Cartórios - 14/02/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JORGE BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 893.551.727-53 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 14 de fevereiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 13 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: ASCON CONST. E SERV LTDA - 20.098.797/0001-19 Protocolo: 1137164 ASCON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 20.098.797/0001-19 Protocolo: 1137059 DYEIME GARUZZI SEGATTO - 109.353.657-88 Protocolo: 1137026 ELIANE B REBELLO - EBR REPRESENTACOES - ME - 18.112.726/0001-81 Protocolos: 1137014,1137015 HQ SOLUCOES ARTES E SERVICOS LTDA ME - 01.336.278/0001-05 Protocolos: 1137019,1137020,1137021 JAIME NASCIMENTO - 414.067.885-20 Protocolos: 1137024,1137025 JOSEANE CORREA DA SILVA DIAS - 027.775.217-51 Protocolo: 1137027 LAECIO OLIVEIRA SILVA ME - 06.241.625/0003-93 Protocolo: 1137158 LAERCIO FIRMINO DOS SANTOS 04183874513 - 22.631.103/0001-92 Protocolo: 1137016 ROSANGELA PERUCH TASSAN NEVES - 088.488.417-16 Protocolo: 1137125 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 17 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 13 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00



Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ANDERSON DE OLIVEIRA CORREA 1 CPF: 045.724.707-07 C V BASTOS SERVICOS ME 2 CNPJ: 17.823.108/0001-87 ENY DA FONSECA PAZINI 1 CPF: 416.635.867-72 HEDILUZA SILVA COSTA 09422701775 1 CNPJ: 11.978.037/0001-05 IEPAD MANANCIAL SERRA 1 CNPJ: 20.747.936/0001-98 INSTITUTO EDUCACIONAL SHALOM LTDA ME 2 CNPJ: 21.729.102/0001-12 L M CORREIA CONSTRUTORA - ME 2 CNPJ: 28.284.037/0001-08 M.A.I. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE 2 CNPJ: 33.007.745/0001-31 OZIEL PAULO ALVES FILHO 1 CPF: 042.361.527-03 R. DA SILVA SOUZA 1 CNPJ: 29.227.795/0001-57 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DULCINÉIA REGINA FALLER HOFFMAM, registradora subst. legal do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado JOSÉ LUIZ FASSARELLA, com endereço na Rua Bernardino Monteiro, n° 174, Bairro Paul, VILA VELHA - ES, NOTIFICO-O para comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 13 de fevereiro de 2.020. Eu, ______________, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. ________________________________ - Registradora



DALVA MARIA OLIVEIRA, Oficiala do Cartório do 1º Oficio de Marechal Floriano - ES, FAZ SABER, a todos quantos virem este EDITAL ou dele tomarem conhecimento, que, de acordo com a atribuição conferida pela Lei Federal 6.766/1979, foi apresentado o requerimento datado de 10/12/2019, prenotado sob o nº 11.004, em 23/12/2019, subscrito por DELIO KIEFER, brasileiro, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 734.672.437-20, portador da carteira de identidade nº 497.791, expedida pela SSP/ES, residentes e domiciliados à Avenida Presidente Vargas, n° 472, Centro, Domingos Martins  ES, acompanhado de Memorial Descritivo e demais documentos relativos ao pedido de registro do LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO (art. 2º, 8º, da Lei nº 6766/1979) do imóvel situado nesta cidade de Marechal Floriano - ES, constituído de uma área terra urbana, situada na Rua Henrique Miguel Trarbach, s/n, Centro, Marechal Floriano-ES, medindo 234.593,01m² (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e três metros e um decímetro quadrado), confrontando-se por seus diversos lados com imóveis pertencentes a Nilza Siqueira Entringer, Abel Luiz Caus, Família Pereira, imóvel matriculado sob o nº 3586, e imóveis pertencentes a Sebastião Bueno. inscrição municipal nº 01.11.001.0001.001, com a seguinte descrição: 1) AREA TOTAL LOTEADA: 109.152,88 m² (100% destinada ao loteamento) 2) ÀREA DOS LOTES: 71.611,20 m², (65,61% da área destinada ao loteamento); 3) COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: o empreendimento se compõe de 9 QUADRAS, com um total de 112 lotes, sendo todos para fins residências, 4) SISTEMA VIÁRIO: com área de 30.591,52 m², (28,03% da área destinada ao loteamento), a composto por 9 ruas, denominadas Rua A,B,C,D,E,F,G,H e I; 5) ÁREA INSTITUCIONAL: com área de 6.296,89 m², (5,77% da área destinada ao loteamento), composto de 4 áreas, denominadas Equipamento Comunitário 1, 2, 3 e 4; 6) SISTEMA DE LAZER: com área de 507,19 m², (0,46% da área destinada ao loteamento); 7) ÁREA DESTINADA A ETA: com área de 146,08 m², (0,46% da área destinada ao loteamento), objeto da Matrícula nº 3587, Comarca de Marechal Floriano  ES, denominado COMDOMINIO PARAÍSO DA MONTANHA, os quais se encontram depositados nesta Serventia, nos termos do que dispõe o art. 18 da Lei 6.766/1979, tudo em conformidade com o Decreto Municipal nº 10.329/2019, de 02.12.2019, Planta e Memorial Descritivo e croqui de Localização abaixo. Este Edital será publicado neste jornal, por 03 (três) dias consecutivos, cientes os interessados de que o prazo para impugnação do pedido de registro do Loteamento é de 15 (quinze) dias, a contar da data da última publicação, RECLAMAR contra o LOTEAMENTO, por escrito perante o Oficial desta Serventia, situada na Avenida Arthur Haese, 750, Vale das Palmas, Marechal Floriano - ES, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 ás 18:00 horas, e na ausência de impugnação, proceder-se-á ao competente registro. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Marechal Floriano - ES, aos três (14) (17) (18) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte (2020) . Dalva Maria Oliveira Oficiala de Registro

