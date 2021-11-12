Investimento e amor à causa animal nutrem liderança no mercado

Para ficar na memória dos consumidores, a Agromixpet uniu o amor pelos animais à busca por novidades para os clientes Crédito: Agromix/Divulgação

Sinônimo de atenção e cuidado com os animais, a Agromixpet confirma em 2021 seu reconhecimento diante do público com o primeiro lugar da categoria “Loja de Ração” no 19º Prêmio Gazeta Empresarial Linhares. Para ficar na memória dos consumidores, a empresa uniu o amor pelos pets à busca por novidades para os clientes.

Na avaliação do representante da Agromixpet, Miller Von Dollinger, o reconhecimento do público é resultado de uma procura da própria empresa em oferecer o melhor para a saúde dos animais. “Atribuímos essa resposta dos consumidores a um atendimento de excelência e um trabalho consciente, visando sempre ao melhor para a saúde dos animais de nossos clientes”, frisa.

Em um cenário tão adverso por conta da pandemia de Covid-19, dificuldades surgiram, mas serviram de ânimo para a empresa se fortalecer ainda mais. “Tivemos diversas dificuldades, mas o nosso entusiasmo e a nossa vontade de proporcionar a melhor experiência para os donos de pets soaram mais forte e foram nosso principal propulsor de resultados”, ressalta Dollinger.

Mesmo com os desafios, o amor pelos animais sempre prevaleceu e, alinhado a um variado mix de produtos, proporcionou que o estabelecimento conseguisse cativar os clientes e estar entre os preferidos do público. “Trabalhamos com amor pelo animal. Tomamos todos os cuidados para termos seu pet conosco, além de contarmos com uma loja ampla e com um mix incrível de produtos.”