repositora, residente na Rua Arthur Bernardes, Nº39, Vila Bethania em Viana-ES, filha de JOÃO DA SILVA MOURA e GERALDA SOBRINHO MOURA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana ES, 21 de janeiro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial