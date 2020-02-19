Proclamas -19/02/20
Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Itabira, nº 15, Lote 15, Divinópolis, Serra-ES e TAMIRES LOIOLA LOPES, natural de Quiterianópolis-CE, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itabira, nº 15, Lote 15, Divinópolis, Serra-ES. 09947 2.: MARCELO LOPES CANDEIAS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Rio Marinho, S/n, Bl A, Casa 11, Eldorado, Serra-ES e SIMONI RUFINO SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rio Marinho, S/n, Bl A, Casa 11, Eldorado, Serra-ES. 09948 3.: ALEXANDRE MARQUES CORRÊA PEREIRA, natural de Petropolis-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Rio Chuí, nº 27, Eldorado, Serra-ES e MARIANA SUAVE SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente comercia, residente na Rua Rio Chuí, nº 27, Eldorado, Serra-ES. 09949 4.: NATHAN FORTUNATO LOPES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua Beta, nº 102 , Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e ANA CAROLINA DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Carlos Chagas-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Beta, nº 102 , Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 09950 5.: SAMUEL RAMOS SILVA, natural de Montanha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Nova Era, nº 50, Nova Carapina I, Serra-ES e TAINARA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Nova Era, nº 50, Nova Carapina I, Serra-ES. 09951 6.: TIAGO LEANDRO NERES DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Guarani, nº 636, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e ALETÍCIA JULIO SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), gerente, residente na Avenida Guarani, nº 363, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 09953 7.: JOÃO LUCAS DE ARAUJO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico de suspensão, residente na Rua Vasco Fernandes Coutinho, nº 45, Novo Porto Canoa, Serra-ES e RAIANE DE CASTRO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José do Patrocínio, nº 15, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09954 8.: MARCELO DALFIORE DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Governador Valadares, nº 763, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA CLEDIONICE DE JESUS BOTELHO, natural de Montanha-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Governador Valadares, nº 763, Nova Carapina I, Serra-ES. 09955 9.: DYEREMYR MESSIAS GONÇALVES SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), operador geral de produção, residente na Rua Beta, S/N, Nossa Senhora da Conceição,, Serra-ES e MARIA CLAUDIA DE JESUS SOUZA, natural de Salvador-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), executiva de conta junior, residente na Rua Beta, S/N, Nossa Senhora da Conceição,, Serra-ES. 09956 10.: GUSTAVO CLAUDIO CANDIDO AVELINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Jaqueira, nº 35, Cidade Pomar, Serra-ES e KEYLLIANNE DO NASCIMENTO FELIX, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Jaqueira, nº 35, Cidade Pomar, Serra-ES. 09957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEVIN RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Santo Antônio, nº 51, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e KETHYN MONTEIRO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), operadora de loja, residente na Rua Santo Antônio, nº 51, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29728 2.: JHON WESLEY DOS REIS BRASIL, natural de Almeirim-PA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de atacarejo, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 186, Jardim Limoeiro,Carapina, Serra-ES e THAYANA FREITAS DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 186, Jardim Limoeiro,Carapina, Serra-ES. 29729 3.: WILLIAM CESAR DA SILVA LEANDRO, natural de Vitoria-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, 647, Bl 05, Barra Ap 304, Praia da Baleia, Carapina,, Carapina, Serra-ES e BRUNA NAJARA BORÉL GOUVEA, natural de Manhuaçu-MG, com 35 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, 647, Bl 05, Barra Ap 304, Praia da Baleia, Carapina,, Carapina, Serra-ES. 29732 4.: JOSÉ NUNES DA SILVA, natural de Ibicuí-BA, com 50 anos de idade, Solteiro(a), arrumador de carga, residente na Rua Governador Valadares, nº 141, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ROSEMERE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Governador Valadares, nº 141, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29736 5.: JENIVAL VICENTE DE ARAUJO, natural de Campo Alegre-AL, com 37 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua São Pedro, nº 208, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARCIELMA DA CONCEIÇÃO DE BRITO, natural de Maceió-AL, com 29 anos de idade, Solteira(o), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua São Pedro, nº 208, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29741 6.: ARAÇAGI DA SILVA SOARES JUNIOR, natural de Conceição da Barra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Santa Alice, nº 50, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e OZANA MATILDES GOMES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua Santa Alice, nº 50, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29745 7.: JONAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itambacuri-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Coelho Neto, nº 5, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e SABRINA NEVES DELUNARDO SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Coelho Neto, nº 5, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29746 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ FELIPE MONTEIRO BATISTA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Eucalipto, N° 525, Bairro Movelar, Linhares-ES e KYMILLI DA SILVA DO COUTO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Sales, S/n, Bairro Bebedouro, Linhares-ES. 10034 2.: JOÃO VITOR FERREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Pernambuco, nº 375, Aviso, Linhares-ES e GABRIEL LOPES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Pernambuco, nº 375, Aviso, Linhares-ES. 10035 3.: RAFAEL OLIVEIRA DE ARAUJO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Margaridas, nº 352, Jardim Laguna, Linhares-ES e AMANDA DE SOUZA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua das Margaridas, nº 352, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10036 4.: EVANDRO DE ANDRADE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 484, Interlagos, Linhares-ES e ADRIANA QUEIROZ CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Tomé de Souza, Nº726 , Interlagos, Linhares-ES. 10037 5.: WALLACE COSTA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES e RENATA GOMES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ RICARDO BESSA FERRAZ, natural de Brumado-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 91, Ed Omni, Apto 1506, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORENA MEDEIROS DA FONSECA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1067, Apto 102, Ed Ipanema, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23626 2.: RODRIGO MORAIS ADDUM, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES e NATÁLIA CREMA SCHEFFER, natural de Eunápolis-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES. 23634 3.: RODRIGO CARVALHO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), aplicador de polimero, residente na Rua Professora Helísa Abreu Judíce de Mattos, nº 173, Jabour, Vitória-ES e SABRINA PEDROSA RAMOS, natural de São João de Meriti-RJ, com 32 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Professora Helísa Abreu Judíce de Mattos, nº 173, Jabour, Vitória-ES. 23635 4.: OBETSON BORGES VICENTE, natural de Taubaté-SP, com 44 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de pedreiro, residente na Rua Anita Giovanoti, nº 96, Maria Ortiz, Vitória-ES e SIMONE BARBOSA LIMA, natural de Itagimirim-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Anita Giovanoti, nº 96, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23638 5.: FERNANDO ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Alarico de Lima Cabral Filho, nº 25, Solon Borges, Vitória-ES e AMANDA OLIVEIRA PROIETTI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Alarico de Lima Cabral Filho, nº 25, Solon Borges, Vitória-ES. 23639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO RODRIGUES SILVA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Travessa Cafuné, nº 12, Grande Vitória, Vitória-ES e GISELLE CRISTINA SANT'ANA FRANCISCO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), Operador de telemarketing, residente na Travessa Cafuné, nº 12, Grande Vitória, Vitória-ES. 16952 2.: JONATHAN BESERRA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), técnico em edificações, residente na Rua Mário Rosendo, nº 64, Bela Vista, Vitória-ES e EVELANIA SILVA ESTEVES, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Mário Rosendo, nº 64, Bela Vista, Vitória-ES. 16953 3.: WESLEY MIGUEL DE AMORIM, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial, residente na Rua Camarões, nº 4, Estrelinha, Vitória-ES e CAMILA MAGALHÃES BONFIM RIBEIRO, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), Cirurgiã dentista, residente na Rua Camarões, nº 4, Estrelinha, Vitória-ES. 16954 4.: JOSÉ FERNANDES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Deuzedino Silva Dias, nº S/n, Caratoíra, Vitória-ES e HELOISA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Deuzedino Silva Dias, N° S/N, Caratoíra, Vitória-ES. 16955 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINICIUS CASCARDO LOPES, natural de São Gonçalo-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e FRANCIELLY CORRÊA ANTUNES, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08568 2.: CRISTIANO DUTRA DOS REIS, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Pouso Alto, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO BUENO, natural de Muniz Freire-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08569 3.: JOSÉ AUGUSTO DAMASCENO, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Armindo Apolinario de Lemos, Número 40, Bairro Quilombo, Iúna-ES e TAYNARA PEREIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Armindo Apolinario de Lemos, Número 40, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de fevereiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IORENITO TOSTA DAS NEVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 79 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua das Flores, nº 1, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES e CLEUNICE DE ANDRADE FERREIRA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 53 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Flores, nº 1, Bairro Nova Esperança, Cariacica-ES. 12753 2.: BRENNO SANTOS ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), técnico segurança do trabalho, residente na Rua Boa Esperança, nº 99, Flexal, Cariacica-ES e ANDRESSA DELARMELINA SILVERIANO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Boa Esperança, nº 99, Flexal, Cariacica-ES. 12755 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER JOSE MIRANDA, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), analista de T.I, residente na Rua Dezenove, nº 15, Cocal, Vila Velha-ES e KAROLLINI SOAVE MOSCHEN, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Dezenove, nº 15, Cocal, Vila Velha-ES. 07504 2.: WESCLE AGUIAR DEL PUPPO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Administrador, residente na Rua São Paulo, nº 2730, Ed. Costa de Monaco, Torre 01, Apto. 102, Itapuã, Vila Velha-ES e CAMILLA DE FREITAS BASTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), Administrador, residente na Rua São Paulo, nº 2730, Ed. Costa de Monaco, Torre 01, Apto. 102, Itapuã, Vila Velha-ES. 07505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Garçom, residente na Rua Mário de Andrade, nº 17, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e MARIA HELENA MAGALHÃES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Mário de Andrade, nº 17, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08203 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID FREDERICO RIBEIRO BARROS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Catarina, nº 300, Areinha, Viana-ES e JAQUELINE DENANIAS LUCIANO, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Catarina, nº 300, Areinha, Viana-ES. 06847 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO FERREIRA SARLO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Thiers Velloso, nº 175, Parque Moscoso, Vitória-ES e KEROWLYN MARQUES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua Guarapari, nº 326, Nova Brasília, Cariacica-ES. 23869 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: NILSON ROGERIO GARCIA JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, auxiliar de concretagem, natural de Vitória-ES, residente e domiciliado na Av. Brasil, 1433, Cidade Nova da Serra-ES, CEP: 29.160-000, e DÉBORA LIMA DIAS, brasileira, solteira, maior, doméstica, natural de Fundão-ES, residente e domiciliado na Av. Brasil, 1433, Cidade Nova da Serra-ES, CEP: 29.160-000. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de fevereiro de 2020. Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil