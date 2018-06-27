Skank, Zezé Di Camargo e Luciano e muito mais com desconto do Clube

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Na sexta (29), o Skank traz seus maiores sucessos com o show Os Três Primeiros, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. O repertório reúne músicas dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas da banda nesse período. Entre as canções que farão parte do show, estão "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", entre outras.

Crédito: Divulgação

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Para quem gosta de um bom rock'n'roll, a 2ª etapa do Vitória Rock Festival acontecerá no sábado (30), a partir das 13h, no estacionamento do Shopping Vitória. Dez bandas disputarão vagas para a final. Além de muita música, o evento contará com diversas outras atrações como: pista de test ride; Jump Start; espaço Tattoo; espaço kids; barbearia e praça de alimentação com o Churrascada da Ilha sob o comando do Argento Parrilla. Associados do Clube têm 25% de desconto na compra do ingresso.

No sábado (30), também terá o bom e tradicional sertanejo com Zezé Di Camargo e Luciano, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. O evento conta com buffet liberado e open bar. Associados do Clube compram o ingresso com 15% de desconto.

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