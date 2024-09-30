Rede de supermercados celebra 46 anos de história no Sul do ES

O Centro Comercial e Empresarial Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Grupo Perim/Divulgação

O que faz uma marca ser lembrada pelo público? Sem dúvidas, a lista de qualidades é grande e o comprometimento com o cliente é uma delas. Afinal, investir na fidelidade do consumidor é o que garante a longevidade de uma empresa. A partir de uma relação mais próxima é que grandes marcas podem celebrar uma, duas, três e várias décadas de história de sucesso.

Para o Grupo Perim, a celebração é em dobro. Isso porque além de ser o supermercado mais lembrado pelo público de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na mais recente edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) da região, a empresa também comemora 46 anos de atuação. O segredo para esse reconhecimento está no olhar apurado para as tendências do mercado e o desejo em se manter em crescimento constante.

Quem afirma isso é o diretor-presidente do Grupo Perim, Osvaldo Perim. De acordo com o empresário, conforto e qualidade são palavras-chave quando o assunto é o modelo de trabalho da marca. O objetivo é manter o legado da empresa sólido, mas com espaço para sempre aprender e se atualizar.

“Ao longo dos anos, investimos em viagens técnicas, participação em feiras do setor, diálogos com a comunidade local e outros supermercadistas, o que nos permite incorporar tecnologias e oferecer comodidade aos nossos clientes. Além disso, ter acesso a dados e indicadores é vital para uma gestão eficaz. O que desejamos ter em nossos lares deve, certamente, ser oferecido aos nossos clientes”, pontua o diretor-presidente.

Imagem do novo Centro de Distribuição do grupo em Duas Barras, distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Grupo Perim/Divulgação

Lojas amplas, bem localizadas, organizadas e limpas fazem parte dos diferenciais da empresa citados por Osvaldo Perim. Para ele, outros destaques também são o modelo de atendimento, gôndolas sempre abastecidas e a diversidade de itens que incluem marcas exclusivas, como a Casa de Mãe, e produtos importados.

Alinhado a isso, o Perim também é qualificado como um supermercado omnichannel. Ou seja, os consumidores e clientes podem ter uma experiência de compra que integra a loja física com o site, aplicativo, telefone, e-mail, whatsapp e redes sociais. “É como levar o cliente para o supermercado ou levar o supermercado até o cliente para uma experiência de compra com comodidade, praticidade e agilidade”, destaca.

História de sucesso

Além das duas unidades existentes do Open Atacado e Varejo, o Grupo Perim planeja inaugurar outras duas Crédito: Grupo Perim/Divulgação

Criado em 1978, em Castelo, ainda com o nome de Irmãos Perim, a marca se expandiu para Cachoeiro de Itapemirim e, de lá para cá, tem se posicionado como uma das maiores redes de supermercados da região Sul do ES.

“A história do grupo é marcada por muito trabalho e dedicação. Minha esposa, nossos colaboradores e a família sempre estiveram juntos nessa jornada. Ao longo da transição para a segunda geração, mantivemos os princípios que nos guiaram, mas sempre aprendendo com os acertos e erros do passado. Agora, com a terceira geração se unindo à segunda, seguimos determinados a trilhar um caminho de luta, sucesso e sempre respeitando nossa história”, detalha Osvaldo.

Hoje, o Grupo conta com seis lojas de supermercado na região, além do Centro Comercial e Empresarial Perim Center, do Centro de Distribuição e por duas unidades do Open Atacarejo, com a expectativa de inaugurar outras duas unidades, uma em Venda Nova do Imigrante e outra em Guaçuí.

Outra unidade do Centro de Distribuição também deve ser inaugurada nos próximos meses com o objetivo de ampliar e modernizar ainda mais a capacidade operacional de produção, distribuição e abastecimento para as redes de supermercado e atacarejo.

“Nossas expectativas para o futuro são de continuidade e firmeza. Pretendemos manter o que já foi construído, sem alterar nossa cultura forte e nosso perfil de trabalho. Vamos continuar batalhando, pois chegamos até aqui com ética, compromisso e sempre fazendo as coisas da maneira certa”, finaliza.

Grupo Perim