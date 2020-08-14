Wizard prepara-se para ser líder no mercado de ensino a distância

Unidade da Wizard, em Cariacica: a escola de idiomas foi a mais lembrada pelos capixabas no segmento Crédito: Divulgação/Wizard

Com 21 unidades no Espírito Santo e mais de 30 anos de história, a Wizard by Pearson une o método consagrado de ensino à tecnologia avançada, com foco no rápido desenvolvimento do aluno. Como prova de tradição e qualidade, a marca conquistou o 1º lugar da 28ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, no segmento escola de idiomas.

É o terceiro ano consecutivo que a instituição é a mais lembrada pelo capixaba, quando o assunto é aprender um novo idioma. Para Juliana Ávila, diretora-pedagógica de quatro unidades da Wizard by Pearson na Grande Vitória, acompanhar o desenvolvimento do aluno e estar atento às suas expectativas e necessidades é fundamental para conquistar o reconhecimento da marca pelo público.

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Ele (o prêmio) reflete de maneira direta o reconhecimento dos nossos alunos quanto aos resultados efetivos que têm alcançado, o que acaba por influenciar, de maneira indireta, o reconhecimento do público geral por nossa marca, argumenta Juliana.

Devido à pandemia do coronavírus, assim como todas as atividades, o ensino de idiomas precisou se adaptar ao novo normal. Neste momento de transição, a Wizard alcança bons resultados com o ensino de idiomas a distância, e já tem como meta se tornar líder neste mercado no qual a escola foi inserida durante a crise de saúde.

Juliana Ávila, diretora-pedagógica de quatro unidades da Wizard by Pearson na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Wizard

Por fazer parte de uma multinacional que atua, entre tantas outras regiões, na China e na Europa, a resposta da Wizard foi muito rápida, pois já havíamos testado, adaptado e avaliado soluções tecnológicas que permitiam aos nossos alunos continuar a experienciar o consagrado método de Ensino Wizard com a efetividade, só que agora dentro de casa. O resultado foi tão satisfatório que a Wizard decidiu tomar parte em um mercado que até então não atuava  ensino a distância de idiomas  e, a exemplo da liderança recém alcançada no mercado infantil (a partir do lançamento da bandeira Wizkids), já tem como meta tornar-se líder deste segmento num curto espaço de tempo", destaca a diretora-pedagógica.

MANTENDO A LIDERANÇA

Juliana Ávila afirma, ainda, que a marca vai continuar a investir em tecnologias que possibilitem o chamado ensino híbrido (remoto e presencial). A diretora-pedagógica destaca também que o trabalho dos colaboradores é fator determinante para os bons resultados de ensino conquistados pela rede.