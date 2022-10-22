Prêmio destaca as melhores práticas de preservação no Noroeste do ES

2ª Edição de Prêmio Biguá Sustentabilidade, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Daniel Bittencourt

Mudanças de hábitos, atitudes e comportamentos que podem diminuir os efeitos causados pelo ser humano no meio ambiente. Foram essas iniciativas reconhecidas pelo Prêmio Biguá Sustentabilidade , que aconteceu na noite de quinta-feira (21), em Colatina , e premiou 14 projetos da área ambiental de municípios do Noroeste do Espírito Santo.

A diretora da Rede Gazeta Norte, Maria Helena Vargas, destaca que o prêmio foi criado para divulgar, valorizar e incentivar as boas práticas de preservação ambiental. E já tem mostrado resultados, com o aumento no número de inscrições de projetos neste ano.

Diretora da Rede Gazeta Norte, Maria Helena Vargas Crédito: Daniel Bittencourt

“Esse ano, para nossa surpresa, dobramos as inscrições. É uma felicidade diante do período de seca em que estamos vivendo no Estado. Se nós conseguirmos fazer com que essas iniciativas que nós premiamos e damos visibilidade sejam multiplicadas, isso contribuirá para um mundo melhor. Esse é o objetivo do Prêmio Biguá: não só reconhecer quem está fazendo, como tocar outras pessoas para contribuírem com o meio ambiente”, diz a diretora.

Essa foi a 2ª edição da premiação na região, que tem como tema “É Tempo de Plantar Boas Ideias”. O evento reconheceu projetos nas categorias de: Ensino Fundamental e Médio, Sociedade Civil, Poder Público, Empresa e Produtor Rural.

O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, afirmou que é muito importante ter a premiação pelo segundo ano no município. “Nós vamos trabalhar para receber o prêmio todo ano em Colatina. E motivando também nosso município e região para termos projetos de sucesso e também em maior quantidade. O importante é que a sustentabilidade esteja sempre presente na nossa região”, afirma o prefeito.

O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (o terceiro à esquerda), marcou presença no evento. Crédito: Daniel Bittencourt

Colatina tem uma área ambiental equivalente a 30% do território total do município. A maioria são de áreas degradadas, mas que estão em processo de reconstrução e reflorestamento, segundo o engenheiro florestal e subsecretário de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural de Colatina, José Carlos Loss Júnior. “É um percentual importante, mas precisa ser melhor trabalhado”, pontua.

Para ele, é impossível o desenvolvimento do setor rural sem pensar na preservação do meio ambiente. “Hoje não podemos mais pensar em aumentar a área de produção agrícola irrigada, que é de 10% da área total e já ultrapassou a capacidade de suporte de água que o município tem para manter a produção rural. Nós temos que partir para aumento de tecnologia, economia de água, agroindustrialização”, explica.

VEJA OS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA

CATEGORIA: EMPRESA

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Na categoria empresa, o ganhador foi o Laboratórios Bagó do Brasil com o projeto “Sustentabilidade, nós apoiamos essa Causa! #SOSPLANETA”. O projeto implementou diversas iniciativas dentro da empresa, como canaletas para captação e reciclagem de água. A organização também adquiriu o sistema de compra de energia privada, com foco na redução da emissão total de carbono.

Prêmio Biguá Colatina 2ª Edição foi realizado nesta quinta-feira (21) Crédito: Daniel Bittencourt

Além disso, houve a mudança de hábitos internos dos funcionários para com o intuito de reduzir o consumo de papel, que teve um resultado de 70% na redução, e plásticos, como copos descartáveis.

"Não é um projeto só, é uma filosofia de vida. Nós precisamos de um mundo melhor, um futuro. Nós vivemos a sustentabilidade no dia a dia com nossos colegas. Nós aproveitamos absolutamente tudo. Nós não fazemos isso pelo reconhecimento, mas é fundamental receber isso. Eu fico feliz porque minha equipe, ao ser reconhecida, compreende a importância da sustentabilidade" Fernando Loaiza - Presidente do Laboratórios Bagó do Brasil

CATEGORIA: ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

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A vendedora da categoria de escolas de ensino fundamental e médio foi a EMEFIT "Adwalter Ribeiro Soares", no bairro Santa Terezinha, em Colatina, com o projeto “Adwalter Buscando a Sustentabilidade”.

Premiação na categoria Ensino Fundamental e Médio Crédito: Daniel Bittencourt

A diretora da escola, Gleiciva Romanha, conta que a iniciativa promove o cultivo de hortas e compostagem feitas com a participação dos alunos. Além disso, a instituição ainda tem um sistema de reaproveitamento para coletar toda a água residual do sistema de ar condicionado.

"Cada dupla de professores se juntou e desenvolveu um projeto de sustentabilidade para os alunos. Foi assim que tudo começou, com hortas, com compostagem. A importância disso é ver que os alunos, que são nossa nova geração, podem aprender e colocar em prática tudo que nós só tínhamos na teoria. É uma conscientização deles em relação ao bom uso da água e da terra" Gleiciva Romanha - Diretora da escola

CATEGORIA: PODER PÚBLICO

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A secretária de Agricultura de Santa Teresa, Edna Totola, ganhou o prêmio na categoria poder público pelo projeto “Barraginhas e Cochinhos na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce em Santa Teresa”.

Prêmio Biguá Noroeste: premiação na categoria Poder Público Crédito: Daniel Bittencourt

As estruturas — conhecidas como barraginhas e cordões de cocho — tem por objetivo diminuir a velocidade de escoamento da enxurrada e facilitar a infiltração da água no solo ou seu escoamento de forma segura, promovendo a conservação de solo e água. Através delas é possível fazer a retenção de águas de chuvas e infiltração no solo, reduzindo o processo erosivo.

"Nós já estamos tendo resultado. Tem aumentado a vazão das nascentes e a irrigação dos produtores. Eu sou servidora há 37 anos. Servidor público é para servir. Quando a gente vê o reconhecimento de um trabalho tão importante isso nos incentiva a continuar a servir" Edna Totola - Secretária de Agricultura de Santa Teresa

O projeto contempla propriedades rurais localizadas na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce, abrangendo os distritos de Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis, Alto Santa Maria, Alto Caldeirão e 25 de Julho.

CATEGORIA: PRODUTOR RURAL

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O produtor rural, Juliberto Stuhr, de 70 anos, ganhou o 1° lugar do prêmio com o projeto “Conservação ambiental de propriedade rural”. Segundo, 50% da área da propriedade rural é de mata preservada. Juliberto tem produção de café e criação de gado, mas o amor pela natureza sempre falou mais alto.

Premiação da categoria Produtor Rural Crédito: Daniel Bittencourt

“Eu sou um simples agricultor, mas amo a natureza. Nunca precisei destruir a natureza para cultivar nada. Para mim é um reconhecimento do que eu fiz, um sentimento que eu tenho desde criança”, conta o agricultor.

A filha, Patrícia Stuhr, de 44 anos, ficou emocionada ao ver o trabalho de toda a vida do pai ser reconhecido. Para ela, é uma conquista para o pai e toda a família.

"É um reconhecimento de tudo que ele fez. Não é um trabalho fácil. A agricultura lida no dia a dia com várias intempéries, o sol, a falta de chuva, para ter uma produção. Conseguir manter isso já é difícil, fazer isso mantendo ainda 50% da área preservada de mata é ainda mais difícil. É um projeto de vida do meu pai" Patrícia Stuhr - Filha do produtor rural

CATEGORIA: SOCIEDADE CIVIL

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Nesta categoria, ganhou o projeto “Sustentabilidade na Pratica”. Mais do que um projeto, é um propósito de vida para Nilton Broseghini, de 68 anos. O foco é recuperação de áreas de nascentes com espécies da Mata Atlântica.

“Eu iniciei esse projeto há mais de 30 anos, com amigos, plantando árvores à beira de estradas, rios e córregos. Mas eu senti a necessidade de fazer mais e com mais voluntários. Nós começamos a reflorestar áreas degradadas e áreas de nascente”, afirma.

Nesta categoria sociedade civil, ganhou o projeto “Sustentabilidade na Pratica”, de Nilton Broseghini, de 68 anos Crédito: Daniel Bittencourt

Ele calcula ter plantado mais de meio milhão de árvores com o projeto de reflorestamento. Emocionado ao ser anunciado o ganhador do 1º lugar, para Nilton o Prêmio Biguá é o maior reconhecimento que ele já teve.