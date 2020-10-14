Arquivos & Anexos
Proclamas - 14/10/20
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS HELENO STORCK DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de açougueiro, residente na Avenida Getulio Vargas, Número 406, Centro, Iúna-ES e LUCIANA DA SILVA OLÍMPIO, natural de Alegre-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora externa, residente na Avenida Getulio Vargas, Número 406, Centro, Iúna-ES. 08691 2.: CLEBER AMORIM POPE, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Vargem Alegre, Zona Rural, Iúna-ES e CAMILA OGGIONE GONÇALVES, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Presidente Getulio Vargas, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08692 3.: ADAMÁRIO CARLOS SILVEIRA JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Meio, Zona Rural,, Iúna-ES e CAROLAINE BÁRBARA DE SOUSA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego do Meio, Zona Rural,, Iúna-ES. 08693 4.: GESSÉ SOARES DA LUZ, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 315, Quilombo, Iúna-ES e OZÂNIA COSTA PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Herman Antonio da Silveira, Número 315, Quilombo, Iúna-ES. 08694 5.: NILVADIR CARREIRO DE MORAES, natural de Lajinha-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Barro Branco, Zona Rural,, Iúna-ES e AMANDA LOPES, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Córrego Barro Branco, Zona Rural,, Iúna-ES. 08696 6.: NATHAN SILVEIRA DE LIMA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Cícero de Souza, Número 186, Bairro Quilombo, Iúna-ES, Iúna-ES e ÉDINA BUENO DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Cícero de Souza, Número 186, Bairro Quilombo, Iúna-ES, Iúna-ES. 08697 7.: DANIEL ANDRADE DOS REIS, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Tia Velha, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VANESSA SILVEIRA DUTRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Tia Velha, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08698 8.: JOSÉ GERALDO GOMES, natural de do Estado do Espírito Santo-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bonsucesso, Zona Rural, Iúna-ES e LUCILÉIA ROSA DE AGUIAR, natural de Lajinha-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Bonsucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08699 9.: ANDRÉ BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Galaor Rios, Número 159, Bairro Centro, Iúna-ES e DALINES VARELA PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Galaor Rios, Número 159, Bairro Centro, Iúna-ES. 08700 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 13 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONES VITAL DENICOLI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Carapina,, Serra-ES e ANDREZA JONAS ANDRADE, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Carapina,, Serra-ES. 30574 2.: YAGO CALDAS DOS SANTOS BOMFIM DIAS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Mestre Alvaro, 14, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ALINE FERREIRA VIEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Avenida Mestre Alvaro, 14, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30577 3.: MÁRIO ISRAEL SANTOS DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Climário Pissário Nascimento, nº 107, Taquara I, Carapina, Serra-ES e GISELE FERNANDES DE JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Climário Pissário Nascimento, nº 107, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30578 4.: WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Estrelas, nº 5, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e EMILLY SOUZA DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Estrelas, nº 5, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 30579 5.: ELISFLAN RODRIGUES LIMA, natural de Medeiros Neto-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Pio XII, 66, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES e LUCILENE DE SOUZA VITO, natural de Pinheiros-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Rua Pio XII, 66, Solar de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30580 6.: ALEF DE JESUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua Uirapuru, nº 26, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e INGRID CENA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Uirapuru, nº 26, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30582 7.: ADRIANO NAZIO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), ajudande de obras, residente na Rua Palmas, nº 16, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e JOVELINA JESUINO MERILO, natural de Caravelas-BA, com 53 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Palmas, nº 16, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30587 8.: ITAMAR FRANCO DOS SANTOS, natural de São Domingos do Prata-MG, com 46 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Natalino Ribeiro 100, S/n, Castelândia, Carapina, Serra-ES e ANDREIA RODRIGUES CORREA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Rua Natalino Ribeiro 100, S/n, Castelândia, Carapina, Serra-ES. 30592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS BARCELOS, natural de Nova Venécia-ES, com 41 anos de idade, viúvo(a), siderúrgico, residente na Rua Principal, nº 1088, Cariacica-ES e ANDRÉIA SALEZA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Principal, nº 1088, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27204 2.: ENEMIAS CARLOS MAIA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Vinícius de Morais, nº 8, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e SUELI DE FREITAS OLIVEIRA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Vinícius de Morais, nº 8, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27216 3.: MARCOS ANTONIO MOREIRA ALVES, natural de Independência-CE, com 52 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Mato Grosso do Sul, nº 01, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e LEODETE DO CARMO LOPES, natural de Tumiritinga-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Mato Grosso do Sul, nº 01, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27222 4.: PAULO HENRIQUE FERNANDES, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Dois Irmãos, nº 89, Boa Sorte, Cariacica-ES e SIRLENE DAMÁSIO RIBEIRO, natural de Fundão-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Dois Irmãos, nº 89, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27230 5.: BRUNO GALAVOTE ROSSETTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Mal Floriano, nº 2, Bandeirantes, Cariacica-ES e TATIANI DE MELO NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mal Floriano, nº 2, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de outubro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO DA SILVA LIMA, natural de Rio Branco-AC, com 39 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Zirconio, nº 17, Praia dos Recifes, Vila Velha/ES,, Vila Velha-ES e FERNANDA CHAVES DE SOUZA, natural de Rio Branco-AC, com 30 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Zirconio, nº 17, Praia dos Recifes, Vila Velha/ES,, Vila Velha-ES. 08511 2.: GILBERTO FAUSTINO DE SOUSA, natural de Manhumirim-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), entregador, residente na Rua da Jaca, nº 16, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e NATÁLIA COSER SIMONI, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Jaca, nº 16, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08512 3.: MARINALDO GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Barramares, nº 55, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA LÚCIA DA SILVA SANTOS GOMES, natural de SÃO LUIZ DO QUITUNDE-AL, com 50 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Barramares, nº 55, Barramares, Vila Velha-ES. 08513 4.: EDILSON FERREIRA AMARAL JUNIOR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de obra, residente na Av. Transamazonica nº 185, Barramares, Vila Velha-ES e CRISTINA MARCIA DA SILVA CASTRO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Av. Transamazonica nº 185, Barramares, Vila Velha-ES. 08517 5.: WANDERSON DE SOUSA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 42 anos de idade, Solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Riachuelo, nº 273, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e AMANDA MILIOLI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Riachuelo, nº 273, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAS ALFREDO ROSA, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua Wilson Montovanelli, S/n, Planalto, Linhares-ES e MAYARA DO SANTO BOLONINE, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Avenida São Mateus. Nº 554, Araçá, Linhares-ES. 10439 2.: KAIO ALEXANDRE SUAVE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de eletricista, residente na Rua Doutor Nelson Darby de Assis, nº 18, Santa Cruz, Linhares-ES e GEANE DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de restaurante, residente na Rua Doutor Nelson Darby de Assis, nº 18, Santa Cruz, Linhares-ES. 10440 3.: MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Cyrio Correa de Souza, nº 22, Lt 22, Qd 08, Planalto, Linhares-ES e CLAUDIANY PEREIRA GOMES, natural de Pedro Canário-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cyrio Correa de Souza, nº 22, Lt 22, Qd 08, Planalto, Linhares-ES. 10441 4.: REGINALDO FERREIRA COSTA, natural de Medeiros Neto-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, Nº76 , Juparanã, Linhares-ES e ARYANNE SUSAN PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, Nº76 , Juparanã, Linhares-ES. 10442 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO PATRICK APARECIDO DA SILVA REIS, natural de Sete Lagoas-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 15, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAFAELA FREITAS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Henrique Martins Tuche, nº 15, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24005 2.: VITOR LIMA NAVA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 731, Ed. Dune Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAMIRIS OLIVEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de e-commerce, residente na Rua Antônio Euclides dos Santos, nº 13, Sotema, Cariacica-ES. 24041 3.: PATRICK PESENTE LEONARDI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 45, Maria Ortiz, Vitória-ES e ISABELA ANECHINI CINTRA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Manoel Vivácqua, nº 653, Jabour, Vitória-ES. 24042 4.: BRUNO MACHADO COZER, natural de Conceição da Barra-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 140, Apto 805, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIELLA CORREIA BARCELOS, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 140, Apto 805, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24043 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO PIRES RONCETE, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rio de Janeiro, S/nº, Ed. Star, Apto. 401, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELA DE MATOS FLÔRES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Rio de Janeiro, S/nº, Ed. Star, Apto. 401, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07774 2.: RODRIGO SOUZA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Missionário Messias, nº 08, Glória, Vila Velha-ES e JÚNIAS MOREIRA PORTO, natural de Lajinha-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Missionário Messias, nº 08, Glória, Vila Velha-ES. 18455 3.: LUCAS FRANÇA MEDEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor/vendedor, residente na Rua Dom João VI, Nº71, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e LETICIA SILVA SIMONASSI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de atendimento, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 18456 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALMIR DE JESUS DUARTE, natural de Conceição da Barra-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Jaburu, nº 12, Serra Dourada III, Serra-ES e MARTA MARIA GOMES SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 58 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Jaburu, nº 12, Serra Dourada III, Serra-ES. 10418 2.: ÉVERTON PIERRE DA SILVA SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Embaúba, nº 26, Cidade Pomar, Serra-ES e CAMILA NOGUEIRA SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Embaúba, nº 26, Cidade Pomar, Serra-ES. 10424 3.: ELIAS INACIO GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Joao Monlevade, S/n, Jardim Carapina, Serra-ES e LUANA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Grandis, 13, Cx 02, Lote 13, São Marcos, Serra-ES. 10425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRILSON TAPIAS MACHADO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Vila Bethânia, Viana-ES e LUCINEIA MARIA DOS SANTOS, natural de Santo Antônio do Jacinto-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Vila Bethânia, Viana-ES. 07070 2.: ANTONIO BANDEIRA DA SILVA, natural de Alagoas-AL, com 75 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua São Paulo, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THEREZA VENANCIA VERNEQUE, natural de Águia Branca-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua São Paulo, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07072 3.: DIHONES BELMOND DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, S/n°, Eldorado, Viana-ES e GELIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Assistente comercial, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 07073 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO MARQUES DE FREITAS, natural de Cláudio-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), mecanico, residente na Avenida Itapemirim, N° 200, Itaipava, Itapemirim-ES e BRUNA FERREIRA SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), pscicologa, residente na Avenida Itapemirim, N° 200, Itaipava, Itapemirim-ES. 01464 2.: LEVI VIANA DA SILVA FONTANA, natural de Itabira-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Francisco Florencio do Nascimento, N° 273, Itaoca, Itapemirim-ES e VIRGINIA NAJAR MOREIRA, natural de Carangola-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), design de moda, residente na Rua Francisco Florencio do Nascimento, N° 273, Itaoca, Itapemirim-ES. 01465 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON DA HORA FAUSTINO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Rufino de Morais, nº 195, Inhanguetá, Vitória-ES e MARIA DA PENHA LOPES, natural de Pocrane-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua José Rufino de Morais, nº 195, Inhanguetá, Vitória-ES. 17146 2.: JOHNNY WENDERSON ALMEIDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Beco José Cardoso Filho, nº 14, Caratoíra, Vitória-ES e LIGIA MARIA DA SILVA GOUVEA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Técnica em enfermagem, residente na Beco José Cardoso Filho, nº 14, Caratoíra, Vitória-ES. 17147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDNEI DA SILVA SOBRAL, natural de Belford Roxo-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Timbó, Zona Rural,, Itapemirim-ES e LENIR CORREIA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), doméstico, residente na Timbó, Zona Rura,, Itapemirim-ES. 01157 2.: BRUNO DOS SANTOS MOTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Sapucaia, Itapemirim-ES e MARILENE CAMPELO DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Sapucaia, Itapemirim-ES. 01158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de outubro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE DA SILVA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na CRG Área Rural, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES e AMANDA DA SILVA SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Graúna, Itapemirim-ES. 13972 2.: ALAN DE FREITAS PASSOS, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de campo de moenda, residente na Rua José Cardoso, nº 42, Itaóca, Itapemirim-ES e GIZELE KARINE MONTEIRO DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua José Cardoso, nº 42, Itaóca, Itapemirim-ES. 13974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMAR ALVARENGA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 394, Consolação, Vitória-ES e LILIANE PAIXÃO BERNARDO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), gráfica, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 394, Consolação, Vitória-ES. 24215 2.: MATHEUS FLORINDO DE DEUS, natural de Ibatiba-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Orlando Caliman, nº 89, Jardim Camburi, Vitória-ES e PRISCILA BARBOZA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Orlando Caliman, nº 89, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24228 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE FERREIRA BARRETO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), MEI, residente na RUA JOÃO MARQUES CARVALHO BRAGA, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOSIMERE LOPES CAMARA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua João Marques Carvalho Braga, Nº12, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04428 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de outubro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS BARBOSA, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, Viúvo(a), vigilante, residente na Rua Blumenal, nº 16, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e ELIANE DE SOUZA CANDIDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Blumenal, nº 16, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESALARINO FERREIRA LIMA, natural de Aimorés-MG, com 70 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Brasil, nº 360, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e ELIANE LOPES DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), cobradora, residente na Rua Niterói, nº 83, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00090 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de outubro de 2020 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO RIBEIRO SOARES DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), laboratorista, residente na Pça Antonio Correia Monteiro 179, Vila do Sul, Alegre-ES e MARGARETH VIEIRA DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), repositora, residente na Pça Antonio Correia Monteiro 179, Vila do Sul, Alegre-ES. 03422 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 13 de outubro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO JERONIMO, natural de Cariacica, ES, com 19 anos de idade, solteiro, microempreendedor, residente e domiciliado em Brejaubinha, zona rural, em Brejetuba-ES e CAMILA RIPARDO DOS SANTOS, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 19 anos de idade, solteira, microempreendedora, residente e domiciliada em Brejaubinha, zona rural, em Brejetuba-ES 000940 2.: LUIZ FERNANDO COÊLHO CAMARGO, natural do Distrito de Aracê, Domingos Martins, ES, com 29 anos de idade, solteiro, Ajudante de motorista, residente e domiciliado no lugar denominado Sertãozinho, em Brejetuba-ES e DANIELA CONCEIÇÃO SOARES, natural do Distrito de São Torquato, Vila Velha, ES, com 23 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Sertãozinho, em Brejetuba-ES 000939. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 13 de outubro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã