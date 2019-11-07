Cartórios - 07/11/19

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): SILVANA APARECIDA BONELA LAGASSE - CNPJ: 09.176.464/0001-28 JHON ALBERT DE SOUZA AZEVEDO - CNPJ: 22.419.762/0001-60 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 07 de Novembro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 06 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

DINARE NOVAIS DE SOUZA - CPF: 076.674.406-03 Protocolos: 1120803, 1120804 JUCIMAR ANTONIO LOPES 07482959688 - CNPJ: 24.839.873/0001-50 Protocolo: 1120881 LUIZ CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - CPF: 810.335.327-20 Protocolo: 1120861 RB SERVICE LOG CARGA E DESCARGA EI - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolo: 1120830 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar C COMIRAN EIRELI - CNPJ: 26.208.122/0001-61 Protocolo: 1120856 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 08 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 06 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I.  LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. JOAB MAICON PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF nº 112.337.547-00, proprietário do imóvel situado na Rua Cristóvão Colombo, Apartamento 207, Bloco 04, Condomínio Residencial Top Life Serra Aruba, São Diogo II, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S/A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 304.907.769, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 28/05/2012  Matricula do Imóvel nº 75798, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO DO BRASIL S/A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra  ES, 07 de Novembro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ALEX DANTAS SANTOS 1 CNPJ: 14.300.208/0001-30 GAVA E GAVA LTDA 1 CNPJ: 18.978.316/0001-18 JOAO CARLOS DE SOUZA PINTO 1 CPF: 045.116.817-83 LENY CARDOSO DE ARAUJO 1 CPF: 547.323.525-53 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 8 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 7 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã