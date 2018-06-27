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Agenda do FDS

Skank, Zezé Di Camargo e Luciano e muito mais com desconto do Clube

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 22:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 22:31
Está na dúvida do que fazer no final de semana? O Clube A Gazeta proporciona descontos para os melhores shows e eventos.
Na sexta (29), o Skank traz seus maiores sucessos com o show Os Três Primeiros, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. O repertório reúne músicas dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas da banda nesse período. Entre as canções que farão parte do show, estão "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", entre outras.
Crédito: Divulgação
Associados do Clube têm 50% de desconto na Pista ou Área VIP e 10% de desconto na mesa.
Para quem gosta de um bom rock'n'roll, a 2ª etapa do Vitória Rock Festival acontecerá no sábado (30), a partir das 13h, no estacionamento do Shopping Vitória. Dez bandas disputarão vagas para a final. Além de muita música, o evento contará com diversas outras atrações como: pista de test ride; Jump Start; espaço Tattoo; espaço kids; barbearia e praça de alimentação com o Churrascada da Ilha sob o comando do Argento Parrilla. Associados do Clube têm 25% de desconto na compra do ingresso.
No sábado (30), também terá o bom e tradicional sertanejo com Zezé Di Camargo e Luciano, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. O evento conta com buffet liberado e open bar. Associados do Clube compram o ingresso com 15% de desconto.
Quer ter descontos mas ainda não faz parte do Clube? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine.
 
Veja aqui os todos os descontos exclusivos do Clube A Gazeta.
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

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