Cartórios - 22/01/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES
Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s):
MARIA LUCIA SOUSA PORTO ME - CNPJ: 09.430.394/0001-92
JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10
Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 22 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto.
Conceição da Barra - ES, 21 de janeiro de 2020.
MARISTELA DE ALMEIDA SERRA
Tabeliã
A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI - CNPJ: 30.522.428/0001-65 Protocolo: 1133835
ADRIANA FERNANDES LOPES - CPF: 036.370.527-92 Protocolo: 1133444
ALEXANDRE ARAUJO DANZIGER - CPF: 714.966.966-20 Protocolo: 1134049
ALEXANDRE ARAUJO DANZIGER - ITP - INSTITUTO D - CNPJ: 07.219.555/0001-78 Protocolo: 1134049
ALEXANDRE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 045.777.707-92 Protocolo: 1133447
ALMEIDA JR PROJETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.390.931/0001-58 Protocolo: 1134067
ALVARO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 272.421.376-91 Protocolo: 1134300
AMANDA OTTONI DE OLIVEIRA - CPF: 145.870.947-73 Protocolo: 1133802
AMERICA SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.266.948/0001-72 Protocolos: 1133575, 1133577, 1134270
ANDREDSON GONCALVES VIEIRA - CPF: 078.738.027-01 Protocolo: 1133441
APROVE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.539.326/0001-33 Protocolo: 1133487
ARIANE RIBEIRO PEIXOTO DA COSTA - CPF: 106.306.067-22 Protocolo: 1133967
ARLINDO PIMENTA DE ABREU - CPF: 089.510.157-26 Protocolo: 1133450
ARLINDO SALVINO BISPO - CPF: 002.998.217-06 Protocolo: 1134124
ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - CNPJ: 36.353.159/0001-37 Protocolo: 1133963
ARTES METALICA COSTA LTDA - CNPJ: 03.574.422/0001-69 Protocolos: 1133470, 1133474, 1133648
ATUAL MODULADOS LTDA - CNPJ: 07.323.332/0001-56 Protocolos: 1133540, 1134150, 1134160, 1134161, 1134170
AUTO CENTER NORTE SUL LTDA - CNPJ: 06.138.944/0001-06 Protocolos: 1134188, 1134206, 1134207
AUTO MECANICA CELSO LTDA - CNPJ: 00.287.553/0001-77 Protocolos: 1133609, 1133611
AUTO SERVICO CAMPISTA LTDA - ME - CNPJ: 07.920.638/0001-90 Protocolo: 1133837
BARUQUE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 12.218.449/0001-00 Protocolo: 1134063
BM BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 04.039.666/0001-04 Protocolo: 1134280
BRASES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LT - CNPJ: 11.634.704/0001-32 Protocolos: 1133537, 1133543, 1134163
C. DE CASTRO FREIRE - SERVICOS ADMINISTRATIVO - CNPJ: 19.098.026/0001-42 Protocolos: 1133533, 1133534, 1134143
CAFE COM PROSA LTDA - CNPJ: 08.790.300/0001-23 Protocolos: 1134100, 1134122, 1134123, 1134141
CAMARA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 11.079.620/0001-84 Protocolo: 1133598
CARGOTEXTIL TECELAGEM DE FITAS EIRELI - CNPJ: 15.516.095/0001-78 Protocolos: 1133673, 1133677, 1133678, 1133683, 1133874, 1133905
CARLOS ALBERTO BATISTA - CPF: 474.733.717-20 Protocolo: 1133830
CAULY DE CASTRO FREIRE - CPF: 102.211.107-80 Protocolos: 1133533, 1133534, 1134143
CEDOC - CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO OCUP - CNPJ: 15.176.321/0001-19 Protocolo: 1133986
CENTRO DE DIAGNOSTICO DA SERRA EIRELI - CNPJ: 10.746.721/0001-07 Protocolo: 1133624
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NORTE SUL LT - CNPJ: 05.576.296/0001-07 Protocolos: 1133908, 1133911
CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL - CMO EIRELI - CNPJ: 18.341.840/0001-83 Protocolos: 1133657, 1134286
CENTRO RADIOLOGICO DE CARAPINA LTDA - CNPJ: 17.304.614/0001-60 Protocolos: 1134053, 1134064
CENTRO SERRA DE INSPECOES E QUALIDADE TECNICA - CNPJ: 08.360.309/0001-02 Protocolo: 1134201
CGW BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVO - CNPJ: 21.257.850/0001-40 Protocolo: 1134061
CLASSIC RECUPERACAO AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 13.216.076/0001-09 Protocolos: 1133848, 1133850, 1133851
CLAUDINEIA SILVA DA ROCHA - CPF: 031.164.047-80 Protocolo: 1133796
CLICK MOBILE TECNOLOGIA E MOBILIDADE EIRELI - CNPJ: 18.248.913/0001-97 Protocolo: 1134026
CLINICA MEDICAL FACE LTDA - CNPJ: 97.525.840/0001-00 Protocolos: 1133511, 1133960
COBREMAC SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.967.538/0001-54 Protocolos: 1133510, 1133949
COMISSARIA AEREA CAPIXABA LTDA - CNPJ: 08.508.557/0001-40 Protocolos: 1134047, 1134052
CONFIANCA CORRETORA EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 10.692.912/0001-25 Protocolos: 1133935, 1133945, 1133946, 1134193, 1134194, 1134195
CONSTRUTORA R MONTEIRO EIRELI - CNPJ: 27.574.169/0001-01 Protocolo: 1134030
CONUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - CNPJ: 08.842.823/0001-76 Protocolo: 1133501
CRUPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 13.513.463/0001-07 Protocolo: 1134115
CRUZ SANTA TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 07.742.291/0001-32 Protocolo: 1133912
D MARTINS IMPORT LTDA - CNPJ: 03.514.272/0001-06 Protocolo: 1133989
D2S IMPORT EXPORT EIRELI - CNPJ: 21.573.083/0001-88 Protocolos: 1133623, 1133627, 1133637
DANUZA BRICIO - CPF: 027.605.027-40 Protocolo: 1134321
DAUCHERR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 06.208.308/0001-03 Protocolos: 1133617, 1133618, 1133619
DIOCELES BAHIENSE MOREIRA - CPF: 086.513.377-87 Protocolo: 1134038
DIVIX DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - CNPJ: 10.688.359/0001-57 Protocolo: 1133983
DMC METAL MECANICA LTDA - CNPJ: 07.161.909/0001-70 Protocolos: 1133975, 1133990
DOMUS VINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 20.547.582/0001-38 Protocolo: 1134275
DROGARIA DROGALAB LTDA - CNPJ: 39.318.472/0001-22 Protocolos: 1133506, 1133913, 1133921, 1133931
ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRE - CNPJ: 05.827.094/0040-05 Protocolos: 1134310, 1134311
ECOMAP-ES - SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 39.283.221/0001-50 Protocolos: 1133916, 1133923, 1133924
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 251.952.397-20 Protocolo: 1134319
ELIZANGELA SILVA - CPF: 035.809.527-14 Protocolo: 1133986
ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNO - CNPJ: 24.867.555/0002-84 Protocolo: 1133710
ERGON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 30.967.020/0001-05 Protocolo: 1133515
ESPIRITO SANTO BORRACHAS LTDA - CNPJ: 31.695.828/0001-35 Protocolos: 1133630, 1133631
ESPOLIO DE LUIZA DIAS BARBOSA - CPF: 141.946.276-87 Protocolos: 1134039, 1134040
EXPRESSO GARCIA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 08.211.407/0001-70 Protocolos: 1133519, 1133523, 1134031
F.F LIMA LOGISTICA - CNPJ: 21.777.896/0001-90 Protocolos: 1134095, 1134110, 1134111
F3 PNEUS & RODAS LTDA - CNPJ: 14.730.241/0001-09 Protocolos: 1133492, 1133675, 1133680, 1133685
FABRICIO COSTA FERNANDES - CPF: 978.815.545-68 Protocolo: 1134309
FALCON SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 20.399.953/0001-81 Protocolo: 1133672
FELIPE COELHO GONCALVES - CPF: 097.930.497-07 Protocolo: 1134175
FORTIS AUTOMACAO EIRELI - CNPJ: 15.395.688/0001-23 Protocolos: 1134096, 1134113, 1134114, 1134138
FRANCISCO FERREIRA LIMA - CPF: 214.122.738-03 Protocolos: 1134095, 1134110, 1134111
G. T. M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 02.759.364/0003-47 Protocolo: 1134314
GARRA DIESEL LTDA - CNPJ: 18.760.220/0001-89 Protocolo: 1134282
GERALDO MARIA LOPES DE SOUZA - CPF: 307.247.326-91 Protocolo: 1134290
GERALDO MARIA LOPES DE SOUZA - CNPJ: 19.246.120/0001-00 Protocolo: 1134290
GOL LOCACOES LTDA - CNPJ: 05.238.546/0001-07 Protocolos: 1133531, 1134118, 1134119
GP FIVE IMPORT EXPORT LTDA - CNPJ: 24.626.735/0001-93 Protocolos: 1133562, 1134186, 1134200
GPS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 14.018.984/0001-42 Protocolos: 1133580, 1134272
GRANSERRA MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 15.409.510/0001-94 Protocolo: 1134124
HAMPTON COMERCIO LTDA - CNPJ: 08.799.083/0001-32 Protocolo: 1134000
HELIO MARQUES DE LISBOA - CPF: 709.968.575-91 Protocolo: 1134126
HELIO MARQUES DE LISBOA - CNPJ: 20.364.193/0001-77 Protocolo: 1134126
HIKARI KURANOUCHI - CPF: 074.550.807-35 Protocolo: 1134179
HORIZON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.448.405/0001-15 Protocolo: 1134154
HQ SOLUCOES ARTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.336.278/0001-05 Protocolo: 1133605
I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 07.338.771/0001-32 Protocolos: 1133544, 1133643, 1134164
IDEIA MAIS PUBLICIDADE VISUAL LTDA - CNPJ: 12.347.108/0001-34 Protocolos: 1133976, 1133991, 1133992
IDS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.342.971/0001-21 Protocolos: 1133503, 1133882
IGREJA BATISTA NOVA VIDA EM JARDIM CAPAPINA - CNPJ: 14.598.028/0001-87 Protocolo: 1134287
INNOVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 14.993.664/0001-03 Protocolos: 1134149, 1134168
INSTITUTO DE BELEZA CAROL CACHOS LTDA - CNPJ: 18.821.528/0001-97 Protocolos: 1133878, 1133879, 1133880, 1133899
ITALIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 01.445.448/0005-05 Protocolo: 1133485
ITALO HERNAN CORNEJO VON MARTTENS - CPF: 922.099.208-68 Protocolo: 1134279
ITALO HERNAN CORNEJO VON MARTTENS - CNPJ: 07.750.634/0001-00 Protocolo: 1134279
J. C. DE OLIVEIRA - CONSTRUTORA - CNPJ: 13.653.109/0001-70 Protocolos: 1133625, 1133636
JCS EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 05.134.586/0001-09 Protocolos: 1134156, 1134165
JESSICA DA SILVA COELHO - CPF: 140.063.657-48 Protocolo: 1133453
JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 095.269.351-87 Protocolos: 1133625, 1133636
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 623.019.697-20 Protocolos: 1134293, 1134294
JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 090.198.977-05 Protocolos: 1133556, 1134210
JOSE SOARES DOS SANTOS CONSTRUCOES E ACABAMEN - CNPJ: 17.986.470/0001-79 Protocolos: 1133556, 1134210
JOSENILTO SEARA SANTOS JUNIOR - CPF: 047.819.235-50 Protocolo: 1133856
KATIUCY FERREIRA DOS SANTOS 09588677718 - CNPJ: 14.558.450/0001-09 Protocolo: 1134159
KATIUCY FERREIRA DOS SANTOS GUSMAO - CPF: 095.886.777-18 Protocolo: 1134159
L&K COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 10.376.261/0001-64 Protocolos: 1134007, 1134010, 1134023, 1134036
LARQ COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 16.980.413/0001-10 Protocolo: 1134048
LC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA - CNPJ: 24.106.224/0001-40 Protocolos: 1133804, 1133793
LLF GRANITOS LTDA - CNPJ: 07.412.818/0001-60 Protocolos: 1133572, 1134243, 1134248
LOCATEINER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 11.208.958/0001-99 Protocolos: 1133517, 1133984, 1133985, 1133997
LOGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.866.530/0001-29 Protocolo: 1133993
LUCILDES RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 005.366.427-29 Protocolo: 1134299
LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 35.964.998/0001-29 Protocolo: 1133615
MA BASTOS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.735.693/0001-84 Protocolos: 1134232, 1134245
MADI CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COMERCIO E SERV - CNPJ: 13.546.146/0001-89 Protocolos: 1133859, 1133865, 1133866, 1133867
MARCELO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 104.923.007-80 Protocolo: 1133551
MARCOS WALDIR DE SOUSA - CPF: 020.098.907-36 Protocolo: 1133442
MARGARETI GUZZO - CPF: 764.558.907-87 Protocolo: 1134057
MARGARETI GUZZO - SERVICOS - CNPJ: 14.369.617/0001-93 Protocolo: 1134057
MARIA DA PENHA RODRIGUES HEMERLY - CPF: 034.934.507-45 Protocolo: 1134320
MARIA IVANETE DOS ANJOS - CPF: 512.224.851-68 Protocolo: 1133797
MARLENE M DA SILVA VEICULOS - CNPJ: 25.402.840/0001-01 Protocolo: 1134155
MARLENE MARIA DA SILVA - CPF: 935.041.109-10 Protocolo: 1134155
MARLUCE LEILA SIMOES LOPES - CPF: 867.526.937-49 Protocolo: 1133614
MEDIDATA INFORMATICA S/A - CNPJ: 15.109.770/0013-88 Protocolos: 1133498, 1133861, 1133862, 1133863
MELGACO GONCALVES JATEAMENTO E PINTURA LTDA - CNPJ: 05.097.056/0001-20 Protocolo: 1133973
MENEZES AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 32.487.092/0001-72 Protocolos: 1133918, 1133927, 1133928, 1133933
MERCONSULT CONSULTORIA E SERVICOS SS LTDA - CNPJ: 03.400.858/0001-31 Protocolo: 1134042
METALVIX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EI - CNPJ: 10.751.278/0001-54 Protocolos: 1133554, 1134181
MGS SERVICOS TEMPORARIOS EIRELI - CNPJ: 27.180.631/0001-96 Protocolos: 1133504, 1133505, 1133884, 1133885, 1133886, 1133887, 1133901
MIGUEL ANGELO DOS SANTOS - CPF: 229.520.126-87 Protocolos: 1134096, 1134113, 1134114, 1134138
MOAKES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 18.969.498/0001-60 Protocolos: 1133881, 1133900
MWS SERVICOS E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 03.835.883/0001-48 Protocolo: 1134240
N & F ASSISTENCIA 24 HORAS EIRELI - CNPJ: 02.939.365/0001-01 Protocolo: 1133490
NORTE SUL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - CNPJ: 03.023.170/0001-80 Protocolos: 1134227, 1134228, 1134241, 1134242
O M SERVICOS E EMPREITADA LTDA - CNPJ: 28.207.783/0001-06 Protocolo: 1133658
OPEN CONFECCAO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 23.076.715/0001-23 Protocolo: 1133875
P.W. MESTRE ALVARO COMERCIO LTDA - CNPJ: 27.865.877/0001-00 Protocolo: 1134037
PALACIO DOS PAES LTDA - CNPJ: 17.474.434/0001-26 Protocolos: 1133877, 1133909, 1133910
PAULO FERNANDES MORENO DA COSTA - CPF: 111.868.544-05 Protocolo: 1133452
PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 31.472.558/0001-01 Protocolos: 1133499, 1133868, 1133869
PETROLEO PLANALTO LTDA - CNPJ: 02.839.464/0001-11 Protocolo: 1134258
PLANET VEICULOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 16.675.618/0001-91 Protocolos: 1133849, 1133852, 1133853
R&F COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 23.859.165/0001-19 Protocolos: 1133668, 1133669, 1133670, 1133671
RECANTO DO GAUCHO LTDA - CNPJ: 16.569.553/0001-08 Protocolos: 1133883, 1133894, 1133895, 1133898
REDE PHONE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 12.667.930/0001-82 Protocolo: 1133639
RENATO DE FREITAS SANTOS - CPF: 830.970.237-04 Protocolos: 1133937, 1133950
RENATO DE FREITAS SANTOS - CNPJ: 35.968.577/0001-76 Protocolos: 1133937, 1133950
RHEMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.321.108/0001-98 Protocolos: 1133466, 1133576, 1133581, 1133642, 1134252, 1134273
RONEY DOMINGOS TEIXEIRA - CNPJ: 25.975.670/0001-54 Protocolo: 1133820
ROSANGELA VERGNA OLIVEIRA - CPF: 132.932.547-80 Protocolo: 1134301
ROTOMIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 10.872.551/0001-07 Protocolos: 1133547, 1134147, 1134157, 1134167
ROWE BOLICHE & GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 18.311.879/0001-58 Protocolo: 1134283
RUBENS FERREIRA - CPF: 082.242.237-95 Protocolo: 1133448
SAES INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESPORTI - CNPJ: 08.869.970/0001-30 Protocolo: 1133904
SAMARINO MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - CNPJ: 14.141.191/0001-16 Protocolo: 1134285
SANENG SANEAMENTO E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.453.121/0001-42 Protocolos: 1133917, 1133925, 1133926
SERVCOM AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 10.657.665/0001-26 Protocolo: 1134079
SEVEN PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 19.072.231/0001-39 Protocolos: 1134101, 1134128, 1134129
SILVIO MENDES DA SILVA - CPF: 093.565.497-61 Protocolo: 1133635
SILVIO MENDES DA SILVA - CNPJ: 11.094.808/0001-00 Protocolo: 1133635
SITE-SERVICOS INTEGRADOS EM TELECOMUNICACOES - CNPJ: 02.870.192/0001-12 Protocolos: 1133652, 1133653
SJ DIESEL LTDA - CNPJ: 18.054.659/0001-96 Protocolos: 1134234, 1134246, 1134250
SOUZA & GUERRA LTDA - CNPJ: 03.732.194/0001-08 Protocolos: 1133541, 1134146
SV ELETRICOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.047.142/0001-56 Protocolo: 1133464
THB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ: 04.618.022/0002-51 Protocolo: 1133596
TIAGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 072.245.396-51 Protocolo: 1133661
TOP ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 28.036.826/0001-20 Protocolos: 1134006, 1134020, 1134021
TRANSPORTADORA SOUZA REIS LTDA - CNPJ: 65.890.626/0001-66 Protocolo: 1133920
TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 39.373.949/0001-72 Protocolo: 1133922
UTILITY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L - CNPJ: 02.498.333/0001-18 Protocolo: 1133480
V TRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 13.187.071/0001-97 Protocolos: 1133465, 1133629
V&W COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.714.247/0001-81 Protocolo: 1133646
VDM VITORIA DISTRIBUIDORA DE MOTOS EIRELI - CNPJ: 10.223.420/0001-90 Protocolos: 1133585, 1133587
VEGA2 EMPREENDIMENTOS E TELEATENDIMENTO EIREL - CNPJ: 11.136.661/0001-65 Protocolos: 1133557, 1133561, 1134182, 1134184, 1134185, 1134189, 1134192, 1134196, 1134208, 1134216, 1134220
VENTURIM TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 32.399.974/0001-86 Protocolos: 1133507, 1133932
VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EI - CNPJ: 36.040.947/0001-73 Protocolos: 1133530, 1134091, 1134092
VITAVIX - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 11.859.165/0001-30 Protocolos: 1133969, 1133979
VITORIA SAUDE - SERVICOS DE URGENCIAS E EMERG - CNPJ: 07.287.200/0001-16 Protocolos: 1134098, 1134099, 1134120, 1134121, 1134140, 1134318
VITORIA SMS SEGURANCA MEIO AMBIENTE E SAUDE L - CNPJ: 11.986.041/0001-15 Protocolo: 1133681
VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 08.937.537/0001-94 Protocolo: 1134153
W L PASSOS SISTEMAS - CNPJ: 14.018.624/0001-40 Protocolos: 1134251, 1134259, 1134260
W SCOPEL MANUTENCAO E LOCACAO DE EMPILHADEIRA - CNPJ: 12.923.874/0001-08 Protocolos: 1133594, 1133595
WAGNER PEREIRA ALVES - CPF: 143.566.827-85 Protocolo: 1134306
WALDELIO DE CARVALHO SANTOS - TRANSPORTES EIR - CNPJ: 24.627.136/0001-94 Protocolos: 1134148, 1134158
WANDERLEY GONCALVES DIAS - CPF: 054.287.606-05 Protocolo: 1134281
WATSON LENO PASSOS - CPF: 055.824.757-10 Protocolos: 1134251, 1134259, 1134260
WESER GONCALVES DE SOUZA - CPF: 083.672.577-82 Protocolo: 1134283
WESLEY SCOPEL - CPF: 082.252.637-90 Protocolos: 1133594, 1133595
WR AUTOMACAO LTDA - CNPJ: 24.019.959/0001-37 Protocolos: 1134060, 1134080, 1134081, 1134088
YUDA ALIMENTACOES LTDA - CNPJ: 10.943.164/0001-06 Protocolos: 1133968, 1133977, 1133978, 1133994
CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA
Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Protesto Especial Falimentar
MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIV - CNPJ: 18.705.246/0003-96 Protocolos: 1133722, 1133723
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 23 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 21 de Janeiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ABIGAIL VITALI BATISTA 1 CPF: 845.655.277-15
BILHAR BOLA QUINZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2 CNPJ: 27.227.842/0001-37
CONSTRUTORA VITORIA LTDA 2 CNPJ: 36.329.688/0001-03
CRIATIVA CONSTRUCOES EIRELI ME 1 CNPJ: 17.515.979/0001-33
DANIELA ALVES DE CARVALHO OLIV 1 CPF: 113.870.917-43
EL SHADDAI TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME 1 CNPJ: 13.485.051/0001-00
F. A INSTALACOES HIDRO-ELETRICAS LTDA 1 CNPJ: 09.161.636/0001-90
FABRICIA COELHO 1 CPF: 137.678.637-07
FORTE CONSTRUCOES & ACABAMENTOS LTDA 2 CNPJ: 22.219.275/0001-53
FRANCISCO MICHEL SILVA BRITO 1 CPF: 107.354.627-63
GATE SERVICOS LTDA 1 CNPJ: 11.137.061/0001-11
GERNIVAL DOS SANTOS SOARES 1 CPF: 138.091.077-35
GUTEMBERG ALVES LIMA 1 CNPJ: 07.923.414/0001-31
GUTEMBERG ALVES LIMA 1 CPF: 035.873.147-05
JOBER TADEU MALAGUTTI 2 CNPJ: 10.264.650/0001-06
JOSE MARCOS FELIX DA SILVA 1 CPF: 160.039.137-03
JOSE MIGUEL ARCANJO BAUSEN 1 CPF: 005.432.757-10
LEOCEONE BATISTA DE OLIVEIRA 99842181715 1 CNPJ: 13.752.614/0001-71
LEVI OHNEZORGE 1 CPF: 579.027.477-34
MAJ CONSTRUTORA LTDA 2 CNPJ: 13.764.189/0001-30
MARCIO DA SILVA ROSA 2 CPF: 120.489.657-76
MARCOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO 1 CPF: 005.366.237-75
MARIA DOS ANJOS A. BRANDAO 1 CPF: 784.675.437-87
MILANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 2 CNPJ: 00.547.345/0001-60
NET PLUS INFORMATICA LTDA 1 CNPJ: 10.765.058/0001-80
NOVA VIX CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA 3 CNPJ: 19.528.622/0001-15
REGINALDO FELIX 1 CPF: 103.007.637-51
SELEMAR LOG LTDA 1 CNPJ: 08.869.793/0001-91
SONIA MARIA KISTER 1 CPF: 045.638.787-07