Aldir Blanc: um herói que tive a chance de conhecer

O cantor Aldir Blanc posa para foto em seu escritório, no Rio de Janeiro, em 2005: escritor e letrista morreu na última segunda-feira (04) Crédito: Alexandre Campbell/Folhapress

Felipe Bezerra É angoleiro, escritor, jornalista e macumbeiro

Prometi ao meu coração que, durante todos os dias de meu viver, lhe escreveria palavras de axé, de bem-querer. Não imaginava que, tão logo após minha jura (coisa de oito, nove esquinas adiante), teria de lhe falar da triste saída de campo de um de meus heróis.

Me refiro ao gênio da raça Aldir Blanc . Sucumbido à Covarde-19 (que não é 20; é muito mais, numa tragédia sem precedentes), partiu num rabo de foguete. Numa segunda-feira das almas, do povo da rua. Mojubá!

Sabe, coração? Quando eu era criança lá na rua Piauí, no bairro Todos os Santos, nos anos 80, meus heróis eram o Jaspion e o Jiraiya. (E me lembro de uma ocasião em que fui com minha vó a um médico meio sansei, nadassei, que atendia num consultório da José Bonifácio, e perguntei ao doutô se ele também era super-herói japonês. No que o gaiato, rindo de nissei o quê, me respondeu que sim.)

Gozado é que precisei sair do Rio de Janeiro (que nunca saiu de mim) pra descobrir que meu herói de verdade sempre esteve por perto, vivendo na Zona Norte carioca.

Sim, coração. Porque Blanc, pra mim, não é somente o autor dos versos de “O bêbado e a equilibrista” e de centenas de outras letras (cerca de 600, ao todo), boa parte das quais está eternizada na memória coletiva do Brasil – e não do Brazil!

Proust de Vila Isabel (na definição de outro mestre, o cartunista Jaguar), Aldir é o cara – e é mesmo – cujos escritos me salvaram da mediocridade. Ele entrou em minha vida num período em que eu, recém-chegado à casa dos vinte, não sabia pra onde ir.

Nego já tá cansado de escutar que, graças a Toninho Miranda (à bença, pai!), conheci o “Caderno B” do Jornal do Brasil e, ali dentro, as crônicas de Blanc: misto de erudição e escracho (bem ao modo suburbano de se expressar; nada de anormal, coração), flores com fedor de gardênia e aroma de mijo.

Eu sentia, nos textos dele, os deliciosos maus cheiros das ruas, esquinas e encruzas de minha meninice e adolescência no Rio, sobre os quais sempre quis escrever, numa tentativa de revisitá-los a cada vez que eu, cá em Marapé, Cachoeiro, chorasse de saudades da Guanabara. Não sabia, até então, como rememorá-los. Mas Aldir Blanc me ensinou.

Só não pensava, nem nos meus melhores delírios cariocas, que o Bardo da Muda, além de se sagrar meu herói, assinaria (e a quatro mãos, com sua filha Mariana) o prefácio de meu primeiro livro de crônicas, “Deu Bezerra no milhar!”.

Mais do que tudo isso, Aldir se tornou, pra mim, uma espécie de tio-avô (daqueles que costumam ser responsa pra caramba), com quem tive o privilégio de trocar umas ideias, por e-mail, nos últimos anos.