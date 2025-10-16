Finalistas

Prêmio Biguá de Sustentabilidade encerra outubro conhecendo vencedores regionais

Entre 28 e 31 deste mês, iniciativa da Rede Gazeta vai premiar as três melhores iniciativas, em cinco categorias, nas regiões Norte, Noroeste, Sul e Metropolitana do ES

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:25

Todos os vencedores do Prêmio Biguá Sustentabilidade Norte Crédito: Prêmio Biguá Sustentabilidade Norte

Outubro vai chegando ao fim e, com ele, o Prêmio Biguá 2025 também entra na reta final. Chegou a hora de conhecer os vencedores das cinco categorias que compõem o projeto - Produtor Rural, Poder Público, Escolas, Empresas e Sociedade Civil - de Norte a Sul do Espírito Santo.

As cerimônias de premiação começam na próxima terça-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim; na quinta (29) será a vez de conhecer os projetos campeões em Colatina. Na sequência, será a vez das premiações em Linhares ( em 30/10) e em Vitória, fechando o mês, no dia 31 de outubro.

Em cada local, serão revelados os três finalistas de cada categoria e suas respectivas colocações. Os projetos foram avaliados por uma banca de jurados técnicos com representantes de órgãos voltados para o meio ambiente.

Para Maria Helena Vargas, diretora regional da Rede Gazeta, o Biguá reflete o compromisso do grupo em fomentar na sociedade capixaba a importância do desenvolvimento sustentável.

“O projeto nasceu em um momento em que a sustentabilidade ainda não ocupava o centro das agendas públicas e empresariais. Mesmo assim, já era evidente a necessidade de agir diante das mudanças ambientais observadas, especialmente na bacia do Rio Itapemirim. Hoje, com a ampliação para a Grande Vitória, a iniciativa reafirma sua relevância e sua capacidade de mobilizar a sociedade em torno de um propósito comum: cuidar do presente e construir um futuro sustentável”, afirma

Histórico

Criado em 2012, o Biguá nasceu no sul do Espírito Santo com o propósito de estimular a preservação ambiental e reconhecer iniciativas voltadas à sustentabilidade. Desde então, consolidou-se como uma das principais referências em mobilização e conscientização ecológica no Estado.

“O prêmio estimula pessoas, empresas e instituições a repensarem sua relação com os recursos naturais e a adotarem práticas produtivas mais conscientes. Ações como a Caravana Biguá nas Escolas ampliam esse alcance, formando novas gerações comprometidas com a sustentabilidade”, destaca Maria Helena.

Após as premiações regionais, o prêmio segue para a etapa estadual que será definida por votação popular em A Gazeta. Participarão desta fase os primeiros colocados de cada categoria nas etapas regionais.

