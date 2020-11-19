Proclamas - 19/11/20
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO MATEUZZI CAVAGLIERI, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de solda, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, nº 337, Bairo De Carli, Aracruz-ES e ELIVANE MONTEIRO LOSS, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, nº 337, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 12984 2.: ELNATAN TAVARES SEZÁRIO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), afiliador de marketing digital, residente na Rua Continente Americano, 01, Bairro Itaputera, Aracruz-ES e JANAIARA ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Esplanada-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora de comércio varejista, residente na Rua Continente Americano, 01, Bairro Itaputera, Aracruz-ES. 12986 3.: RENAN GETÚLIO SÔARES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual militar, residente na Rua Luiz Musso, nº 16, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e JOYCE SIRTOLI CYRILLO, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Luiz Musso, nº 16, Vila Nova, Aracruz-ES. 12987 4.: IGOR DO ESPIRITO SANTO BIANCA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Ângelo Môro, nº 10B, Vila Nova, Aracruz-ES e CAROLINA MARTINS DE SOUZA LANES, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Esmeralda, nº 108, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 12988 5.: DAVI VIANA PINHO, natural de São Mateus-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico de refrigeração, residente na Rua São João, nº 13, Santa Luzia, Aracruz-ES e CAMILA VITÓRIA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Ubaitaba-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), técnica em mecânica, residente na Rua Prefeito Augusto Ferreira Lamêgo, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 12989 6.: JOSE DALVIT GOMES DO ROSÁRIO, natural de Muritiba - M/de Ecoporanga-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Cidade de João Pessoa, nº 20, Bairro Itaputera, Aracruz-ES e GRACIETE RIBEIRO DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Santo Expedito, nº 05, Bairro Santa Luzia, Aracruz-ES. 12991 7.: STÉFANO LUIZ AVELINO, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), segurança patrimonial, residente na Rua Guaratimbó, nº 89, Casa 04, Jardim Marília, São Paulo-SP e ALMERINDA GOMES DE CARVALHO, natural de João Neiva-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), analista fiscal, residente na Rua Antônio Riccatto, nº 60, Apto 01, De Carli, Aracruz-ES. 12992 8.: LUCAS SUCCI FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Jurandir Peruchi, 55, Planalto, Aracruz-ES e RAYANE FRANCA CORDEIRO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 18, Segatto, Aracruz-ES. 12993 9.: FÁBIO FERREIRA DA SILVA, natural de Conceição do Araguaia-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Santa Teresa, nº 11, Santa Luzia, Aracruz-ES e LARISSA GABRIÉLLI DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Santa Teresa, nº 11, Santa Luzia, Aracruz-ES. 12994 10.: FILIPE ANTÔNIO SILVA SELEGRINE, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro (chapas de ferro e aço), residente na Rua Luiz Tonon, 81, Industrial, João Neiva-ES e KAREN GOMES COSTA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Sauê, 05, Fátima, Aracruz-ES. 12995 11.: ANDRIO DOS PASSOS, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua José Devens, nº 25, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e ROSIMARA RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua José Devens, nº 25, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 12996 12.: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GASPARINI, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro eletricista, residente na Estrada Ribeirão do Cruzeiro, Zona Rural, S/nº, Distrito de Guaraná, Aracruz-ES e ISABELA RODRIGUES FRAGA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carmen Maria Scarpati, nº 01, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 12997 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 18 de novembro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIVAN ALVES SANTANA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Papa João Paulo II, nº 2112, Interlagos, Linhares-ES e ANDRESSA ABRAÃO DO NASCIMENTO MORAES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 652, Interlagos, Linhares-ES. 10533 2.: ALEXANDRE DOS SANTOS GONSALVES, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Avenida Marim Fernandes, S/n, Bairro Canivete, Linhares-ES e JOSIANE ROHR OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Avenida Marim Fernandes, S/n, Bairro Canivete, Linhares-ES. 10534 3.: ANDRÉ FALCÃO DA PENHA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 60, Linhares V, Linhares-ES e THYRLEN GOMES DE PINHO LOZORIO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Joaquim dos Santos, S/n, Bebedouro, Linhares-ES. 10535 4.: JOSÉ ANDRÉ ZEFERINO RUI, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 102, Novo Horizonte, Linhares-ES e SIMONE XAVIER, natural de Ji-Paraná-RO, com 37 anos de idade, divorciado(a), Enc. financeira, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 102, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10536 5.: WANDERLEY DE ARAÚJO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 1031, Centro, Linhares-ES e IVANETE DANIELETO LOURENÇO, natural de Nova Venécia-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 1031, Centro, Linhares-ES. 10537 6.: RUAN DE MELO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Paulo Carvalho Calmon, nº 11, São José, Linhares-ES e RENATA BAZELATTI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paulo Carvalho Calmon, nº 11, São José, Linhares-ES. 10538 7.: GILMAR FERNANDES DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Braúna,s/n, Movelar, Linhares-ES e JACQUELINE DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 634, Santa Cruz, Linhares-ES. 10539 8.: TALES DOS SANTOS DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na CRG Área Rural, S/n, Humaitá, Linhares-ES e LUCILIA LOPES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na CRG Área Rural, S/n, Humaitá, Linhares-ES. 10540 9.: WASHINGTON DOS SANTOS DE DEUS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), agente de segurança, residente na Rua Tiradentes, nº 2124, Interlagos, Linhares-ES e JÉSSICA CANDIDO OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Tiradentes, nº 2124, Interlagos, Linhares-ES. 10541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de novembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO CARLOS SOARES, natural de Itaici-muniz Freire-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na no Lugar Denominado "Córrego Santo Antonio, Zona Rural,, Iúna-ES e LENILZA APARECIDA ROSA VIEIRA, natural de Ibitirama-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na no Lugar Denominado "Córrego Santo Antonio, Zona Rural,, Iúna-ES. 08727 2.: BRUNO CÉSAR BORGES, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Córrego Boa Sorte, Zona Rural, Iúna-ES e VALÉRIA APARECIDA RAIMUNDO, natural de Castelo-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Córrego Boa Sorte, Zona Rural, Iúna-ES. 08728 3.: ANTONIO NATAL DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Córrego Da Serrinha, Zona Rural, Iúna-ES e MARIA JOSÉ DE MORAIS, natural de Iúna-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Córrego Da Serrinha, Zona Rural, Iúna-ES. 08729 4.: WILLIAM DE SOUZA AGUILAR, natural de Muniz Freire-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e DÉBORA ROCHA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08730 5.: ALEANDRO SILVA FREITAS, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e LIGIANE SOUZA QUIMA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08731 6.: FERNANDO SARTI, natural de Afonso Cláudio-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 17, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ELISANGELA RODRIGUES VITOR, natural de Mauá-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Francisco Augusto de Castro, Número 17, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08732 7.: EDILSON DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Vargem Alegre, Zona Rural, Iúna-ES e GELSENIR FERREIRA GIMENES, natural de Muniz Freire-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Vargem Alegre, Zona Rural, Iúna-ES. 08733 8.: ALEX GONÇALVES GUIMARÃES, natural de Ibatiba-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Córrego Vargem Alegre, Zona Rural, Iúna-ES e HELOIZE PEREIRA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego Vargem Alegre, Zona Rural, Iúna-ES. 08734 9.: CLEIR MOURA DA SILVA, natural de Irupi-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santa Clara, Zona Rural, Iúna-ES e RENATA APARECIDA DE JESUS, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Córrego Santa Clara, Zona Rural, Iúna-ES. 08735 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de novembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS DE CASTRO E SOUZA, natural de São Sebastião da Vala-MG, com 48 anos de idade, Divorciado(a), montador, residente na Rua Ponto Alto, nº 10, Graúna, Cariacica-ES e SOLANGE SOARES DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ponto Alto, nº 10, Graúna, Cariacica-ES. 13292 2.: HIGOR CHAVES BARBOSA, natural de Santa Teresa-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Joana D'arc, nº 16, Vasco Da Gama, Cariacica-ES e JAQUELINE DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Adalia Gomes, nº 58, Tabajara, Cariacica-ES. 13294 3.: RENAN SERAFIM DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Paulo Nascimento, nº 42, Campo Verde, Cariacica-ES e DAYANE TRAVEZANI CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), zeladora, residente na Rua Paulo Nascimento, nº 42, Campo Verde, Cariacica-ES. 13295 4.: ISMAEL ENCARNAÇÃO SILVA, natural de Camacan-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paulo Nascimento, nº 42, Campo Verde, Cariacica-ES e JOYCE PATRICIA SEIDEL DE SOUZA, natural de Santo André-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Paulo Nascimento, nº 42, Campo Verde, Cariacica-ES. 13296 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO CEZAR GONÇALVES MOTTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Carijós, nº 140, Ap. 303, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENA PICOLI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Carijós, nº 140, Ap. 303, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24124 2.: ENEAS LINO DE GOUVÊA, natural de Ouro Fino-MG, com 42 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 44, 1º Andar, Maria Ortiz, Vitória-ES e SIMONE APARECIDA ALVES, natural de Jacareí-SP, com 39 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 44, 1º Andar, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24125 3.: YAN DOUGLAS GUIMARÃES PEREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 135, Apto 903 B, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARINA TOREZANI CEZANA, natural de Pinheiros-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 135, Apto 903 B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24126 4.: CAIO CESAR XAVIER RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua Manoel Gomes Brandão, nº 43, Boa Vista, Vitória-ES e GABRIELA DA FONSECA ZARDINI, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Manoel Gomes Brandão, nº 43, Boa Vista, Vitória-ES. 24127 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERDIEL SOUSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Rio Brilhante, nº 222, Cidade Pomar, Serra-ES e ADINE JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Caravelas-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Ituxi, nº 09, Serra Dourada II, Serra-ES. 10531 2.: ERNESTO SCHULTZ FILHO, natural de Baixo Guandú-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Itapemirim, nº 2, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e EDILEIA DOS SANTOS PIMENTA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), baloconista, residente na Rua Itapemirim, nº 2, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10533 3.: NILTON GONÇALVES DE MATOS FILHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Figueiras, nº 172, Vista da Serra II, Serra-ES e VIVIANNE APARECIDA SOARES, natural de Belo Horizonte-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Figueiras, nº 172, Vista da Serra II, Serra-ES. 10538 4.: HEMERSON EVANGELISTA MATOS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua Vista da Serra, nº 443, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CAMILA MAI SANTANA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Vista da Serra, nº 443, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10539 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELCIMAR FREITAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Pintor automotivo, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 75, Inhanguetá, Vitória-ES e JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 75, Inhanguetá, Vitória-ES. 17197 2.: FERNANDO FIGUEREDO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vigilante de carro forte, residente na Escadaria Camilo Teixeira, N° 43, Santa Tereza, Vitória-ES e ARIADNE LOPES BARRETO SANTOS BARBOSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 39 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Escadaria Camilo Teixeira, N° 43, Santa Tereza, Vitória-ES. 17198 3.: PAULINO FERNANDES DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 70 anos de idade, divorciado(a), tecnico em refrigeração, residente na Rua Santa Rita de Cássia, nº 49, Resistência, Vitória-ES e MARIA SÔNIA DE JESUS SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 64 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireira, residente na Rua Santa Rita de Cássia, nº 49, Resistência, Vitória-ES. 17199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Itaguaí-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Alfredo Galeno, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ANA PAULA SANTOS SILVA, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alfredo Galeno, S/n, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30774 2.: MARCOS ANTONIO PEREIRA, natural de Sao Jose de Meriti-RJ, com 48 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Atanásia, 17, Feu Rosa, Serra-ES e VALQUIRIA SEGAL DA SILVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Atanásia, 17, Feu Rosa, Serra-ES. 30775 3.: LUCAS SANTOS LACERDA, natural de Guaratinga-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Bl. 04, Ap. 108,Colina de Laranjeiras, Serra-ES e HEMILLY LOPES DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, 354, Bl. 04, Ap. 108,Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30777 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ODIRLEI BERTI FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua José Del'Antônio, nº 59, Jucutuquara, Vitória-ES e CRISTIANE MONTEIRO LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Pará, nº 12, Normília da Cunha, Vila Velha-ES. 24289 2.: VIVI BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 73 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Dionísio Rosendo, nº 51, Centro, Vitória-ES e CREMILDA PEREIRA ANTONIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Dionísio Rosendo, nº 51, Centro, Vitória-ES. 24320 3.: CRISTIANO FRANCISCO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Pio XII, nº 40, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e LUCIANA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), atendente comercial, residente na Rua Pio XII, nº 40, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24322 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDIR DA SILVA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e ELIETE MAGALHÃES DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Projetada, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08601 2.: SILVANEI MARTINS VIEIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de pedreiro, residente na Rua Projetada, N°19, Jabaete, Vila Velha-ES e RAFAELA BRAGA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, N°19, Jabaete, Vila Velha-ES. 08603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ ANTONIO PIROVANI, natural de Guaçuí-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Prefeito Antonio Lemos Junior, s/nº, Alegre-ES e LUZIA DE CÁSSIA MENDES OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 53 anos de idade, Viúva(o), professora, residente na Loteamento Antonio Lemos Junior, S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES. 03435 2.: MARRONI DE ALCANTARA BARBOSA, natural de Alegre-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Jose Alcure S/nº, Campo de Aviação, Alegre-ES e EVELYN RIBEIRO DOMINGOS DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Dr. Porfirio de Souza Freire, 285, Vila Viana, Alegre-ES. 03436 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 18 de novembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEUDES NEVES CARLOS, natural de Mantena-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 79, Santa Rita, Vila Velha-ES e VITÓRIA VIANA DE ALMEIDA, natural de Muniz Freire-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 79, Santa Rita, Vila Velha-ES. 04175 2.: DAVID DE PAULA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), MOTOBOY, residente na Rua General Osório, Nº 3, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES e GILSSARA GOMES DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua General Osório, Nº 3, Bairro Santa Rita, Vila Velha-ES. 04176 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de novembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de Joõo Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE ANTÔNIO SILVA SELEGRINE, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Luiz Tonon, 81, Industrial, João Neiva-ES e KAREN GOMES COSTA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Sauê, 05, Fátima, Aracruz-ES. 03061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 18 de novembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARTINS FERREIRA, natural de Castelo-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Pedro Rigo, S/n, Bairro Pedra Limpa, Conceição do Castelo-ES e MARIA MADALENA AMORIM, natural de Santa Clara de Lajinha-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pedro Rigo, S/n, Bairro Pedra Limpa, Conceição do Castelo-ES. 00556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 18 de novembro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE COMARCA DA CAPITAL (SUCURSAL) Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS AURÉLIO UZAI REIS, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Aptº 506, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KEILA FRANCIS SOUSA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rodovia do Sol, nº 3420, Aptº 506, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHRISTIAN WOLF SZMAJSER, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), corretor de seguros, residente na Rua Mário Menine, nº 07, Santos Dumont, Vila Velha-ES e KERY CRISTINI CORRÊA DO NASCIMENTO RIGO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Mário Menine, nº 07, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728760 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de novembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã