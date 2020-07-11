Proclamas - 11/07/2020
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEROLD DA COSTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Agente socio educativo, residente na Rua André Alvarenga Macedo, S/nº, Santa Bárbara, Cariacica-ES e MAYARA CAMPOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua André Alvarenga Macedo, S/nº, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26952 2.: DENIS WELSING NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Programador de sistemas de informação, residente na Rua Nelson Monteiro, nº 107, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e MARY HOZUMI, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Nelson Monteiro, nº 107, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 26953 3.: BRUNO GILLES BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Estrada Velha, Nº03 , Vila Palestina, Cariacica-ES e KAMILLY SACRAMENTO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Estrada Velha, Nº03 , Vila Palestina, Cariacica-ES. 26954 4.: TIAGO JHOSEF DE SOUSA GOBBO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de TI, residente na Rua Santa Helena, nº 19, Mucuri, Cariacica-ES e JHENIFFER GOMES SILVA, natural de Contagem-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de costura, residente na Rua Santa Helena, nº 19, Mucuri, Cariacica-ES. 26955 5.: AGNER MOREIRA FERNANDES, natural de Carangola-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Tito Olímpio Santana,sn, Campo Grande, Cariacica-ES e MAYANE MOURA SILVA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de contabilidade, residente na Rua Tito Olímpio Santana, S/n, Campo Grande, Cariacica-ES. 26956 6.: VAGNER DE PAIVA MATOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Setúbal,nº85, Mucuri, Cariacica-ES e MARIA DA AJUDA SILVA BRITO, natural de Itabuna-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Setúbal,nº 85, Mucuri, Cariacica-ES. 26957 7.: PHILIPE HENRIQUE SOUZA LAGE VIANA, natural de Timóteo-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Duque de Caxias, nº 50, Alto Lage, Cariacica-ES e LORENA CARVALHO NICOLINE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), sevidora pública estadual, residente na Rua do Contorno, nº 16, São Francisco, Cariacica-ES. 26958 8.: SAMUEL DA SILVA SANTOS DA MATA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Génova, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES e CLEUNICE PIRES DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Génova, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 26959 9.: LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), oficial de operação ferroviária, residente na Rua Cesar Machado, 55, Sotema, Cariacica-ES e JAINE GERLIN BISPO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Rua Cesar Machado, 55, Sotema, Cariacica-ES. 26960 10.: GUILHERME CANAL LAYBER RAMOS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Vendedor interno, residente na Avenida Santa Luzia, nº 22, Mucuri, Cariacica-ES e LETÍCIA DOS SANTOS JARETTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santa Luzia, nº 22, Mucuri, Cariacica-ES. 26961 11.: ROBSON JOÃO DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santana, 152, São Geraldo, Cariacica-ES e EDNA VIEIRA LIRA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santana, 152, São Geraldo, Cariacica-ES. 26962 12.: ELIZEU DE JESUS SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), instalador, residente na Rua Rondônia, nº 12, Itapemirim, Cariacica-ES e BEATRIZ LOPES DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Rondônia, nº 12, Itapemirim, Cariacica-ES. 26963 13.: IVAN DE OLIVEIRA MARQUES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Odônia da Costa Machado Toledo, nº 200, Bl 02/402, Tirandentes, Cariacica-ES e JULIANA SORIO ASSIS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Campo Grande, nº 22, Campo Grande, Cariacica-ES. 26964 14.: JOSÉ AILTON BERMONTE, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua das Braúnas, nº 15, Parque Gramado, Cariacica-ES e LAURINEIA FERNANDES ANACLETO DE OLIVEIRA, natural de Penha do Capim-MG, com 51 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua das Braúnas, nº 15, Parque Gramado, Cariacica-ES. 26965 15.: ALEX DOS ANJOS SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de açougueiro, residente na RUA STA BARBARA, S/N°, Cariacica-ES e ROSIMELIA ARES DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sta Barbara, S/N°, Cariacica-ES. 26966 16.: THIAGO SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar fiscal, residente na Rua Dom Pedro II, nº 1193, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e LILIANA MARCIA DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 1193, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26967 17.: LUCAS REIS DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cuiabá, s/nº , Rio Branco, Cariacica-ES e JOYCE DE PAULA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cuiabá, s/nº , Rio Branco, Cariacica-ES. 26968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de julho de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DE MARTIN RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Haytiana, nº 34 , Jardim América, Cariacica-ES e LUANA RODRIGUES LACERDA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 95, Condados, Guarapari-ES. 11810 2.: RAÍ SIMÕES MENDES, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua Aurora Maria Vicente Soares, S/nº., Village do Sol, Guarapari-ES e BRENDA PRIMO CARREIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aurora Maria Vicente Soares, S/nº., Village do Sol, Guarapari-ES. 11811 3.: RODRIGO DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), agente de combate às endemias, residente na Avenida Oceânica, nº 639, Praia do Morro, Guarapari-ES e NÚBIA MARA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), agente de combate às endemias, residente na Avenida Oceânica, nº 639, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11812 4.: VINICIUS MENÁRIO LORENZONI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), universitário, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 76, Muquiçaba, Guarapari-ES e THAMIREZ REBONATO DINIZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 76, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11813 5.: ADRIÃO FERREIRA NEVES JÚNIOR, natural de Miraí-MG, com 85 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São João, nº 67, Muquiçaba, Guarapari-ES e ANA NERI FERREIRA JUSTINO, natural de Anchieta-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua São João, nº 67, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11814 6.: LEANDRO RANGEL BRAMBATE, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Magalhães Pinto, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES e FERNANDA DE ABREU FERRARINI, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Magalhães Pinto, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11815 7.: JOÃO PAULO COUTO COSTA, natural de Sete Lagoas-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 105, Ipiranga, Guarapari-ES e MARIA GABRIELA SOUZA SILVA, natural de Sete Lagoas-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 105, Ipiranga, Guarapari-ES. 11816 8.: ROSEMIRO PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Pedro do Suaçuí-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua João Moraes, nº 958, Itapebussu, Guarapari-ES e INDIARA DOS REIS CARLOS, natural de Abre Campo-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviço escolar, residente na Rua João Moraes, nº 958, Itapebussu, Guarapari-ES. 11817 9.: JAILTON CARLOS MENDES DE OLIVEIRA, natural de Itanhém-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Paulo, nº 37, Coroado, Guarapari-ES e DAIANE FLORENTINO ALVES, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), fiscal de frente de loja, residente na Rua São Paulo, nº 37, Coroado, Guarapari-ES. 11818 10.: ARLEY DANTAS DO CARMO, natural de Santa Luzia-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Ataliba Fonte Boa, nº 88, Ipiranga, Guarapari-ES e TAIS BARBOSA DE ASSIS, natural de Salvador-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Ataliba Fonte Boa, nº 88, Ipiranga, Guarapari-ES. 11819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 10 de julho de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDER FERREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), assistente fiscal, residente na Av. Pau Brasil, 321, Torre J, Apt. 407, Centro da Serra, Serra-ES e LETÍCIA MARTA CARDOSO DA COSTA, natural de Resplendor-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), assistente de RH, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 867, Vista da Serra I, Serra-ES. 10168 2.: DOUGLAS MATOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), apontador, residente na Av. Ipe, 23, Vista da Serra II, Serra-ES e THAMIRES DE PAULA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Av. Ipe, 23, Vista da Serra II, Serra-ES. 10172 3.: LIDIOMAR CHAVES DA CRUZ JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Araxá, nº 219, Nova Carapina II, Serra-ES e ANA FLÁVIA SILVA OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Araxá, nº 219, Nova Carapina II, Serra-ES. 10173 4.: NORTHON EMANUEL FERREIRA MELGAÇO, natural de Santa Cruz Cabralia-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), administrador de empresas, residente na Rua Angelim, 07, Serra Dourada I, Serra-ES e JULIANA GUALBERTO MAURICIO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Angelim, 07, Serra Dourada I, Serra-ES. 10205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de julho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VIVALDO RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1825, Interlagos, Linhares-ES e CLEUZA ALVES DIAS, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Regência Augusta, nº 503, Aviso, Linhares-ES. 10232 2.: WANDERSON BRITO MARCELINO, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Darcy Bonn, S/n, Planalto, Linhares-ES e EVELY DA SILVA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), florista, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 8, Planalto, Linhares-ES. 10233 3.: GENIVAL VALDIVINO DOS SANTOS FILHO, natural de Caicó-RN, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 942, Interlagos, Linhares-ES e AMARA ALMEIDA FRAGA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 942, Interlagos, Linhares-ES. 10234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de julho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERNARD ROBSON OLIVEIRA MARIANO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Delio Silva Britto, S/nº, Bloco 407, Aptº 401, Ed. Guayaquil, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e RENATA MASSALAI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 160, Bloco 1, Aptº 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07613 2.: MAX UESLEN DE JESUS SILVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de betoneira, residente na Rua Rubem Braga, nº 23, Boa Vista I, Vila Velha-ES e CLEIDIANE PATROCÍNIO BRAU, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rua Rubem Braga, nº 23, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07618 3.: JOSÉ AYRTON MOREIRA JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Atila de Almeida Miranda, nº 96, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATALY GIURIZATO POMPERMAYER, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Curitiba, nº 496, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18297 4.: THIAGO MONTEIRO BORLOT, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Rio Branco, nº 112, Praia da Costa, Vila Velha-ES e POLLIANY STRASSMANN DAUD, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rio Branco, 112, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18298 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR OLIVEIRA TAVARES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Gomes da Silva, S/nº, Ipanema, Viana-ES e ALINE ALVES SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Gomes da Silva, S/nº, Ipanema, Viana-ES. 06941 2.: MAURÍCIO PORTO DE CARVALHO, natural de Xique-Xique-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Delfim Moreira, nº 23, Areinha, Viana-ES e RUTHCLEIA SILVA DE FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Delfim Moreira, nº 23, Areinha, Viana-ES. 06942 3.: GICÉLIO DA SILVA MATIAS, natural de Pão de Açucar-AL, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua Vista Linda, nº 25, Universal, Viana-ES e GLEICY KELYN DA CONCEIÇÃO CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Vista Linda, nº 25, Universal, Viana-ES. 06943 4.: WESLEY CORRÊA PEREIRA, nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil solteiro, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascido em 26 de janeiro de 1993, residente na Rua Antônio Borges Rocha, S/nº, Bom Pastor em Viana-ES, filho de JOSÉ PEREIRA e ROSEMERE DOS SANTOS CORRÊA e CAMILA COELHO MARCHESI, nacionalidade brasileira, profissão operadora de loja, estado civil divorciada, com dezoito (18) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 09 de abril de 2001, residente na Rua Antônio Borges Rocha, S/nº, Bom Pastor em Viana-ES, filha de FAUSTINO ROSSI MARCHESI e LUZIA COELHO MARCHESI. 5.: MATEUS IRLAN MUDESTO CHAGAS, nacionalidade brasileiro(a), profissão mecânico industrial, estado civil solteiro, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 08 de novembro de 1997, residente na Rua Brasília, Nº12, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de JOÃO CHAGAS DA SILVA e CELIA DA SILVA MUDESTO CHAGAS e ALINE CRISTINA GOMES PLASTER, nacionalidade brasileira, profissão Auxiliar administrativo, estado civil solteira, com dezenove (19) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 13 de setembro de 2000, residente na Rua Pascoal Marques, nº 09, Universal em Viana-ES, filha de ALOISIO HELL PLASTER e SANDRA KELIS GOMES PLASTER. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR DUARTE, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua São João, nº 10, Porto Novo, Cariacica-ES e ROSANA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua São João, nº 10, Porto Novo, Cariacica-ES. 12940 2.: JEAN CARLOS COUTO DAMASCENO, natural de Carlos Chagas-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Boa Vontade, S/n, Flexal II, Cariacica-ES e DÉBORA DE JESUS ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Santos Dias, nº 1031, Flexal II, Cariacica-ES. 12943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOELSON VAREJÃO DA COSTA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua 19 de Maio, nº 110, Inhanguetá, Vitória-ES e NAIARA PASSOS CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Operadora de caixa, residente na Rua 19 de Maio, nº 110, Inhanguetá, Vitória-ES. 17028 2.: ARNALDO EVANGELISTA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Dorival Rosindo da Silva, nº 9, Bela Vista, Vitória-ES e DANIELE RODRIGUES MATOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Promotora de vendas, residente na Rua Dorival Rosindo da Silva, nº 9, Bela Vista, Vitória-ES. 17029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER PEREIRA TRARBACH, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), radialista, residente na Avenida José Moreira Martins Rato, S/nº, Quadra 006, , de Fátima, Serra-ES e KARINA AMERICANO CÂMARA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Diretor de produção, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 99, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24005 2.: DEIVIDI QUINUP COSTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua Romana de Jesus, nº 87, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e SYLVANITA RIBEIRO BIGOSSI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 926, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILBERTO DE CAMPOS DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), lanterneiro, residente na Rua Godofredo Adiverci - nº 79, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DEUZA MARIA FONSECA GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de contabilidade, residente na Rua Godofredo Adiverci - nº 171, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04380 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de julho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIVELTON OLIVEIRA SILVA, natural de Contagem-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial IV, residente na Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, nº 42, Nova Conquista II, Aracruz-ES e CAROLINE DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Atendente de lanchonete, residente na Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, nº 42, Nova Conquista II, Aracruz-ES. 12886 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de julho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICCARDO BRANZ, natural de Chiavari-ET, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de dados, residente na Rua João Nunes Coelho, nº 264, Ap 303, Mata da Praia, Vitória-ES e REBECCA DE SÁ FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 714, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK VINICIUS RIBEIRO DA CRUZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, Solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Timoteo, Centro, S/n, Itapemirim-ES e DENISE DA SILVA DE ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, Divorciada(o), microempreendedora, residente na Rua Timoteo, Centro, S/n, Itapemirim-ES. 01439 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de julho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON AZEVEDO DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Iguatemi, nº 2015, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ESTER BARBOSA CASTELUBER, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Iguatemi, nº 2015, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30153 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO ZERBINI, natural de Ibiraçu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Area Rural, Cavalinho, s/n, João Neiva-ES e INGRID ARAUJO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Area Rural, Cavalinho, s/n, João Neiva-ES. 03038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 10 de julho de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE CONCEIÇÃO OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), trabalhador portuário avulso, residente na Travessa Moscoso, Nº 135, Paul, Vila Velha-ES e ZILMA RODRIGUES DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Travessa Moscoso, 135, Paul, Vila Velha-ES. 04107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de julho de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião