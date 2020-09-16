Proclamas - 16/09/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZEIR MACHADO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Itambacuri, nº 244, Nova Carapina I, Serra-ES e NILDA CAETANO MARQUES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Itambacuri, nº 244, Nova Carapina I, Serra-ES. 10295 2.: CARLINDO JOSE SOARES, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Av. Belo Horizonte, 54, Serra Sourada I, Serra-ES e EDNALVA FREITAS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Av. Belo Horizonte, 54, Serra Sourada I, Serra-ES. 10307 3.: JORGE ROBERTO CALOTT, natural de Santa Leopoldina-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), Policial militar inativo, residente na Rua Rio Grajaú, nº 52, Eldorado, Serra-ES e MARLENE SOARES DOS SANTOS, natural de Itarantim-BA, com 60 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Rio Grajaú, nº 52, Eldorado, Serra-ES. 10329 4.: SERGIO SOARES ROCHA, natural de Itarantim-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção, residente na Avenida Colatina, nº 239, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e LAURIENE SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente de compras, residente na Avenida Colatina, nº 239, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10333 5.: MAYCONSAN VIEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua Mucurici, nº 25, Vista da Serra I, Serra-ES e VERÔNICA VIEIRA DE CARVALHO, natural de Águas Formosas-MG, com 33 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Mucurici, nº 25, Vista da Serra I, Serra-ES. 10340 6.: FLÁVIO MOTA DE BARROS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 45 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Santo Antonio, 278, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e SUELI APARECIDA DE MOURA ARAÚJO, natural de Guaçuí-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Santo Antonio, 278, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 10342 7.: DANIEL RESENDE SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Almirante Tamandaré, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES e DHAYLA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Almirante Tamandaré, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10344 8.: JONAIR MANOEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Jacaraipe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES e CARLA APARECIDA JACINTO, natural de Ponte Nova-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Jacaraipe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES. 10345 9.: MATHEUS SOUZA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de corte, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 60, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e CARLA TAMIRES BIZERRA BRAGA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Mucurici, nº 612, Vista da Serra I, Serra-ES. 10348 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIMAR ZUCCON, natural de Lajinha-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MARIA DAS GRAÇAS ANDRÉ CAETANO, natural de Lajinha-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08661 2.: SEBASTIÃO JOSÉ GARCIA, natural de Muniz Freire-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e CREUSA ROBADEL PEREIRA, natural de Alto Jequitibá-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08662 3.: SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 149, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ADNEIA REIS DA SILVA, natural de Conceição de Ipanema-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 149, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08663 4.: ABDUL DIONISO DA SILVEIRA NETO, natural de Iúna-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alcino Gonçalves Bastos, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES e CREUZENI GOMES DE CARVALHO, natural de Alegre-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Alcino Gonçalves Bastos, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES. 08664 5.: LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego dos Veados, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e LEIDIANE NOGUEIRA DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego dos Veados, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08665 6.: NILSON CÉSAR VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), carregador de armazém, residente na Rua Antonio Jerônimo de Souza, Número 25, Bairro Quilombo, Iúna-ES e EVA CRISTINA DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Antonio Jerônimo de Souza, Número 25, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08666 7.: ADRIANO OLAVIO GOMES, natural de Mutum-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Fama, Zona Rural, Iúna-ES e TAÍS DE PAULA GONÇALVES, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego do Fama, Zona Rural, Iúna-ES. 08667 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 15 de setembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO TARCISIO SILVA, natural de Aiuaba-CE, com 56 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Padre Manoel da Nobrega, N° 943, Bairro Interlagos, Linhares-ES-ES e VANESSA BERGAMASCHI, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Publicitária, residente na Rua Projetada, S/n, Rio Quartel, Linhares-ES. 10372 2.: ALLAN FÊU LOPES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico em autonomação, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 325, Interlagos, Linhares-ES e NADIA KARLA MIRANDA PALOMBO PINTO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 468, Centro, Linhares-ES. 10373 3.: DIONATAN SANTOS CAZAROTI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico agrícola, residente na Rua Gilson Cardoso Zocatelli, S/n, Lt 0, Qd 34, São José, Linhares-ES e DAIZY MARA ELLER, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Avenida Castro Alves, nº 72, Interlagos, Linhares-ES. 10374 4.: AMARILDO PEDRO, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), militar estadual, residente na Rua das Jabuticabeiras, nº 365, Jardim Laguna, Linhares-ES e GEISE GOMES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua das Jabuticabeiras, nº 365, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10375 5.: CLEBER ZANETTI DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Jurandy Rosa Loureiro, nº 46, Linhares V, Linhares-ES e DAMIANA LIMA LINO, natural de Araripina-PE, com 40 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na 104 Norte Avenida LO 4, Plano Diretor Norte, Palmas-TO. 10376 6.: MARCOS ROBERTO MOLINA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Antônio Jovita Ferreira, S/n, Bebedouro, Linhares-ES e EDICLEIA COSTA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 2088, Interlagos, Linhares-ES. 10377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE MARCOS KRIIGER SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Técnico de manutenção, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 570, Jardim da Penha, Vitória-ES e RENATA SULTI MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Farmacêutica, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 570, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23921 2.: CAETANO VIEIRA LEMOS DE OLIVEIRA, natural de Natividade-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 203, Jardim da Penha, Vitória-ES e PALOMA MENDES SILVA, natural de São Domingos do Prata-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Arthur Czartoryski, Nº147 , Jardim da Penha, Vitória-ES. 23965 3.: WILLIAM DE ARAÚJO STINGHEL, natural de Itaguaçu-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 950, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALEXANDRU CRISTIAN DUSA, natural de Bucareste-ET, com 39 anos de idade, solteiro(a), Sociólogo, residente na 49 BLENHEIM CRESCENT LONDON W11 2EF, LONDON-ET. 23978 4.: JOSUÉ LACERDA DE OLIVEIRA, natural de Mascote-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Pedro Apóstolo, nº 105, Casa, Maria Ortiz, Vitória-ES e FRANCIELY DUARTE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 63, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23980 5.: EURIPEDES PEREIRA DA SILVA, natural de Caturaí-GO, com 60 anos de idade, divorciado(a), lavrador aposentado, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 14, Maria Ortiz, Vitória-ES e ILZA FERREIRA DA SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 54 anos de idade, viúvo(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Professora Cornélia Lopes de Farias, nº 14, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23981 6.: MARCELO NASCIMENTO COSTA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante construção civil, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 21, Jardim Camburi, Vitória-ES e WALQUIRIA STEFANE DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 21, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23982 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), encarregado de montagem, residente na Rua Belo Horizonte, nº 436, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e HELENITA MARIA LUCAS, natural de Açucena-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Belo Horizonte, nº 436, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30293 2.: SEBASTIÃO VAZ BARBOSA, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 72 anos de idade, Divorciado(a), açogueiro, residente na Rua Micronésia, nº 02, Cidade Continental-Setor Oceania, Carapina, Serra-ES e MAGNA MAGESKI FERREIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Micronésia, nº 02, Cidade Continental-Setor Oceania, Carapina, Serra-ES. 30295 3.: JOILSON DA SILVA SOUZA, natural de Camacan-BA, com 51 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Itaipú, nº 308, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e LINDAILDES DA RESSURREIÇÃO MENEZES, natural de Canavieiras-BA, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itaipú, nº 308, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30441 4.: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial de manutenção, residente na Rua Mandarim, nº 17, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARISA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Mandarim, nº 17, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30446 5.: HENRIQUE LARSSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, natural de Conceiçao da Barra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Herman Stern, 235, Torre G, Ap. 206, Recreio das Palmeiras , Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ADRIELLY FERREIRA DE FRANÇA, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Herman Stern, 235, Torre G, Ap. 206, Recreio das Palmeiras , Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30451 6.: SÉRGIO RICARDO MOREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, natural de Goiânia-GO, com 35 anos de idade, Solteiro(a), contador, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e GABRIELA AMORIM MIRANDA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SALMO DA SILVA GONÇALVES, natural de Serra-ES, com 65 anos de idade, Viúvo(a), marcineiro, residente na Praça Álvaro Amorim, nº 85 , Santa Martha, Vitória-ES e ELIDA DOS SANTOS LEITE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Praça Álvaro Amorim, nº 85 , Santa Martha, Vitória-ES. 24131 2.: LUCAS EVANGELISTA RANGEL, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Praia Grande, nº 07, Sauaçu, Aracruz-ES e MARIANA SCHNEIDER BOURGUIGNON, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Honório Magalhães Ramalho, nº 85, Santa Cecília, Vitória-ES. 24134 3.: JONATHAS JONACKSON DE FREITAS MOURA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), atendente virtual, residente na Rua Vitor Finamore, nº 208, Itararé, Vitória-ES e ESTER VIEIRA PESSOA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 631, Itararé, Vitória-ES. 24137 4.: KENNEDY BARREIRO SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Augusta Mendes, nº 181, Monte Belo, Vitória-ES e EMILY ALVES PASSOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Avenida Marechal Campos, nº 1330 , Bonfim, Vitória-ES. 24139 5.: RENAN STEIN DE LEMOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Aptº 1504, Barro Vermelho, Vitória-ES e TAMIRES SAMARA SOUZA BORBA, natural de Santo André-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), agente de operações financeiras, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Aptº 1504, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: AILTON ROSA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Jose Porfiro 147, Jerônimo Monteiro-ES e SINTIA FREITAS DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose Porfiro 147, Jerônimo Monteiro-ES. 01030 2.: RENATO MOREIRA RIBEIRO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Rua Nicanor Santos 269, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e EDIVANA MONTARROYOS NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Nicanor Santos 269, centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01031 3.: RENATO PEREIRA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua João Damaceno Catem, sem Número, Bairro Paraná, Jerônimo Monteiro-ES e EMANUELLA MOREIRA MARQUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), logista, residente na Rua João Damaceno Catem, sem Número, Bairro Paraná, Jerônimo Monteiro-ES. 01035 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 15 de setembro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DETTMANN, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Rio São Francisco, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e KEVILIM RITA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio São Francisco, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES. 07032 2.: BRENO DOS SANTOS DURANS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Egisto Botelho, N° 12, Universal, Viana-ES e MARIELI GARCIA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Afonso Cláudio, nº 50, Universal, Viana-ES. 07033 3.: RAFAEL BORGES DO AMARAL NETO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pedro Machado da Silva, N° 14, Industrial, Viana-ES e SASQUIA DE SOUSA LOYOLA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 38, Nova Bethânia, Viana-ES. 07038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERSON LUZ MARINHO JÚNIOR, natural de Prado-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de feirante, residente na Rua Dinamarca, nº 3, Nova Esperança, Cariacica-ES e KAROLAINE COSTA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dinamarca, nº 3, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13122 2.: GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviço operacional, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 67, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e RENATA DE OLIVEIRA SAMPAIO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de loja, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 67, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ OLIMPIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), Técnico em eletrônica, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 75, São Pedro, Vitória-ES e JANETE JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Cândido Rodrigues-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), Coordenadora de rh, residente na Rua Manoel Rosindo, nº 75, São Pedro, Vitória-ES. 17105 2.: VINICIUS GOMES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua da Coragem, nº 735, Redenção, Vitória-ES e POLIANY MIRANDA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Antário Alexandre Theodoro Filho, nº 395, Nova Palestina, Vitória-ES. 17106 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IRINEU NORIVAL BARATELA, natural de Santa Teresa-ES, com 68 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresa, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1790, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ TEIXEIRA, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, viúvo(a), autônoma, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1790, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07728 2.: MATEUS LOPES FIGUEIREDO, natural de Pedro Leopoldo-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Pedro, nº 48, Apartamento 301, Glória, Vila Velha-ES e LETICIA TEIXEIRA ABREU, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua São Pedro, nº 48, Apartamento 301, Glória, Vila Velha-ES. 18409 3.: ALEXSANDRO CASSANI, de nacionalidade brasileira, profissão educador físico, com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Avenida Antonio Gil Veloso, 2232, Apartamento 301, Itapoã, em Vila Velha-ES e LUANA FIRMINO LIPAUS, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em enfermagem, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2232, Apartamento 301, Itapoã, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIMÓTEO PEREIRA SALES, natural de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e LINDONEZA MARVILA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Projetada, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 13957 2.: ADRIANO JOSÉ DA SILVA, natural de Joaquim Gomes-AL, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Praça Domingos José Martins, nº 92, Centro, Itapemirim-ES e LUZIANA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Praça Domingos José Martins, nº 92, Centro, Itapemirim-ES. 13958 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLAN DE JESUS, natural de Prado-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), lustrador, residente na Rua 6 de Janeiro, nº 1666, Morada da Barra, Vila Velha-ES e POLIANE SANTANA MENDES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 6 de Janeiro, nº 1666, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08460 2.: LUIZ CARLOS DIAS, natural de Mutum-MG, com 53 anos de idade, Divorciado(a), representante comercial, residente na Av Seringal Nº110, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e ELIETE PEREIRA BROCHAL, natural de Ecoporanga-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Avenida Seringal, N° 110, Normilia da Cunha,, Vila Velha-ES. 08463 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CUSINI, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Arnulofo Neves, 770, Bairro Nossa Senhora da Penha, João Neiva-ES e LARISSA SIBIEN BORLINI, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Marcos Rampinelli, S/n, São Carlos I, João Neiva-ES. 03044 2.: PATRICK DA SILVA OLIVEIRA, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), caldeireiro, residente na Rua Estrada Demetrio Ribeiro, 165, Fátima, João Neiva-ES e ELIANE FORNACIARI MALOVINI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Estrada Demetrio Ribeiro, 165, Fátima, João Neiva-ES. 03045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 15 de setembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAS GOMES DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Anastácio Falcão, nº 71, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PATRICIA MEDINA MUÑOZ, natural de Madri-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Anastácio Falcão, nº 71, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04420 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de setembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORDANO CURTO PIGNATON, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Av. Getulio Vargas, 151, Centro, Ibiraçu-ES e ADRIELY GIACOMIN SCHIAVON, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Av. Getulio Vargas, 151, Centro, Ibiraçu-ES. 00837 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 15 de setembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO GUILHERME YAMAUCHI, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de bicicleta, residente na Rua Otorrino Avancini, nº 965, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e KRYSLAINE NUNES FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Otorrino Avancini, nº 965, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232728639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANTONIO BOMFIM SANTANA, natural de Jequié-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de indústria, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e VIVIANE DA CONCEIÇÃO BULHÕES, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00087 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de setembro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1 - FRÉDÉRIC MUTTI e DANIELA PEREIRA DA SILVA, ele natural de Agen-, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Brasília-DF, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteira, profissão funcionária pública municipal, residente em Vila Velha-ES. 2 - IGOR GOMES FERREIRA e REBEKA MARTINS DE SOUZA DORES, ele natural de Itapemirim-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão garçom, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Rio de Janeiro-RJ, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. 3 - PEDRO RAMOS RESENDE e ANDRIANA DA SILVA SOARES, ele natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciado, profissão montador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil divorciada, profissão encarregada administrativa, residente em Vila Velha-ES. 4 - FELIPE LYRA DA SILVA e RAPHAELLA RODRIGUES MONTEIRO, ele natural de São Gabriel da Palha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Repositor - em supermercados, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. 5 - FELIPE GARRIDO DEGASPERI e DALILA SOUZA DE OLIVEIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Itororó-BA, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente em Vila Velha-ES. 6 - FELIPE TEIXEIRA ABREU e BEATRIZ PEREIRA GONÇALVES, ele natural de Belo Horizonte-MG, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão estagiária, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 15 de setembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil