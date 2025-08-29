Estoicismo: o que é e por que continua atual?

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:19
O estoicismo existe há quase 2,4 mil anos e influenciou inúmeras gerações de filósofos, políticos e religiosos.
Baseado na busca por uma vida boa em meio às incertezas, essa corrente trabalha com o controle do pensamento e das emoções por meio da prática de quatro virtudes: a sabedoria, a coragem, a moderação e a justiça.
Mais recentemente, essa linha do pensamento voltou à moda por meio dos coaches, das palestras motivacionais e dos livros de autoajuda. Mas será que esse fenômeno recente faz jus à tradição estoica?
Neste vídeo, o repórter André Biernath traz respostas para cinco perguntas fundamentais para entender o estoicismo e sua popularidade.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o