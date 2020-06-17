Proclamas - 17/06/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIMAR AUGUSTO ALVES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina copiadora, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e DÁFINE VIEIRA FERREIRA, natural de Barra Mansa-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30042 2.: PATRICK STORCH BAIENSE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Avenida Central, nº 265, Casa 107, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e CARLA ZANETTI RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Eudes Scherrer Souza, nº 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 30044 3.: VINICIUS SOARES TRINDADE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Avenida Cristal, 6, André Carloni, Carapina, Serra-ES e JOSIANE SOUZA PINHEIRO, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Vitória, nº 34, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30048 4.: FELIPE POMBO DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua dos Açaís,s/ nº , Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RENATA MARTINS FANTIN, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua dos Açaís,s/ nº , Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30049 5.: JOSUÉ MACHADO DE AZERÊDO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Treze, nº 32, Maringá, Carapina, Serra-ES e MARIA HELENA LUIZ, natural de Baixo Guandu-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Treze, nº 32, Maringá, Carapina, Serra-ES. 30050 6.: FRANCISCO PEREIRA DE JESUS, natural de Fundão-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Torricelli, nº 44, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARILENE LOPES RANGEL, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Torricelli, nº 44, Parque Residencial Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30051 7.: JULIANO DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/n, Bloco 708, Apartamento 201, Boulevard Lagoa, Carapina, Serra-ES e HADASSA AZEVEDO SCHUINA PRATES, natural de Águas Formosas-MG, com 26 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, S/n, Bloco 708, Apartamento 201, Boulevard Lagoa, Carapina, Serra-ES. 30052 8.: JOSÉ AIRTON SILVA VERAS, natural de Parnaíba-PI, com 32 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Bahia, nº 14, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e CRISTIANY DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bahia, nº 14, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 30053 9.: EDIPO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Rua Júlia Castiglioni Avanza, nº 48, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e MICKAELLY MARQUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), inspetora de segurança, residente na Rua Júlia Castiglioni Avanza, nº 48, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30054 10.: LUCAS FERREIRA NEVES DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Doutor Arnaldo Andrade, nº 344, Taquara I, Carapina, Serra-ES e MARCELLY ELIZABETH MARTIN PEREIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Arnaldo Andrade, nº 344, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30055 11.: IDEVAN VICENTINI KENNEDY, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Rio Jucú, s/nº , André Carloni, Carapina, Serra-ES e VANIA DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Rio Jucú, s/nº , André Carloni, Carapina, Serra-ES. 30063 12.: MARCELINO GOMES DOS SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Pombo, nº 51, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pombo, nº 51, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30065 13.: RAY MARCELINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Maitaca, 56, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e BIANCA MAX TRINDADE SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maitaca, 56, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30066 14.: GUSTAVO SANTOS FREITAS, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Londrina, nº 300, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e MAYARA OLIVEIRA VILA NOVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Londrina, nº 300, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30068 15.: ALEXANDRE CAVALHEIRO BAYER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de garantia, residente na Rua Santa Luzia, nº 04, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e LAIS DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Luzia, nº 04, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30072 16.: MARCELO CUNHA VIANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de automação e controle, residente na Avenida Brauna, 264, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e JÔSENARA GOMES COUTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Avenida Brauna, 264, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30074 17.: SIDICLEI LUIZ ROSA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Dom Pedro II, 1 303, Bl 05, Apt. 303, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e GLASIELLY DA SILVA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em eletrotécnica, residente na Rua Dom Pedro II, 1 303, Bl 05, Apt. 303, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30075 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON DE LIRIO TOMAZINI, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 33, Vista da Penha, Vila Velha-ES e MATILDE DE ALVARENGA LOUROZA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Mauro Vasconcelos, nº 11, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 07596 2.: FERNANDO DA SILVA, natural de Belém-PA, com 35 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Deolindo Perim, nº 373, Ed. Blue Tower, Aptº 504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA DOS SANTOS MELO, natural de Salvador-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Deolindo Perim, nº 373, Ed. Blue Tower, Aptº 504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07600 3.: ROBERTO FRAGA DE ALMEIDA, natural de Itamaraju-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Érico Veríssimo, nº 14, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Érico Veríssimo, nº 14, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 07601 4.: LUCAS SILVA SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Bloco 101, Aptº 301, Ed. Cedro, Ala B, Boa Vista I, Vila Velha-ES e DEBORAH ATAYDE CORDEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Bloco 101, Aptº 301, Ed. Cedro, Ala B, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07602 5.: GUILHERME SOUZA BARROSO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), tradutor, residente na Avenida Hugo Musso, Nº 810, Apartamento 703, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EVELLYN HONORATO NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Avenida Hugo Musso, nº 810, Apartamento 703 , Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18260 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILMAR CASTELLO GOMES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ângelo Frasson, S/n, Vila Garrido, Vila Velha-ES e JÉSSICA AGUIONÇO ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua Ângelo Frasson, S/n , Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04084 2.: GELSON SILVA PAULISTA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Alvinópolis, S/n, Argolas, Vila Velha-ES e NUBIA LEITE RIBEIRO MATHIAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Técnica de enfermagem, residente na Rua Alvinópolis, S/n, Argolas, Vila Velha-ES. 04088 3.: LUIZ MIGUEL MOREIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 15, Santa Rita, Vila Velha-ES e CAMILA SENA NOVAES, natural de Canavieiras-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 15, Santa Rita, Vila Velha-ES. 04089 4.: LUZIÉFFERSON COSTA TAUFNER, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José de Souza, nº 211, Vila Garrido, Vila Velha-ES e ADRIELY ALVES DE MACÊDO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José de Souza, nº 211, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04093 5.: ANTONIO CARLOS DE JESUS COELHO, natural de Ibirajá-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Terezinha Neila, nº 120, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e CLAUDINEIA BASTOS DA SILVA, natural de Foz do Iguaçu-PR, com 35 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Terezinha Neila, nº 120, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de junho de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARIO DA SILVA GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Operador de Moagem, residente na Rua Amador Lugon Moulin, 320, Bairro Pedregal, Jerônimo Monteiro-ES e GRACIANE ESTEVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Produção, residente na Rua Amador Lugon Moulin, 320, Bairro Pedregal, Jerônimo Monteiro-ES. 01016 2.: RAMON FONSECA DA SILVA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), encarregado de produção, residente na Rua Nestor Ramos, 299, Agroceres, Jerônimo Monteiro-ES e MIKERLEY SILVA PATTA, natural de -ES, com 120 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Carlos Lindemberg, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01017 3.: LUCIO MARQUES DE BORTOLO, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Dimas Batista Pereira, s/n Bairro Cristal, Jerônimo Monteiro-ES e TAMIRIS DO NASCIMENTO HILARIO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Dimas Batista Pereira Nº303, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01018 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 16 de junho de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Registrador Civil e Notário Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RENALDO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Campos Sales, nº 21, Morada da Barra, Vila Velha-ES e VANUZA ARAUJO ROCHA, natural de Porto Seguro-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Campos Sales, nº 21, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08314 2.: DONIZETE JUNIOR DE SOUZA MORAIS, natural de Mantenópolis-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Euclides da Cunha, s/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARLI SOARES DE OLIVEIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Euclides da Cunha, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08319 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE DE BRITES FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Esmeralda, S/nº, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e TATYANE FERREIRA LEITE, natural de Ipatinga-MG, com 27 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Esmeralda, S/nº, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES. 12888 2.: RODRIGO DA SILVA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 194, Santana, Cariacica-ES e DENISE ROSA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de confeiteiro, residente na Rua Rui Barbosa, nº 194, Santana, Cariacica-ES. 12889 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 16 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO AZEVEDO, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 808, Maria Ortiz, Vitória-ES e ARACILIA GOMES MOREIRA, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), cobradora, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 808, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23781 2.: ELIANDRO DA CRUZ NEVES, natural de Mucuri-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), servente de obras, residente na Rua Vinícius de Moraes, nº 29 , Pontal de Camburi, Vitória-ES e LUCIANA FERREIRA BRAGANÇA, natural de Pedra Corrida-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), serviçõs gerais, residente na Rua Vinícius de Moraes, nº 29 , Pontal de Camburi, Vitória-ES. 23788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO TEREZA BARBOSA, natural de Caravelas-BA, com 26 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de produção, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 608, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e NILCE DE SOUZA RODRIGUES, natural de Nova Viçosa-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 608, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10120 2.: LUCAS SILVA MARQUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Almenara, nº 82, Nova Carapina II, Serra-ES e ADRIELI GOMES BARRETO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Almenara, nº 82, Nova Carapina II, Serra-ES. 10142 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 16 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON DE SOUZA VENTURA DA ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Nova Venécia, nº 54, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RENATA NASCIMENTO MARTINS VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova Venécia, nº 125, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04368 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de junho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERTO DE OLIVEIRA OZORIO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Sebastião Alves De Almeida, N° 581, Itaóca, Itapemirim-ES e LIVIA DOS SANTOS KARVIN, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Sebastião Alves De Almeida, Nº 581, Itaóca, Itapemirim-ES. 01429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 16 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE PRATTI SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Técnico em manutenção industrial, residente na Rodovia Serafim Derenzi - até 450 - Lado Par, nº S/n, Santo Antônio, Vitória-ES e VALESKA ROCHA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rodovia Serafim Derenzi - até 450 - Lado Par, S/n, Santo Antônio, Vitória-ES. 17004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 16 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR LEONCIO SOARES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Cravo, 95, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e JÚLIA ROCHA CORSINI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Espirito Santo, 11, Sede, Cariacica-ES. 232728492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 16 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã