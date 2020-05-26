Sustentabilidade e visão de futuro no Sul do ES

Crédito: Divulgação/Suzano

Ser sustentável é o melhor caminho para o desenvolvimento de um negócio. Não importa o tamanho ou o ramo que atue. Os clientes estão cada vez mais exigentes levando em conta que, no Brasil, 87% dos consumidores preferem comprar de empresas que carregam essa bandeira. E a maior cidade do Sul do Espírito Santo, passa a contar com uma dessas empresas.

A implantação da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim se iniciou no ano passado e a empresa levou para o município seus valores de sustentabilidade. A Suzano tem um direcionador que norteia todas as ações da empresa: só é bom para nós se for bom para o mundo. Esse direcionador está presente nas Metas de Longo Prazo que a empresa planeja alcançar até 2030, que estão totalmente associadas à sustentabilidade, pontua a coordenadora de comunicação, Brenda Nascimento.

Ainda de acordo com ela, essas metas buscam oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável que poderão substituir plásticos e derivados do petróleo, retirar da linha de pobreza aproximadamente 200 mil pessoas nas regiões onde atua (por meio de programas que incentivam a geração de renda) e retirar da atmosfera 40 milhões de toneladas de carbono, contribuindo para reduzir o chamado efeito estufa.

Trabalho interno

Outra preocupação importante da Suzano é com a mudança dentro da área operacional. Nossas metas incluem reduzir em 15% a água captada pela empresa e em 70% os resíduos enviados para aterros sanitários, transformando-os em subprodutos, além de ampliar em 50% a exportação de energia renovável, explica Brenda.

A empresa busca desenvolver produtos como a nanocelulose, a lignina e o bio-óleo, derivados da madeira que podem ter uma diversidade de aplicações em diferentes indústrias presentes no dia a dia das pessoas e, com isso, reduzir o impacto ambiental.

Quem trabalha na Suzano também recebe informações constantes sobre sustentabilidade. A abordagem junto ao público interno é pautada nas seguintes premissas: somos gente que inspira e transforma. Temos coragem e competência para fazer acontecer, cultivamos a diversidade, atuamos juntos e pelo todo, somos fortes e gentis; o que fazemos é gerar e compartilhar valor. Pensamos e agimos grande e global, evoluímos sempre e com agilidade, inovamos para avançar, construímos e compartilhamos o sucesso considerando todas as partes interessadas; e só é bom para nós se for bom para o mundo. Dialogamos para melhor construir, somos protagonistas na evolução da sociedade, atuamos de forma sustentável sempre, buscamos o lucro admirado, ressalta Brenda.

Crédito: Divulgação/Suzano

Prêmio Biguá

Este ano, a Suzano será uma das parceiras do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, desenvolvido pela TV Gazeta Sul. A sustentabilidade é intrínseca à nossa atividade. Os pilares da sustentabilidade são fundamentais para garantir um futuro mais harmônico para o mundo e as futuras gerações. É nisso que acreditamos e entendemos que o Prêmio Biguá, ao reconhecer e valorizar iniciativas sustentáveis, está em linha com a nossa crença, destaca Brenda.

A empresa começou suas instalações na cidade no ano passado. O projeto continua, mas o cronograma de implantação foi alterado em função do distanciamento social desencadeado pela pandemia do novo coronavírus. A expectativa é de retorno assim que for possível.