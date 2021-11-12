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Supermercado comemora expansão e protagonismo no setor

Com nova unidade na Serra e outras duas a serem inauguradas em Itamaraju (BA) e Vila Velha, Casagrande é 1° lugar em “Atacado” e “Supermercado”

Publicado em 

12 nov 2021 às 15:51

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:51

Hipermercado Casagrande
O hipermercado Casagrande tem planos para abertura de duas novas lojas em 2022 Crédito: Casagrande/Divulgação
No momento em que diversos segmentos da economia tiveram que seguir as restrições de governos locais e encerrar o atendimento presencial, os supermercados, reconhecidos como atividade essencial, foram um dos únicos espaços que continuaram a receber público.
A pandemia, no entanto, não deixou de ser um desafio para o setor. Foram necessários investimentos reforçados na compra de itens como álcool em gel e na higienização dos ambientes. Tudo isso envolto no dilema sobre manter ou cancelar projetos já existentes.
No caso do Casagrande, presente em Linhares há mais de 40 anos, a escolha foi por manter as ações planejadas, como afirma o diretor de Marketing da empresa, Carlos Eduardo Dias Casagrande.
“Foi um período muito desafiador. Nós nos adaptamos à pandemia, porém mantivemos a nossa estratégia e a nossa essência. Sabíamos que uma hora isso iria passar, por isso mantivemos os investimentos, as reformas e os aprimoramentos”, evidencia.
Em consonância à postura de dar continuidade aos investimentos, a empresa abriu uma unidade no município da Serra, na Grande Vitória, e tem outras duas previstas para serem inauguradas em 2022, uma em Vila Velha e outra em Itamaraju, na Bahia.
Tentando manter o equilíbrio entre qualidade e preço nessas mais de quatro décadas de existência, o Casagrande se consagra na memória dos linharenses em dois segmentos diferentes. No 19º Prêmio Gazeta Empresarial, chega em 1º lugar nas categorias “Atacado” e “Supermercado”.
“Temos mais de 60% de lembrança dos linharenses, mesmo em uma cidade competitiva. Acredito que nossa relação com Linhares é de gratidão, pois a empresa nasceu aqui e por isso amamos esta cidade”, completa Carlos Eduardo.

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