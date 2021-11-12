Empresa é referência em construção na cidade

WIG manteve investimentos mesmo durante a pandemia da Covid-19 Crédito: WIG/Divulgação

Linhares tem se destacado no Espírito Santo pelas perspectivas de crescimento e geração de emprego. Diante das estimativas positivas para os próximos anos, muitos empresários decidiram continuar investindo no município mesmo com os desafios e dúvidas impostas pela pandemia.

A WIG Construção e Acabamento é uma das empresas que mantiveram os investimentos, aprimorando o layout, implementando o autoatendimento checkout e promovendo melhorias na estrutura física de seus espaços, da climatização ao estacionamento.

“Independentemente da pandemia, estamos com nosso projeto em execução, melhorando nosso mix de produtos, fazendo as reformas de lojas e as mudanças de layout e nos processos, melhorando a experiência do cliente. Abrimos duas lojas em 2020, investimos em mídia e estamos em um momento de consolidação das duas novas unidades, sempre avaliando o mercado para a abertura de mais unidades”, pontua o diretor-geral da WIG, Domingos Sávio Vazzoler.

Em meio à pandemia, a empresa, além de manter os projetos, seguiu as recomendações sanitárias e alinhou a estratégia com a disponibilização de produtos feita pelos fornecedores, acompanhando o novo comportamento do mercado.

Outro ponto fundamental nesse período foi se manter em evidência e estreitar as relações com os clientes, o que se deu através do investimento em mídia. Em 2021, a WIG se consolida em duas categorias do 19º Prêmio Gazeta Empresarial, sendo 1º lugar tanto em “Loja de Material de Construção” quanto em “Loja de Acabamentos”.

“Linhares é uma cidade em franco crescimento, e fazemos parte deste contexto, contribuindo para a geração de emprego, disponibilizando produtos e fazendo um atendimento de qualidade, proporcionando conforto, comodidade e participação em ações sociais que visam ao bem-estar da sociedade linharense”, ressalta Vazzoler.