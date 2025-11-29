Ler é pertencer: espaços de leitura criam vínculos e transformam as cidades

Elisa Quadros É publicitária, especialista em literatura e proprietária da Lúcia Livraria

Em um mundo em que boa parte das interações acontece mediada por telas, os espaços de leitura continuam exercendo uma função essencial: criar vínculos. Livrarias, bibliotecas e cafés literários são pontos de encontro onde o tempo desacelera, as conversas ganham profundidade e a experiência da leitura se torna coletiva, não apenas individual.



Esses ambientes desempenham um papel social importante. São lugares onde leitores iniciantes e experientes convivem, onde um livro encontrado por acaso pode provocar novas ideias e onde a proximidade entre pessoas favorece o surgimento de comunidades. A atmosfera, a luz, o silêncio possível, o cheiro do papel, a troca com o livreiro, contribui para que as cidades tenham espaços de pausa e reflexão.

Diversos estudos internacionais mostram que bairros com equipamentos culturais ativos tendem a ter maior circulação de pessoas a pé e mais senso de pertencimento entre os moradores. Quando um espaço literário se integra ao cotidiano de uma região, ele estimula encontros, fortalece laços e cria referências afetivas que ultrapassam a simples compra de um livro.

Nos últimos anos, livrarias independentes vêm reconquistando espaço no Brasil justamente por oferecerem algo que o digital não consegue replicar: a experiência. O atendimento próximo, a curadoria cuidadosa e a criação de ambientes acolhedores transformam a ida a uma livraria em um gesto de bem-estar. E essa sensação, além de cultural, é também urbana: cidades mais humanas são aquelas que oferecem lugares onde as pessoas querem permanecer.

A Lúcia Livraria, que será inaugurada em dezembro em Iriri, nasce alinhada a essa tendência contemporânea. O projeto propõe um espaço acolhedor, com cafés de produtores locais, área externa voltada para a praia e programação dedicada à formação de leitores. A ideia é mostrar como iniciativas independentes podem atuar como centros de convivência. Não se trata apenas de comercializar livros, mas de criar relações, com a literatura, com o território e com outras pessoas.

Promover encontros com autores, dedicar estantes à produção capixaba e incentivar atividades de leitura são estratégias que fortalecem a cena literária local e ampliam o acesso ao livro. A circulação dessas iniciativas gera impacto cultural, social e até econômico, reforçando o valor dos pequenos espaços como motores de transformação dentro das cidades.

Ler é pertencer. E quando uma comunidade encontra lugares que sustentam essa experiência, ela se reconhece, se conecta e se fortalece. Espaços literários não são apenas depósitos de livros; são ambientes que criam memória, estimulam o diálogo e colaboram para cidades mais vivas, afetivas e humanas.

A Gazeta integra o Saiba mais