Proclamas

Proclamas - 22/01/2020

22 jan 2020 às 00:00

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: THAIROS DOS REIS PANDOLFI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 90, Ed. Rodes, Bloco B-203, Mata da Praia, Vitória-ES e VANESSA AGUIAR SIMÕES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 90, Ed. Hoddis, Bloco B-203, Mata da Praia, Vitória-ES. 23571 2.: RUIMAR GRILLO MARQUES FILHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Carijós, nº 560, AP 504, Jardim da Penha, Vitória-ES e CRISLAINI RONCONI FURLANI, natural de Santa Teresa-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Carijós, nº 560, AP 504, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23573 3.: RAPHAEL GOMES ASSIS, natural de Timóteo-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, nº 121, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIANA DE FIGUEIREDO SALGADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), internacionalista, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 176, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23574 4.: GUSTAVO HERMANO DOS ANJOS, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Subgerente, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES e JÉSSICA CARDOSO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23575 5.: PAULO HENRIQUE FARIAS TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de depósito, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 31, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23576 6.: GUILHERME LEAL REBELLO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 79, Ed. Leo Palombini, Apto 404, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA ZANOTTI AGUIAR, natural de Olímpia-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Alfredo Alcure, nº 79, Ed. Leo Palombini, Apto 404, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23577 7.: RODOLPHO FILLIPE MARTINS BICHI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Alexandre Martins de Figueiredo, nº 114, Solon Borges, Vitória-ES e DEBORA CANTÃO DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Alexandre Martins de Figueiredo, nº 114, Solon Borges, Vitória-ES. 23578 8.: EDGARD ROSA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 171, Jardim Camburi, Vitória-ES e LÍVIA CITTY DUCCINI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 171, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVESLAZARO BOMFIM DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de instalações, residente na Rua 6 de Julho, nº 93, Resistência, Vitória-ES e LARISSA THAMIRES CABRAL NERY, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua 6 de Julho, nº 93, Resistência, Vitória-ES. 16931 2.: ALAOR LOPES CODECO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), encanador hidráulico, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1227, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e CARLA CARDOSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Técnica em enfermagem, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 1227, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16932 3.: LUCAS DA SILVA BRUSCHI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Tancredo Neves, nº 14, Resistência, Vitória-ES e LUDMILA SOUSA DE JESUS, natural de Vitória da Conquista-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), governanta de hotel, residente na Rua Tancredo Neves, nº 14, Resistência, Vitória-ES. 16933 4.: FABIO REBELLO ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), servidor público municipal, residente na Rua Ariosto da Silva Santos, nº 137, Santa Tereza, Vitória-ES e VANESSA DUQUE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Ariosto da Silva Santos, nº 137, Santa Tereza, Vitória-ES. 16934 5.: ADÃO LUIZ SALA PINTO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 580, Santa Tereza, Vitória-ES e CLAUDIA MARIA SGRANCIO, natural de Itaguai-rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), Servidor Público Municipal, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 580, Santa Tereza, Vitória-ES. 16935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SEGUNDO MARÇAL, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), consultor, residente na Avenida Crisântemo, nº 14, Brisamar, Vila Velha-ES e HAMÂNDA MARQUES DE ANTONIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Crisântemo, nº 14, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728330 2.: CASSIUS VINICIUS VIEIRA MONTEIRO, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), consultor, residente na Rua José Pereira, nº 143, Ibes, Vila Velha-ES e ADRIANA APARECIDA NAPOLI, natural de Teófilo Otoni-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua José Pereira, nº 143, Ibes, Vila Velha-ES. 232728331 3.: GUILHERME MULLER REBONATO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua São Marcos, nº 58, Santa Inês, Vila Velha-ES e FRANCIANI DE FRANÇA VARGAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua São Marcos, nº 58, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728332 4.: ENEAS CUCCO DIAS, natural de Resplendor-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Cravo Vermelho, nº 01, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e RITA DE CASSIA FREIRE SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), coordenadora administrativa, residente na Rua Cravo Vermelho, nº 01, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728333 5.: ISRAEL FELIPE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 76, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JÉSSICA LOUREIRO DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 76, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR BONIFACIO DOS SANTOS, natural de Eunapolis-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Luzia,57, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e HEMILLY SOUZA ZACCHÉ, natural de Eunapolis-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), cabelereira designer de sombracelha, residente na Rua Santa Luzia,57, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29628 2.: FLAVIO PASCHOAL DO SOCORRO, natural de Mesquita-RJ, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Angico, nº 23, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e THATIANE NAZARETH DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), telefonista, residente na Rua Angico, nº 23, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29632 3.: FABRÍCIO DOS SANTOS SALOMÃO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), mecânico automotivo, residente na Rua Flor de Macieira, nº 20, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e CAROLINA SILVA VIANA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Flor de Macieira, nº 20, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29633 4.: IGOR SANTOS FEU, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua A, nº 411, Bloco B, Apartamento 306, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES e THAINÁ SANT´ANA PALMA, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua A, nº 411, Bloco B, Apartamento 306, Planície da Serra, Carapina, Serra-ES. 29634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON TONETE LASARO DA COSTA, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e JULYENE DE SOUZA SOARES, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09896 2.: JOSÉ REGIS PAPACENI LOPES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de descarga de vagões, residente na Rua Canforeira, nº 60, Centro da Serra, Serra-ES e GEANY DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Mutum-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), consultora de vendas, residente na Rua Baixo Guandu, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 09897 3.: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Uberlândia, nº 403, Nova Carapina I, Serra-ES e ARIADNA RÚBIA ALMEIDA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Uberlândia, nº 403, Nova Carapina I, Serra-ES. 09898 4.: EDVALDO CELESTINO DE OLIVEIRA FILHO, natural de Recife-PE, com 42 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 442, Vista da Serra I, Serra-ES e LUZIANE PAIVA MOREIRA, natural de Caravelas-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 442, Vista da Serra I, Serra-ES. 09899 5.: MEHDI YASSINI, iraniano, natural de Teerã, Irã, médico, divorciado, residente e domiciliado em Shahrak Ekbatan Block A4, Entr 1 nº35, Tehran, Tehran, Irã e ANTONIA GOMES MOREIRA, brasileira, natural de Colatina, ES, empresária, divorciada, residente e domiciliada na Rua Rio Canindé, 65, Eldorado, Serra, ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON DOUGLAS SILVA DEOCLECIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), projetista mecânico junior, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 610, São Benedito, Vitória-ES e MIRLENE BARBOSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Escadaria do Bem, nº 08, São Benedito, Vitória-ES. 23823 2.: JOSÉ AUGUSTO CORRÊA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na Escadaria Santa Bárbara, nº 15, Santa Martha, Vitória-ES e MARCIANA MELO DE FRANÇA, natural de Olho D'Água das Flores-AL, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Santa Bárbara, nº 15, Santa Martha, Vitória-ES. 23825 3.: NICOLAS EMERICK TORREZANI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Laury Tavares, nº 134, Santa Martha, Vitória-ES e VIRGINIA SEZINI BONI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Londrina, nº 63, Barcelona, Serra-ES. 23827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO BRENO DE ALMEIDA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, nº 13, Santana, Cariacica-ES e JORDANA MARCHIORI CHAGA, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua São Benedito, nº 13, Santana, Cariacica-ES. 12700 2.: IZAIAS SEVERINO, natural de Resplendor-MG, com 74 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 249, Tabajara, Cariacica-ES e IRACI DE JESUS FARIAS, natural de Dourados-MS, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 249, Tabajara, Cariacica-ES. 12702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR MATHEUS NUNES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Avenida Amazonas, N°16, Apt°301, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ADIDIS DE SOUZA LEITE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Amazonas, N°16, Apt°301, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07470 2.: ÉRISON LIMA ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Avenida Délio Silva Britto, Nº630, Ed. Calama, Apto. 101, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA PAULA PIRES GONÇALVES, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Délio Silva Britto, Nº630, Ed. Calama, Apto. 101, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07471 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORLANDO FERREIRA BASTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua das Orquideas, nº 1.785, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ALESSANDRA CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Orquideas, nº 1.785, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08157 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DAVID DOS SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua das Palmeiras, 167, Floresta, João Neiva-ES-ES e ANDRÉIA SANTOS NERES, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Rua das Palmeiras, 167, Floresta, João Neiva-ES. 03012 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 21 de janeiro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA  2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCOS PAULO MARTINS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 13 de setembro de 1976, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Arthur Bernardes, Nº39, Vila Bethania em Viana-ES, filho de JOSÉ DE PAULA MARTINS SOBRINHO e MAURA GOMES DA SILVA & MARIA MARTA DE MOURA, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascida em 02 de novembro de 1979, estado civil solteira, profissão repositora, residente na Rua Arthur Bernardes, Nº39, Vila Bethania em Viana-ES, filha de JOÃO DA SILVA MOURA e GERALDA SOBRINHO MOURA. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana  ES, 21 de janeiro de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

