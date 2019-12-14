Proclamas - 14/12/19
Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO CALLEGARI PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), técnico de instrumentação, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, N° 775, Torre D, Aptº 602, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e THAINÃ MARCHESI HERINGER, natural de Viana-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica administrativa, residente na Rua Itacibá, nº 170, Aptº 1408, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07436 2.: ALEXANDRE ONOFRE ROCHA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Junqueira Freire, Nº1803, Apto°101, Soteco, Vila Velha-ES e MEIRIELI BAYER ROMANHA, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Emanuel, N°13, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 07437 3.: ROGÉRIO ALVES BRISON, natural de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 02, Boa Vista II, Vila Velha-ES e JUCIARA LIPHAUS FARIAS, natural de Viana-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 03, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 07438 4.: DOUGLAS DE JESUS MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Esmeralda, 21, André Carloni, Serra-ES e JHULY SIMÕES MIRANDA, natural de Guarapari-ES-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Rodovia do Sol, nº 1980, Itaparica, Vila Velha-ES. 18045 5.: CESAR MANSUETO LEMOS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), produtor musical, residente na Rua Ernani de Souza, 601, Cond. Village do Sol, Apt 603, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e JOSIANE TAQUINO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Alice Bumachar Neffar, 505 - Jardim Camburi, Vitória-ES. 18046 6.: MAYCON RIBEIRO ROSSONI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Jose Vereza, 80, Aribiri, Vila Velha-ES e THAINÁ PINTO GOMES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Praça José Vereza, nº 80, Aribiri, Vila Velha-ES. 18047 7.: JOSÉ AROLDO SILVEIRA DE ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida São Paulo, nº 2180, Itapuã, Vila Velha-ES e AMANDA CALMON PINTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida São Paulo, nº 2180, Condominio Tivoli, Apt. 707, Itapuã, Vila Velha-ES. 18048 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO DUARTE DE JESUS, natural de Alcobaça-BA, com 36 anos de idade, Divorciado(a), motorista op bomba, residente na Rua Água Marinha, nº 42, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e DEBORA NOBRE DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Água Marinha, nº 42, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 29477 2.: GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA DE CASTRO, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ESTER FERREIRA SILVA, natural de Pedro Canario-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), chapeira, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29486 3.: GIOVANI NASCIMENTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Niterói, 35, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e FABIANA OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Niterói, 35, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29488 4.: JHONATHAN MUNIZ MARQUES, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Espírito Santo, nº 5, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e KARINA DA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Espírito Santo, nº 5, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29492 5.: ANTONIO SELZA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), guari, residente na Avenida São Pedro, 336, Castelândia, Carapina, Serra-ES e MARILZA FERNANDES DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), porteira, residente na Avenida São Pedro, 336, Castelândia, Carapina, Serra-ES. 29493 6.: JOSÉ NICOLAU SOBRINHO, natural de Conceição da Barra-ES, com 73 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Belo Horizonte, s/nº , Central Carapina, Carapina, Serra-ES e MARIA DE SOUZA BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Belo Horizonte, s/nº , Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN SANTANA LIMA, natural de Santa Luzia-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Henrique Coutinho, nº 212, Centro, Guarapari-ES e MICAELLE CARDOSO DA SILVA, natural de Pau Brasil-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Henrique Coutinho, nº 212, Centro, Guarapari-ES. 11611 2.: JOSÉ MAURO NASCIMENTO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Itabira, nº 73, Belo Horizonte, Guarapari-ES e SAMANTHA LOPES DAMAZIO, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Itabira, nº 73, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 11612 3.: ANDRÉ DESLANDES BENS DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua M 1 D,n.° 372, Apto 201, Nova Guarapari, Guarapari-ES e SCHIRLEY NASCIMENTO MAYER FILHA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), servidora pública estadual, residente na Rua M 1 D,n.° 372, Apto 201, Nova Guarapari, Guarapari-ES. 11613 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 13 de dezembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADENILSON CUSTÓDIO SOARES, natural de Aimorés-MG, com 43 anos de idade, Solteiro(a), servente de sítio, residente na Rua Flor de Laranjeira, s/nº , Porto de Cariacica, Cariacica-ES e REGINA DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Flor de Laranjeira, s/nº , Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 12637 2.: DIEGO DA SILVA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua 29 de Julho, nº 30, Graúna, Cariacica-ES e STÉFANY DE SOUZA ABREU, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), frentista, residente na Rua 29 de Julho, nº 30, Graúna, Cariacica-ES. 12639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de dezembro de 2019 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILIO GARCIA DA CUNHA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Professora Maria da Penha Costa Rocha, nº 107, Maria Ortiz, Vitória-ES e JOSIANE FREITAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Viúva(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Professora Maria da Penha Costa Rocha, nº 107, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23481 2.: TIAGO DOS ANJOS SANTOS, natural de Euclides da Cunha-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), lavador, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 111, Jardim da Penha, Vitória-ES e IVANILDA PASSOS DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 111, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALTER HENRIQUE NASCIMENTO JORGE, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nova Esperança, N° 311 , Nova Pelestina, Vitória-ES e NÁGILA SANTOS GOMES, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova Esperança, nº 311, Nova Palestina, Vitória-ES. 16905 2.: LUIZ CARLOS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Travessa dos Trabalhadores, nº 84, São José, Vitória-ES e ELENIR LEMOS CUMINOTTE, natural de Una-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Travessa dos Trabalhadores, nº 84, São José, Vitória-ES. 16906 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO RODRIGUES MEYRELLES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motociclista, residente na Rua Vale Alegre, nº 02, Canaã, Viana-ES e FABRICIA OLIVEIRA BORGES BOTELHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vale Alegre, nº 02, Canaã, Viana-ES. 06786 2.: MARCIO SALES NAITEL, natural de Viana-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Arthur Bernardes, nº 23, Vila Betânia, Viana-ES e JÉSSYKA DO NASCIMENTO NEVES, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Quinze, S/nº, Casa 89, Ubú, Anchieta-ES. 06787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR NUNES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), corretor de vendas, residente na Rua Maestro Manoel Xavier, nº 140, Serra Centro, Serra-ES e LUANY BERTAZO VIEIRA DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Maestro Manoel Xavier, nº 140, Serra Centro, Serra-ES. 09822 2.: BRUNO WIVER GOMES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida São Paulo, 72, Novo Porto Canoa, Serra-ES e THICYANNE DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Princesa Isabel, 30, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL PENHA RAMOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de caldeiraria, residente na Rua Projetada, S/n, Centro, Ibiraçu-ES e VANDA SOUZA, natural de Ibiraçu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Centro, Ibiraçu-ES. 00786 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 13 de dezembro de 2019 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), vedendor, residente na Rua Serraria, nº 250, Rio Marinho, Vila Velha-ES e MARIA NELIVAN DE SOUSA, natural de Acopiara-CE, com 45 anos de idade, Divorciada(o), caixa, residente na Rua Serraria, nº 250, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728284 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS DE CARVALHO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), oficial de serviços gerais, residente na Rua José dos Reis Bossóis, nº 130, São Cristóvão, Vitória-ES e JANAINA MARINHO DA SILVA, natural de Delmiro Gouveia-AL, com 27 anos de idade, Solteira(o), copeira hospitalar, residente na Rua José dos Reis Bossóis, nº 130, São Cristóvão, Vitória-ES. 23771 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial ___________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANDERSON JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Água Preta-PE, nascido em 17 de abril de 1993, estado civil solteiro, profissão confeiteiro, residente na Rua Eroltides Gomes de Souza, nº 62, Itaóca, Itapemirim-ES, filho de CÍCERO JOSÉ DA SILVA e MÔNICA MARIA XAVIER DA SILVA e JOSINEIDE LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Ji-Paraná-RO, nascida em 25 de janeiro de 1994, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Eroltides Gomes de Souza, nº 62, Itaóca, Itapemirim-ES, filha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e ARLETE SCHEIDEGGUER LOPES. 2.: ROBERTO SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, natural de São João da Barra-RJ, nascido em 08 de abril de 1943, estado civil solteiro, profissão aposentado, residente na Rua Projetada, s/n, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de e LUZIA SOUZA VITOR e MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS, de nacionalidade brasileira, natural de Topázio-MG, nascida em 25 de agosto de 1953, estado civil solteira, profissão aposentada, residente na Rua Projetada, s/n, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de ADÃO SOARES MARTINS e GELCIRA MOREIRA DE SOUZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de dezembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil __________________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: DANIEL VIEIRA DAS NEVES, brasileiro, solteiro, com vinte e nove (29) anos de idade, auxiliar de Produção, natural de Santa Leopoldina-ES, residente e domiciliado na Rua Sete, S/N, Santiago, Serra-ES e SCHIRLEY PEREIRA NEVES brasileira, solteira, de vinte e oito (28) anos de idade, natural de Fundão-ES, residente e domiciliada na Rua Sete, S/N, Santiago, Serra-ES. 2.: FERNANDO SILVA RODRIGUES brasileiro, divorciado, de vinte e sete (27) anos de idade, Vistoriador, natural de Afonso Claúdio-ES, residente e domiciliado no Sitio Calogi, S/N, Muribeca, Serra-ES e ALICEIA SOARES BRANDÃO SUBTIL brasileira, solteira, de vinte e nove (29) anos de idade, natural de Afonso Claúdio-ES, residente e domiciliada na Sitio Calogi, S/N, Muribeca, Serra-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de dezembro de 2019. Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil