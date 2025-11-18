Bernadette Lyra
É escritora de ficção e professora de cinema. Foi indicada ao Prêmio Jabuti. Escreve quinzenalmente às terças-feiras sobre livros, filmes, atualidades variadas e fatos contemporâneos

A questão da queda da leitura no Brasil

Embora seja de interesse geral, penso que essa questão de formação do hábito da leitura não diz respeito a escritoras e escritores, pois escapa a quem de corpo e alma se dedica a fazer literatura

Publicado em 18/11/2025 às 03h15


