Proclamas - 11/12/19
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO LOPES PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 45, Ataíde, Vila Velha-ES e LEÍCE MIRELLE ARAUJO FURTADO, natural de Pinheiro-MA, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 45, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728271 2.: PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Liberalino Ferreira, nº 8, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MARIANA MEDEIROS MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Liberalino Ferreira, nº 08, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728274 3.: RENAN SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Lagoa, nº 54, Rio Marinho, Vila Velha-ES e MAYARA DA PENHA NETTO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), baba, residente na Rua Lagoa, nº 54, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728276 4.: ELISIO DE LOYOLA, natural de Ibiraçu-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), carpinteiro aposentado, residente na Rua Sargento Reynaldo Ferry, nº 239, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA, natural de Baturité-CE, com 68 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Garibaldi, nº 10, Pontal das Graças, Vila Velha-ES. 232728277 5.: FHILIPE PEREIRA RODRIGUES, natural de Oriximiná-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Produtor, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 35, Aribiri, Vila Velha-ES e JÉSSICA SUELLEN SOARES DE SOUZA, natural de Contagem-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), compradora, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 35, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728278 6.: LEVI BASTOS DOS SANTOS, natural de Sapucaia-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 263, Santa Rita, Vila Velha-ES e ALICE CLEMENTINA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), comerciaria, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 263, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728279 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de dezembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO GOMES DO ROSÁRIO, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Manoel Gomes Paula, S/n, Camurugi, Guarapari-ES e VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Anchieta, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 11605 2.: WESLEY CARVALHO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), artesão, residente na Rua Amarildo Ferreira dos Santos, S/nº, Village do Sol, Guarapari-ES e DÉBORA SOUZA DE MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Amarildo Ferreira dos Santos, S/nº, Village do Sol, Guarapari-ES. 11606 3.: FILIPE FREIRE WILLIAMS, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Paulo Aguiar, nº 68, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES e SANI APARECIDA BARBOSA JUSTINO, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Paulo Aguiar, nº 68, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES. 11607 4.: WELLINGTON GUEDES REAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua 7, S/nº, Perocão, Guarapari-ES e FABÍOLA PINHEIRO MACÊDO, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 7, S/nº, Perocão, Guarapari-ES. 11608 5.: TIAGO DE BARROS CORREIA ROCHA, natural de Recife-PE, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Oceânica, nº 1124, Praia do Morro, Guarapari-ES e THAIS APARECIDA RAVAIANI VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Luiz, nº 70, Camurugi, Guarapari-ES. 11609 6.: ELIZABETE CRISTINA DE AZEVEDO, natural de Recife-PE, com 56 anos de idade, solteiro(a), técnica em manutenção de piscinas, residente na Avenida Núbia Ferreira Alves, 601, Setiba, Guarapari-ES e VANESSA SENA VALÉRIO, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Avenida Núbia Ferreira Alves, 601, Setiba, Guarapari-ES. 11610 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 10 de dezembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISÉS FERREIRA ELIAS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), consultor imobiliário, residente na Rua Moema, nº 245, Casa 04, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e KAROLINA DOS PASSOS SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Moema, nº 245, Casa 04, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 07430 2.: RENATO FERNANDES E SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Boa Vista, Vila Velha-ES e ROSANA DO NASCIMENTO PACHECO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Boa Vista, Vila Velha-ES. 07431 3.: MÁRCIO MORAES DO COUTO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Moema, nº 325, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e JERUSA PAULA CHAMPOSKI ALVES, natural de Jaguariaiva-PR, com 34 anos de idade, viúvo(a), administradora, residente na Rua Domingos Martins, nº 1261, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 18036 4.: ADOLFO VIANA DE VETTE, natural de Nanuque-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Chico Mendes, s/nº, Praia das Givotas, Vila Velha-ES e LUCIANA RODRIGUES PINTO GUEDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Rio Grande do Norte, 2007, Ap 801, Ed Costa Marina, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18039 5.: RODRIGO DIAS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Travessa Tocantins, nº 91, Soteco, Vila Velha-ES e LIVIA PAULA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), encarregada de loja, residente na Travessa Tocantins, nº 31, Soteco, Vila Velha-ES. 18040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR KOLTUNIK FRANÇA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), prático, residente na Avenida Antônio Borges, nº 80, Mata da Praia, Vitória-ES e PHYAMMA NUNES DE LIMA, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Antônio Borges, nº 80, Mata da Praia, Vitória-ES. 23764 2.: ALEXANDRO CURBANI TOLENTINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Vicente de Paulo, Nº14, Maria Ortiz, Vitória-ES e LARISSA FERREIRA SILVA FLOR, natural de Lavras-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Vicente de Paulo, nº 14, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23765 3.: VITOR HUGO PIRES NOGUEIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Aleixo Netto, nº 806, Aptº 701, Praia do Canto, Vitória-ES e MARTHA TRISTÃO FERREIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), professora aposentada, residente na Rua Aleixo Netto, nº 806, Aptº 701, Praia do Canto, Vitória-ES. 23766 4.: CELIO RIBEIRO BARROS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Mário Benezath,15, Santa Cecília, Vitória-ES e MARIANA SPERANDIO ZORTÉA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas,250/702, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23767 5.: WEVERTON DOS SANTOS MARTINS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Léa, nº 310, Santa Martha, Vitória-ES e PAOLA SOBREIRO GIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Léa, nº 310, Santa Martha, Vitória-ES. 23768 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ÁLVARO FERREIRA OLIVEIRA, natural de Manhumirim-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Rafael Vicente Amil, Manhumirim-MG e CARLA MOTTA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Camilo, nº 713, Bairro Tabuazeiro, Vitória-ES. 23420 2.: WALLACE FURTADO, natural de Santa Teresa-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), caldereiro, residente na Rua Raquel Maria da Penha, nº 55, Boa Vista, Vitória-ES e ANA PAULA RIBEIRO DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Raquel Maria da Penha, nº 55, Boa Vista, Vitória-ES. 23482 3.: MATHEUS CAUS CORREA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Carlos Martins, nº 70, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANGELICA MARIA FONSECA DORNELAS, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, nº 0, AP 401 , República, Vitória-ES. 23483 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RYCKESLLEY SANTOS SOTERO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Avenida 4 de Setembro, nº 154, São Pedro, Vitória-ES e FERNANDA VIEIRA BANHOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Avenida 4 de Setembro, nº 154, São Pedro, Vitória-ES. 16899 2.: LUAN DE JESUS FIGUEIREDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionario publico estadual, residente na Rua da FAESA, nº 117, São Pedro, Vitória-ES e SIMONE DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da FAESA, nº 117, São Pedro, Vitória-ES. 16900 3.: ALBERTO ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO, natural de Ladainha-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), encarregado de manutenção, residente na Rua Idalino Ferreira, nº 2.105, Nova Palestina, Vitória-ES e ALIRIA PEREIRA LOPES, natural de Itupeva-BA, com 69 anos de idade, divorciado(a), pensionista, residente na Rua Idalino Ferreira, nº 2.105, Nova Palestina, Vitória-ES. 16901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUAN CARLOS PRATA ROGERIO, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Desembargador Jose Miguel Feu Rosa, nº 479, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e KAMILA MACIEL CARDOSO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Avenida Desembargador Jose Miguel Feu Rosa, nº 479, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 29467 2.: THIAGO MANGUEIRA MEDINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Botão de Ouro, 28, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e BRENDHA REIS LITIG, natural de Conceição da Barra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Botão de Ouro, 28, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29471 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial