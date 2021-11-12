Supermercado comemora expansão e protagonismo no setor

O hipermercado Casagrande tem planos para abertura de duas novas lojas em 2022 Crédito: Casagrande/Divulgação

No momento em que diversos segmentos da economia tiveram que seguir as restrições de governos locais e encerrar o atendimento presencial, os supermercados, reconhecidos como atividade essencial, foram um dos únicos espaços que continuaram a receber público.

A pandemia, no entanto, não deixou de ser um desafio para o setor. Foram necessários investimentos reforçados na compra de itens como álcool em gel e na higienização dos ambientes. Tudo isso envolto no dilema sobre manter ou cancelar projetos já existentes.

No caso do Casagrande, presente em Linhares há mais de 40 anos, a escolha foi por manter as ações planejadas, como afirma o diretor de Marketing da empresa, Carlos Eduardo Dias Casagrande.

“Foi um período muito desafiador. Nós nos adaptamos à pandemia, porém mantivemos a nossa estratégia e a nossa essência. Sabíamos que uma hora isso iria passar, por isso mantivemos os investimentos, as reformas e os aprimoramentos”, evidencia.

Em consonância à postura de dar continuidade aos investimentos, a empresa abriu uma unidade no município da Serra, na Grande Vitória, e tem outras duas previstas para serem inauguradas em 2022, uma em Vila Velha e outra em Itamaraju, na Bahia.

Tentando manter o equilíbrio entre qualidade e preço nessas mais de quatro décadas de existência, o Casagrande se consagra na memória dos linharenses em dois segmentos diferentes. No 19º Prêmio Gazeta Empresarial, chega em 1º lugar nas categorias “Atacado” e “Supermercado”.