Proclamas - 11/06/20
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PETERSON DE JESUS ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), inspetor de rodovia, residente na Rua A, 10, Prolar, Cariacica-ES e MONALIZA VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de compras, residente na Rua A, 10, Prolar, Cariacica-ES. 12817 2.: MOISÉS DA SILVA FELIZARDO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, nº 16, Porto Novo, Cariacica-ES e LARISSA SABINO SEVERIANO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Silvano Ferreira Santos, nº 16, Porto Novo, Cariacica-ES. 12827 3.: HENRIQUE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e JORDANA CHIESA CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua São Salvador, nº 72, Jardim América, Cariacica-ES. 12845 4.: THIAGO AUGUSTO DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Vitória, nº 106, Nova Brasilia, Cariacica-ES e THAÍS FERNANDES DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de compras, residente na Rua Vitória, nº 106, Bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12870 5.: JOSÉ SOBREIRA NETO, natural de Serra do Tanque-PI, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua dos Andrades, nº 07, Vila Merlo, Cariacica-ES e MARIA DE FÁTIMA ALVES COSTA, natural de Itapetinga-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), cobradora, residente na Rua dos Andrades, nº 07, Vila Merlo, Cariacica-ES. 12872 6.: BRUNO FRAGA DA CUNHA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de soldador, residente na Rua 62, nº 38, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e KARINA DA SILVA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 62, nº 38, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12876 7.: ROBSON OLIVEIRA FERREIRA, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Rua Bela Vista, nº 48, Aparecida, Cariacica-ES e ROZANIA DE FÁTIMA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 146, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12877 8.: ADENEIR INACIO DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), micro empresário, residente na Rua Bela Vista, nº 23, Graúna, Cariacica-ES e TATIANA GOMES DE ARAUJO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 23, Graúna, Cariacica-ES. 12878 9.: DIEGO BREMENKAMP FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Pedro II, nº 66, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ANA GABRIELY BELISARI MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro II, nº 66, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 12881 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 10 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELSON JOSÉ DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Carlos Larica, nº 11, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e MARIA DAS GRACAS SILVA, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), cuidadora infantil, residente na Rua Carlos Larica, nº 11, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728481 2.: BRUNO MACIEL KIEFER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Maria Cerutti, nº 14, Ibes, Vila Velha-ES e MARCELLI FONSECA PEDRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Marajó, nº 279, Glória, Vila Velha-ES. 232728482 3.: BRUNO MACIEL KIEFER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Maria Cerutti, 28, Ibes, Vila Velha-ES e MARCELLI FONSECA PEDRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Maria Cerutti, nº 14, Ibes, Vila Velha-ES. 232728484 4.: MARCOS VINICIUS ANTUNES FERRAZ, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Cairo, 112, Araçás, Vila Velha-ES e JULIANA ALVES LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Calogi, 649, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728485 5.: MELK PORTO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), cobrador, residente na Rua Vanair, nº 256, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JOSY VENANCIO DE BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Gentil Nascimento, nº 12, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728488 6.: JOERCILHO FERNANDES DE ASSIS, natural de Governador Lindenberg-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), ass securitario, residente na Av. Santa Leopodina, S/n, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e DELMA NOGUEIRA DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionaria publica, residente na Rua Cajamar, nº 390, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232728489 7.: ARTHUR PAIXÃO SIQUEIRA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Orquídea, nº 14, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e MARCELA RONCONI LANI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Orquídea, Nº 14, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728490 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO MATOS SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Mutum, nº 39, Nova Carapina II, Serra-ES e ANDREIA DE OLIVEIRA LEAL, natural de Canavieiras-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Mutum, nº 39, Nova Carapina II, Serra-ES. 10069 2.: ÉRICKSON TEIXEIRA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de frente de loja, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, nº 188, São Judas Tadeu, Serra-ES e VITORIA EMANUELLA MELO SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente comercial, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, nº 188, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10112 3.: CONSTANTINO STRELOW, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Goiabeiras, nº 449, Vista da Serra II, Serra-ES e DEGMAR SOUZA DOS SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Goiabeiras, nº 449, Vista da Serra II, Serra-ES. 10114 4.: NAILTON GREGÓRIO DA LUZ, natural de Pancas-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), operador industrial, residente na Travessa Celósia, nº 21, Campinho da Serra I, Serra-ES e EDNÉIA MOREIRA DE SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Travessa Celósia, nº 21, Campinho da Serra I, Serra-ES. 10115 5.: RUI DE SOUZA BARBOSA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Muriaé, nº 15, Nova Carapina II, Serra-ES e CLAUVENUCIA DE JESUS PIRES, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida Muriaé, nº 15, Nova Carapina II, Serra-ES. 10116 6.: DJALMA MANHONI, natural de Afonso Claúdio-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), armador, residente na Rua Barbacena, nº 219, Nova Carapina II, Serra-ES e DIOLANDA GARCIA LOPES VENANCIO, natural de Aracruz-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Braúna, nº 296, Vista da Serra II, Serra-ES. 10118 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 10 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO DE JESUS SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante serviços, residente na Rua Tobias Barreto, S/nº, Bloco 703, Ed. Angeli, Aptº 302, Soteco, Vila Velha-ES e ELAINE DE ARAUJO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua Tobias Barreto, S/nº, Bloco 703, Ed. Angeli, Aptº 302, Soteco, Vila Velha-ES. 07575 2.: PAULO HENRIQUE MENDES DOURADO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 235, Aptº 704, Ed. Praia das Castanheiras, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ARIÁDILA DA PALMA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em química, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 235, Aptº 704, Ed. Praia das Castanheiras, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07591 3.: RENAN BRAHIM GUERRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2170, Aptº 707, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LORENNA CALDEIRA FARIZEL, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 100, Aptº 1401, Ed. Apia, Bloco A, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 07592 4.: MARIO EUGENIO SPERANDIO LOSS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico de operação, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELLA SIQUEIRA MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07594 5.: MARCUS VINICIUS VIEIRA AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Oito, Nº70, Kitnet 13, Jardim Petrópolis, Cuiabá-MT e ALIKE DA SILVA ALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Vinte e Nove, nº 35, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO DAS CHAGAS, natural de Taquara, Petropolis-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Avenida Antonio Sabiá, Número 107, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ELIZETE RODRIGUES FARIA, natural de Lajinha-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida Antonio Sabia, Número 107, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08605 2.: SILVANEI JOSÉ FLORENTINO DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sem Número, Bairro Niterói, Iúna-ES e DEVANIR BERNARDES DIAS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sem Número, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08606 3.: GUSTAVO PEREIRA GOMES, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Psicólogo, residente na Loteamento Nossa Senhora das Graças, Perdição, Iúna-ES e ANNA CRISTINA MIRANDA NUNES, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Córrego Barra Grande, Zona Rural,, Iúna-ES. 08607 4.: DAVI GOMES PEREIRA ALVES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Córrego Morro Redondo, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e ALICE DA SILVA TEODORO, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Córrego Morro Redondo, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08608 5.: JUVERCI ROMUALDO DA SILVA, natural de Irupi-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Morro Redondo, Área Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e GABRIELE DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Morro Redondo, Área Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08609 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 10 de junho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO HENRIQUES OLIVEIRA, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Luiz Carreiro, nº 70, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GISELE DE MELO AMORIM SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Anísio Figueiredo, nº 77, Parque Laranjeiras, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04362 2.: SERGIMAR ULTRAMAR ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), Torneiro mecânico, residente na Rua Levino Fanzeres, n 81, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA CELIA FEU, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Levino Fanzeres, N.º 81, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04365 3.: ERIVAN AMERICO DOS SANTOS, natural de Maceió-AL, com 42 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Avenida Bolivar de Abreu, nº 66, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOSIANE BARBOZA DA COSTA, natural de Muqui-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresaria, residente na Rua José Rosa Machado, nº 34, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de junho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN FILIPE ROCHA MILAGRES, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Rio Sauê, nº 81 , Bairro de Fátima, Aracruz-ES e JHENIFER TRINDADE LOBATO, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Colibris, nº 19, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 12861 2.: RAFAEL DE BRITO CARLINI, natural de Baixo Guandu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 65, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e KAROLINE SANTOS LEANDRO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 65, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12862 3.: IKARO DANTAS SUBTIL, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 380, Nova Conquista, Aracruz-ES e SELMA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 380, Nova Conquista, Aracruz-ES. 12863 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 10 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE SOARES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Ouro Preto, nº 938, Interlagos, Linhares-ES e DILCÉIA APARECIDA FANTIN, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Ouro Preto, nº 938, Interlagos, Linhares-ES. 10175 2.: AMARILDO PEDRO, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua das Jabuticabeiras, nº 365, Jardim Laguna, Linhares-ES e GEISE GOMES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua das Jabuticabeiras, nº 365, Jardim Laguna, Linhares-ES. 10176 3.: IVAN DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Peri, nº 337, Interlagos, Linhares-ES e LAVINHA BORGES DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 503, Interlagos, Linhares-ES. 10177 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 10 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON SOUSA GRASSE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Horácio João Nepomuceno, nº 100, Vila Batista, Vila Velha-ES e NICOLLY FREITA VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Horácio João Nepomuceno, nº 100, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04086 2.: OZEIAS FERREIRA, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Vasco da Gama, Prox. Aos Toneis, Sagrada Família, Vila Velha-ES e EDIVONE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Vasco da Gama, Prox. Aos Toneis, Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04090 3.: TABAJARA BALDEZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 76 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Vasco Coutinho, Nº 68, Argolas, Vila Velha-ES e AMANDA DE MORAES LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), corretora de imóvel, residente na Rua Vasco Coutinho, Nº 68, Argolas, Vila Velha-ES. 04091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de junho de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO RODRIGUES GOTTARDI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Francisco Martins da Costa, Nº15 , Morada de Camburi, Vitória-ES e MARIA LORRAINE FONSECA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Francisco Martins da Costa, Nº15 , Morada de Camburi, Vitória-ES. 23779 2.: KEVIN VAZ LAGES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, nº S/N, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAMYRES MARTINS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, nº S/N, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23780 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES LEONEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 06, Caratoíra, Vitória-ES e FLAVIA CAFESEIRO DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), supervisora de alimentos, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 06, Caratoíra, Vitória-ES. 17000 2.: THIAGO DA HORA CHRISTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Constantino Furlane, nº 98, Morro do Quadro, Vitória-ES e MARILIA RAMOS SCHRODER, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Constantino Furlane, nº 98, Morro do Quadro, Vitória-ES. 17001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAIAS PEREIRA DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Oriente, nº 02, Bairro Jucu, Viana-ES e RAQUEL VIANA DE ATAIDE, natural de Viana-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Oriente, nº 02, Bairro Jucu, Viana-ES. 06919 2.: JADISON ARAUJO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vistoriador de condominios, residente na Rua Pedro Machado da Silva, N° 23, Indutrial, Viana-ES e JULIA CRISTINA FALCÃO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua Pedro Machado da Silva, N° 23, Indutrial, Viana-ES. 06920 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 10 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Elson Pinto de Almeida, nº 286, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e TAILÂNIA NUNES SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Elson Pinto de Almeida, nº 286, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08307 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 10 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOBSON ALVES DE OLIVEIRA, natural de Piúma-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Bonfim, S/n, Joacima, Itapemirim-ES e TAIANE DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bonfim, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 10 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIEZER DE SOUSA NUNES, natural de Resplendor-MG, com 61 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Roberto Gonçalves de Oliveira, nº 141, São Cristóvão, Vitória-ES e ELIZETE MARIA VICENTE, natural de Nova Viçosa-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Roberto Gonçalves de Oliveira, nº 141, São Cristóvão, Vitória-ES. 23971 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 10 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial