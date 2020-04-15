Proclamas - 15/04/20
Proclamas
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SANDRO NEVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, professor, com quarenta e um (41) anos de idade, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado na rua Capitão Vieira de Melo, nº 475, Vila Garrido, em Vila Velha-ES e JOELICE DOS SANTOS BERNARDO, brasileira, solteiro, doméstica, com quarenta (40) anos de idade, natural de Prado, BA, residente e domiciliada na rua São Sebastião, nº 81, Vila Garrido, em Vila Velha-ES. 2.: ANDERSON LAERTI SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, MEI, com quarenta (40) anos de idade, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado na rua Leste, nº 47, Argolas, em Vila Velha-ES e MARCELA LIRIO CORTELETTI, brasileira, divorciada, vendedora, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Vila Velha, ES, residente e domiciliada na rua Leste, nº 47, Argolas, em Vila Velha-ES. 3.: ELIF GIL VIEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, mecânico, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vila Velha, ES, residente e domiciliado na rua Padre Humberto Piacente, nº 313, Paul, em Vila Velha-ES e GABRIELA PAIVA KUNSCH, brasileiro, solteira, auxiliar administrativo, com trinta e três (33) anos de idade, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada na rua Vasco Alves de Oliveira, nº 166, Paul, em Vila Velha-ES. 4.: FREDDY WILLIAM ARAUJO DA COSTA, brasileiro, divorciado, auxiliar de serviços gerais, com quarenta (40) anos de idade, natural de , natural de Vitória, ES, residente e domiciliado na rua Ramon Martins, nº 10, Vila Batista, em Vila Velha-ES e TATIANE REGINA DOS SANTOS ALENCAR, brasileiro, solteira, atendente, com trinta e cinco (35) anos de idade, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada na rua Ramon Martins, nº 10, Vila Batista, em Vila Velha-ES. 5.: BRUNO FRANÇA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, autônomo, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Vila Velha, ES, residente e domiciliado na rua Americo Bernardes, nº 213, Pedra dos Buzios, em Vila Velha-ES e MARILINDA DE JESUS DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, autônoma, com vinte (20) anos de idade, natural de Vila Velha, ES, residente e domiciliada na rua Americo Bernardes, nº 213, Pedra dos Buzios em Vila Velha-ES. 6.: NIVALDO ALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, pedreiro, com quarenta e cinco (45) anos de idade, natural de Boa Esperança, ES, residente e domiciliado na rua Jaime de Barros, s/nº, Zumbí dos Palmares, em Vila Velha-ES e GILDENIS ALVES DE SOUZA, brasileira, solteira, autônoma, com quarenta e três (43) anos de idade, natural de Ibicaraí, BA, residente e domiciliada na rua Jaime de Barros, s/nº, Zumbí dos Palmares, em Vila Velha-ES. 7.: ADILSON FERNANDES DO CARMO, brasileiro, divorciado, autônomo, com trinta e sete (37) anos de idade, natural de Santa Rita do Sapucaí, MG, residente e domiciliado na rua Paulo Natali, nº 154, Paul, em Vila Velha-ES e SANDRA VALERIA SILVEIRO MACHADO, brasileira, divorciada, do lar, com quarenta e sete (47) anos de idade, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada na rua Paulo Natali, nº 154, Paul, em Vila Velha-ES. 8.: WEVERTON MOTTA SANTOS, brasileiro, solteiro, ajudante de caminhão, com trinta (30) anos de idade, natural de Vila Velha, ES, residente e domiciliado na rua Padre Humberto, nº 83, Vila Garrido, em Vila Velha-ES e ARIANE ARAUJO BAYER, brasileira, solteira, do lar, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada na rua Padre Humberto, nº 83, Vila Garrido, em Vila Velha-ES. 9.: WANDERSON DA SILVA, brasileiro, solteiro, autônomo, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de Governador Valadares, MG, residente e domiciliado na Travessa Etero Fabri, nº 459, Ilha da Conceição, em Vila Velha-ES e AMANDA ALVES DE MOURA, brasileira, solteira, do lar, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Governador Valadares, MG, residente e domiciliada na Travessa Etero Fabri, nº 459, Ilha da Conceição, em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Argolas, Vila Velha ES, 14 de abril de 2020. Fabrini Leite Marcal Oficial e tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA MELO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Jose Anchieta Fontana, 320, Ap 403, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUANA LOPES BREDER, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Piratininga, 180, Ap 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18200 2.: VÍTOR CIPRIANO NOGUEIRA, natural de Iconha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), arquiteto urbanista, residente na Rua Goiania, 327, Apartamento 401, Itapoa, Vila Velha-ES e SABRINA NICOLI PIGATTI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, 130, Jardim da Penha, Vitória-ES. 18201 3.: CARLOS ANDRÉ DE SÁ OLIVEIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Maranguape, nº 49, Glória, Vila Velha-ES e FABRICIA TEIXEIRA MESQUITA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Maranguape, nº 49, Glória, Vila Velha-ES. 18202 4.: ALCENIR GONÇALVES PARADELLA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 55, Soteco, Vila Velha-ES e HELENA CORRÊA CARDOSO CÔCO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Anhanguera, Nº168 , Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18203 5.: ERNESTO DE SOUZA NETO, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), Operador de Máquina II, residente na Rua Dom Pedro II, nº 57, Glória, Vila Velha-ES e LUCIA FERREIRA DINIZ, natural de Areia-PB, com 58 anos de idade, solteiro(a), Zeladora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 57, Glória, Vila Velha-ES. 18204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALCIMAR CUSTÓDIO REIS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Medeiros Neto, 100, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e CHARLENE DE OLIVEIRA LOPES, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Medeiros Neto, 100, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29910 2.: EMANUEL FERREIRA CHAVES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Gustavo Barroso, 401, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES e SOLAINE MARTINS MARINHEIRO, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Gustavo Barroso, 401, Chacara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29916 3.: DOUGLAS GABLER, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua das Margaridas, 19 A, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ALÉXIA SANTOS BOMFIM, natural de Eunapolis-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua das Margaridas, 19 A, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29917 4.: DOUGLAS BORGES COSTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), feirante, residente na Rua das Acacias, 13, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e SIBELI DA SILVA COSTA FRANKILIN, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), enfermeira, residente na Rua das Acacias, 13, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29918 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE WELLING LORENTZ, natural de Teófilo Otoni-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 296, Mata da Praia, Vitória-ES e FERNANDA LEON PERES SHALDERS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), Economista, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 296, Mata da Praia, Vitória-ES. 23696 2.: WESLEI SOUZA LIMA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vicente de Oliveira, nº 25 , Mata da Praia, Vitória-ES e CAROLINA DA ROCHA MACIEL, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Vicente de Oliveira, nº 25 , Mata da Praia, Vitória-ES. 23726 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de abril de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONI LIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua São Cristovão, nº 38, Nova Bethânia, Viana-ES e JOSIANE DO NASCIMENTO, natural de Viana-ES-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Cristovão, nº 38, Nova Bethânia, Viana-ES. 06881 2.: OLIANO GERALDO DIAS, natural de Viana-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de misturador, residente na Rua Sumare, nº 31, Vila Nova, Viana-ES e ROSANA DA SILVA BERNARDINO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Pasteur, nº 01, Vila Nova, Viana-ES. 06882 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENIÉZIO FERREIRA DELFINO, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), oficial pleno, residente na CRG Área Rural, nº 10, Santo Amaro, Itapemirim-ES e AÉLIA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na CRG Área Rural, nº 10, Santo Amaro, Itapemirim-ES. 13900 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de abril de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON RODRIGUES DIAS, natural de Serra-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Cerejeiras, nº 22, São Marcos, Serra-ES e LUCIANA FERREIRA LEITE, natural de Guaratinguetá-SP, com 45 anos de idade, Divorciada(o), assistente social, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 314, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã