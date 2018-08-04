Qualidade artesanal sempre à mesa

Pratos saborosos, sempre frescos, e atendimento de qualidade são os ingredientes que o advogado Marco Valério Ferreira mais valoriza em um restaurante. Por isso, há quase sete anos frequenta o mesmo estabelecimento, quatro vezes por semana.

A Cantina do Bacco, eleita como restaurante preferido de Marco, tem seus segredos: mantém, há 12 anos, o mesmo processo de preparação dos pratos. Frequento o restaurante quase todos os finais de semana e almoço em vários dias úteis por lá. Me sinto em casa porque o atendimento sempre tem a mesma qualidade e os ingredientes dos pratos estão sempre frescos.

Para manter este padrão não há outro jeito: os ingredientes precisam ser repostos em um curto espaço de tempo. Marcus Frossard Teixeira, proprietário e gestor da Cantina do Bacco, explica que alimentos como ostras, vôngoles, burrata e mussarela de búfala chegam uma vez por semana. Os peixes são repostos até três vezes a cada sete dias e os pães, feitos diariamente na própria cozinha. Encontramos uma forma de manter os pratos sempre fresquinhos e a qualidade sempre igual. A busca não é pelo mais prático, mas pelo melhor. Este é o nosso principal desafio, e o que fideliza a nossa clientela.

Exclusividade

Outro segredo da cantina é a exclusividade. A entrada mais famosa do Bacco é o carpaccio de Fillet Mignon, algo, até então, inédito. Via de regra, o carpaccio é feito com lagarto. A maioria dos restaurantes compra pronto. Um dia, estávamos sem o produto e, para não deixar os clientes sem esta opção, nosso chef fez uma adaptação com Filet Mignon, um corte mais nobre. Depois disso, esta virou a entrada mais pedida em nosso restaurante.

Também há muito cuidado na preparação das massas. O raviolli é fornecido por uma rotisseria artesanal e o grande diferencial é o recheio macio, que não leva trigo. O nosso gnhocci também leva o mínimo de trigo, para ficar leve. Além disso, produzimos a massa duas vezes ao dia, para ser servida o mais fresco possível, conta o proprietário.

Entre os pratos principais mais queridos estão a Grelhada Mista  com atum, lagosta, camarão, lula e um acompanhamento à escolha do cliente  e o Mediterrâneo, um spaghetti servido com lagosta, camarão, vôngoles e lula ao molho de tomatinhos frescos e vinho branco. Outro destaque é a adega, que tem sempre mais de 500 rótulos de vinhos à disposição do cliente.

Grelhada mista, com atum, lagosta, camarão e lula, é o prato mais pedido na Cantina do Bacco Crédito: Divulgação/Ari Oliveira

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Onde fica: Com 12 anos de tradição, a Cantina do Bacco está presente em Jardim da Penha (3325-0847), na Praia do Canto (2142-3040) e