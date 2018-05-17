Shows e teatro com desconto para assinantes

Esse fim de semana é de shows com descontos do Clube A Gazeta. No sábado (19), Lulu Santos canta seus sucessos na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, às 23h. Assinantes de A Gazeta têm 50% de desconto na área vip e pista. A compra dos ingressos pode ser realizada no site tudus.com.br ou na bilheteria do evento.
Para quem curte um forró, o Falamansa se apresenta na Área Verde do Álvares Cabral. Completam a programação da noite a banda Maneva, Pura Vida e DJ Flyp, a partir das 17h. Os ingressos podem ser adquiridos pela blueticket.com.br e assinantes de A Gazeta têm 60% de desconto em todas as áreas do evento.
Ainda esse mês, nos dias 26 e 27/05, Rogério Fabiano interpreta nos palcos Allan Kardec. Sob a direção de Ana Rosa, o espetáculo traz a curiosidade pelos assuntos espirituais. Assinantes de A Gazeta garantem 50% de desconto no ingresso, sobre o valor da inteira. As compras deverão ser feitas no site tudus.com.br e na bilheteria do Teatro Universitário UFES.
Gostou dos descontos, mas ainda não faz parte do Clube? Aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês* no Plano Digital Clube e tenha benefícios em shows, peças de teatro, cursos, treinamentos, feiras, eventos em geral e em mais de 80 parceiros. Clique aqui e assine.
AGENDA:
Lulu Santos
Dia: 19/05 23h.
Local: Área de Eventos do Shopping Vila Velha
Falamansa
Dia: 19/05
Local: Área Verde do Álvares Cabral
Allan Kardec Um olhar para a eternidade
Dias: 26/05 - 21h e 27/05 - 18h
Local: Teatro Universitário UFES
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.