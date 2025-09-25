CELEBRAÇÃO

Marcas mais lembradas de São Mateus vão levar um troféu para casa nesta sexta-feira (26)

Premiação reconhece as marcas mais lembradas pelos consumidores e funciona como um termômetro da opinião popular; quatro cidades do ES recebem o reconhecimento da Rede Gazeta

Gustavo Domingos

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:16

Troféu do Prêmio Gazeta Empresarial Crédito: Comunicação Institucional

** Texto escrito por Gustavo Domingos

Em prateleiras de estabelecimentos de algumas cidades do Espírito Santo, o troféu do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) não está ali por acaso: significa que aquela marca conquistou espaço na memória e no coração dos consumidores locais. Mais do que um objeto de exposição, o prêmio representa a motivação para os empreendedores e empresários seguirem investindo no público da região. Para os clientes, é um selo de confiança que reforça a credibilidade de quem recebe a homenagem.

Nesse clima de valorização, acontece nesta sexta-feira (26), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a 13ª edição do evento. Ao todo, serão 36 categorias premiadas, incluindo categorias especiais. O tema da festa, que acontece no ginásio da Escola Master, em evento exclusivo para convidados, será “O palco das marcas inesquecíveis”. Para brindar os vencedores, a noite contará com um show exclusivo da dupla Munhoz e Mariano.

Como o resultado é definido?

A pesquisa é feita por meio de um questionário presencial aplicado a moradores da cidade, selecionados aleatoriamente em diferentes faixas etárias, gêneros e regiões do município pesquisado. O objetivo é garantir que os resultados reflitam, de forma fiel, a diversidade e os hábitos de consumo da população local.

Durante a entrevista, os participantes respondem a questões como:

Qual marca vem à mente quando se fala de determinado segmento?

Qual empresa contribui para a qualidade de vida dos moradores?

Qual negócio ajuda no desenvolvimento econômico da cidade?

Qual representa “a cara da cidade”?

E qual é a melhor empresa?

Após a coleta das respostas, o instituto reúne e analisa os dados para chegar ao resultado final. Os vencedores são anunciados durante o evento de lançamento do PGE, que no caso de São Mateus, aconteceu no dia 08 de julho. Posteriormente, as marcas vencedoras recebem os prêmios na cerimônia de premiação, que sempre é marcada pela expectativa e pela comemoração das empresas, que encaram a conquista como estímulo para estreitar ainda mais o relacionamento com a população local.

Quem acompanha de perto como é realizada a premiação, como é o caso da analista de Marketing da Regional Norte, Paloma Thomaz, destaca o impacto positivo no desenvolvimento econômico das cidades, além de incentivar as marcas a estarem em constante evolução.

“Para a Rede Gazeta, é uma forma de valorizar e dar visibilidade às empresas que contribuem para o desenvolvimento econômico da cidade. Os resultados também ajudam a fortalecer o mercado local e incentivam as empresas a buscarem constante evolução", afirma.

Ao todo, são quatro cidades do Espírito Santo que contam com essa premiação: São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. E, para ajudar na missão de reconhecer as marcas mais lembradas, a Rede Gazeta conta com o patrocínio da cooperativa Sicoob em todas as cidades. Já Colatina conta ainda com o patrocínio da empresa Luz e Força Santa Maria.

** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do gerente de Relações Institucionais, Eduardo Fachetti.

