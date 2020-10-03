Arquivos & Anexos
Proclamas - 03/10/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SERGIO DOS SANTOS RANGEL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1635, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e STÉFANY ERPES MARCELINO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1635, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30406 2.: KLEYDSON ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Aires Figueiredo, nº 188, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e CAROLINE GOMES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Aires Figueiredo, nº 188, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30408 3.: ROGÉRIO RODRIGUES PIMENTA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de muck, residente na Rua Papagaio, nº 237 A, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e MARIA FLORENTINA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Papagaio, nº 237 A, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30409 4.: RONDILEI JULIO PAIXÃO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Marataízes, nº 34, Bl. P2, Ap. 307 Valparaíso, Carapina, Serra-ES e ADRIANA DA VITÓRIA TORQUATO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Marataízes, nº 34, Bl. P2, Ap. 307 Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30487 5.: LEONARDO SANTOS DE JESUS, natural de Mutuípe-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Roma, nº 72, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e CINTIA SILVA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de criança, residente na Avenida Roma, nº 72, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30488 6.: PEDRO BERGAMIM DUARTE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Avenida Petrópolis, nº 683, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ROBERTA DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Petrópolis, nº 683, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30489 7.: RHAYLLANDER HENRIQUE MENDES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tradutor e intérprete, residente na Rua Santos Dumont 10, Ed. Canada, Ap. 302, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e ESTER DOMINGOS CORREIA DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santos Dumont 10, Ed. Canada, Ap. 302, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30490 8.: JOSÉ LOUREÇO OLIVEIRA MUNIZ, natural de Itabuna-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), Servidor Público Estadual, residente na Alameda dos Gerânios, nº 30, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e ANGELA MARIA DOMINGOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Funcionária Pública Municipal, residente na Alameda dos Gerânios, nº 30, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 30491 9.: LEANDRO PEREIRA DE AMORIM, natural de Volta Redonda-RJ, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua da Felicidade, nº 265, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e ELIANA RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua da Felicidade, nº 265, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30543 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de outubro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Principal, nº 1246, Rio Marinho, Cariacica-ES e KÉZYA DE ASSIS BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Principal, nº 1246, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27136 2.: LÁZARO DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Valter Chagas, S/n, Piranema, Cariacica-ES e GRACIELLY GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Valter Chagas, S/n, Piranema, Cariacica-ES. 27163 3.: THEYLSON COELHO SIQUEIRA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Sta Luzia, nº 72, Mucuri, Cariacica-ES e THAIS GONÇALVES CARVALHO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sta Luzia, nº 72, Mucuri, Cariacica-ES. 27195 4.: ELOIR FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, natural de São Gonçalo-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), policial penal, residente na Rua 23 de Maio, nº 54, Rio Branco, Cariacica-ES e ANA FLÁVIA MESSIAS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua 23 de Maio, nº 54, Rio Branco, Cariacica-ES. 27199 5.: DAN AGUILAR SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), consultor, residente na Rua São Januário, nº 21, Bela Aurora, Cariacica-ES e GIULIANA RANGEL PROCOPIO, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 73, Campo Grande, Cariacica-ES. 27200 6.: EVANDO DA COSTA OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Bianca Batista, nº 22, Maracanã, Cariacica-ES e LEANDRA FANTONIO MADEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Vendedor em domicílio, residente na Rua Bianca Batista, nº 22, Maracanã, Cariacica-ES. 27205 7.: ANTONIO MARCOS CÂNDIDO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Guarapari, nº 11, Bandeirantes, Cariacica-ES e EDIANA SILVA DA SILVA, natural de Concórdia do Pará-PA, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Guarapari, nº 11, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27206 8.: ARGENTINO ALVES DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), Motorista de caminhão, residente na Rua Congonhas, nº 10, Tiradentes, Cariacica-ES e MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Congonhas, nº 10, Tiradentes, Cariacica-ES. 27208 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de outubro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FREDERICO BOURGUIGNON VALENTIM, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1300, Ed. Tifanys, Apto. 1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SAYONARA BORGES BERTOLDO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1300, Ed. Tifanys, Apto. 1102, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07750 2.: ANTONIO CARLOS MACHADO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Cinco, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES e SABRINA APARECIDA EFFGEN MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Cinco, nº 10, Cocal, Vila Velha-ES. 07754 3.: PAULO ANTONIO DE ALMEIDA, natural de Itaguaçu-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Iraja, nº 595, Apartamento 2 Fundos, Glória, Vila Velha-ES e RUTH PAIXÃO MARQUES, natural de Serra dos Aimores-MG, com 62 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Iraja, nº 595, Glória, Vila Velha-ES. 18438 4.: JOÃO ELIAS BORLOT DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Diogenes Malacarne, nº 365, Apartamento 403, Bloco I, Praia da Costta, Vila Velha-ES e FABIANA LIMA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Diogenes Malacarne, nº 365, Ed. La Plage Residencial Club, Apt. 403, Bl. 1, Praia da Costa,, Vila Velha-ES. 18439 5.: LUIZ FELLIPE DA SILVA DIONIZIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico industrial, residente na Rua Três, nº 400, H12, Apartamento 403, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA BARCELOS VINAND DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Três, nº 400, H12, Apartamento 403, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18440 6.: TIAGO SARTORI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), piloto de ROV, residente na Rua das Carambolas, N° 09, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e LARISSA DA SILVA COUTINHO GÓES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Santa Leopoldina, S/n, Bloco 119 C, Apartamento 402, Edifício Guatambu, Vila Velha-ES. 18441 7.: GABRIEL VICENTE RIVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), diretor acadêmico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1000, Apartamento 1203 Praia da Costa, Vila Velha-ES e ISABEL MENDES LOMEU, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na RUA LUIZ FERNANDO REIS, N111, PRAIA DA COSTA, Vila Velha-ES. 18442 8.: THYAGO RANGEL BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Venceslau Braz Machado, nº 153, Glória, Vila Velha-ES e LUANA NEVES ANDRADE, natural de Medeiros Neto-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Venceslau Braz Machado, nº 153, Glória, Vila Velha-ES. 18443 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: QUISLOM AREIAS MOREIRA, natural de Anchieta-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Pau Doleo, Zona Rural, Guarapari-ES e MILENI PORTO SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Pau Doleo, Zona Rural, Guarapari-ES. 11937 2.: ERIC GUEDES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, 304, Centro, Guarapari-ES e NATÁLIA FONTANA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 304 , Centro, Guarapari-ES. 11938 3.: LUCAS MERIZIO MOREIRA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção industrial, residente na Rua Antônio Lino Bandeira, nº 230, Muquiçaba, Guarapari-ES e DEVANILDA PEREIRA MELO, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica de planejamento, residente na Avenida Harriete Center Miller, nº 240, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11939 4.: JOSELITO GOMES, natural de Itapetinga-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua A Dois, nº 40, Portal, Guarapari-ES e IVONE DO CARMO, natural de Santa Luzia-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua A Dois, nº 40, Portal, Guarapari-ES. 11940 5.: WAGNER DE JESUS SANTOS BARBOSA NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor externo, residente na Avenida Cidade Saúde, nº 33, São Gabriel, Guarapari-ES e DANIELLE PEREIRA SILVA, natural de Santa Luzia-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Cidade Saúde, nº 33, São Gabriel, Guarapari-ES. 11941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 02 de outubro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE BARBOSA MORAES JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Bela Vista, nº 30, Porto Novo, Cariacica-ES e ARIANE DOS PASSOS AGUIAR, natural de Aimorés-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua São João, S/nº, Porto Novo, Cariacica-ES. 13162 2.: WANDERSON SANTANA ANDRÉ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), diarista, residente na Rua Oitenta e Seis, nº 1, Bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e BRUNA ELOIZA ALMEIDA, natural de Ipatinga-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oitenta e Seis, nº 1, Bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13163 3.: LUCAS MATIAS FARIA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Sebastião, nº 04, Aparecida, Cariacica-ES e FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Sebastião, nº 04, Aparecida, Cariacica-ES. 13166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de outubro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO GOMES DOS SANTOS FILHO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de enfermagem, residente na Rua Vinícius de Moraes, nº 55, Pontal de Camburi, Vitória-ES e ELIENE DA SILVA GUSMÃO, natural de Montanha-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Vinícius de Moraes, nº 55, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 24012 2.: ALAN LOPES CERQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Desembargador Edson Queiroz do Valle, nº 71, Solon Borges, Vitória-ES e PATRICIA BARBOZA DIAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteira(o), agente de atendimento, residente na Avenida Desembargador Edson Queiroz do Valle, nº 71, Solon Borges, Vitória-ES. 24013 3.: MARCELO SCHMITH, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), despachante de veículos, residente na Avenida Fernando Ferrari , nº 3055 , Jabour, Vitória-ES e TATIANA DE SOUSA FEITOSA, natural de Imperatriz-MA, com 44 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Fernando Ferrari , nº 3055 , Jabour, Vitória-ES. 24015 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de outubro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER SOUZA MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico administrativo, residente na Rua Prímola, 19, São Marcos, Aracruz-ES e ADRIANA OLIVEIRA LOPES, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Gerânio, 46, São Marcos, Aracruz-ES. 12956 2.: RONALDO CASAGRANDE JANNETTI, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua 1º de Maio, 69, Vila Nova, Aracruz-ES e ELANDRA INÁCIO DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua 1º de Maio, 69, Vila Nova, Aracruz-ES. 12957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de outubro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENILDO JESUS DE PAULO, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Leoclides Gava, S/n, Lt 03, Qd 21, Boa Vista, Linhares-ES e PALOMA ARAUJO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Elizeu Pietro Baioco, nº 585, Bebedouro, Linhares-ES. 10420 2.: MAELITON JOSE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vistoriador, residente na Rua Gildo Gava, nº 508, Santa Cruz, Linhares-ES e STHÉFANNY MARIA DOS SANTOS FRANK, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gildo Gava, nº 508, Santa Cruz, Linhares-ES. 10421 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CONCEIÇÃO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Escadaria Benedito Barcelos, nº 93, Bela Vista, Vitória-ES e KEREN LUIZE SIPOLATI FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Embaladora, residente na Escadaria Benedito Barcelos, nº 93, Bela Vista, Vitória-ES. 17133 2.: IGOR LUIZ FRAGA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 38, Inhanguetá, Vitória-ES e JOSILENE SANTOS DE ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Augusto Ayres Ribeiro, nº 38, Inhanguetá, Vitória-ES. 17134 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS CRUZ SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar técnico- nos esportes, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, S/n, Santa Martha, Vitória-ES e ADRIELE HELMER DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar técnico- nos esportes, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, S/n, Santa Martha, Vitória-ES. 24192 2.: MARCOS ANTONIO DE LIMA, natural de Belford Roxo-RJ, com 60 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Francisco Lopes Nogueira, nº 01, Apt 201 São Cristóvão, Vitória-ES e ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO, natural de Pinheiros-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Francisco Lopes Nogueira, nº 01, Apt 201, São Cristóvão, Vitória-ES. 24194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO IVO SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Emeliano Carlos Loureiro, nº 56, Vila do Riacho, Aracruz-ES e THALIA VITÓRIA CASTORINO CORREIA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emeliano Carlos Loureiro, nº 56, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00610 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de outubro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Augusto Fekrichk, nº 17, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e NATHALIA GARCIA ARNDT, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Augusta Feirich, nº 17, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE LUIZ BAIÔCO AZEREDO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), torneiro mecânico, residente na Rua Arnulfo Neves, 504, Centro, João Neiva-ES e PATRICIA GIRELLI ZUCOLOTO, natural de João Neiva-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), terapeuta, residente na Rua Arnulfo Neves, 504, Centro, João Neiva-ES. 03052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 02 de outubro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON VICENTE RIBEIRO, natural de São Gonçalo-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), programador, residente na Rua Himalaia, nº 10, Nova Bethânia, Viana-ES e THATYANA SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Himalaia, nº 10, Nova Bethânia, Viana-ES. 07061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de outubro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala