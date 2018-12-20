Pós-graduação aumenta chances no mercado e pode dobrar salário

Em um mercado de trabalho cada vez mais acirrado, é preciso sempre buscar maneiras de aprimorar habilidades e competências. Para isso, um bom diferencial é ter uma pós-graduação. Segundo dados da 54ª edição da Pesquisa Salarial, conduzida pela Catho Educação, e que envolveu mais de 2 milhões de profissionais, as especializações podem aumentar os rendimentos em até 118%, dependendo da função.

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E para quem acha que voltar aos estudos após concluir um curso superior é um investimento custoso e que demanda tempo, a profissional Thaís Cristina Kiefer, após concluir duas universidades e duas especializações, garante: é a melhor decisão possível para um profissional que se preocupa com a carreira.

Aos 25 anos, a mestre em Ciências da Saúde e pós-graduada em Auditoria e Controladoria, concluiu na metade deste ano mais uma especialização, na área de Oncologia, como complemento a sua segunda graduação em Nutrição, ambas realizadas na Emescam. Ela afirma que a pós-graduação faz o profissional dar um passo adiante na sua carreira.

O aluno aprende a aplicar os conteúdos teóricos absorvidos na graduação, além de ter uma visão mais próxima sobre o cotidiano da área. Nesse campo de atuação, em breve, só terá espaço para pessoas especializadas com comprovação de título. Como queria entrar nesse campo, eu escolhi fazer a pós em Oncologia, afirma Thais, que atualmente trabalha como enfermeira oncológica e gestora de home care.



Networking

Uma outra vantagem de fazer uma pós é conviver com pessoas de mesmos interesses e campo de atuação e, assim, ampliar a rede de contatos profissionais  ou seja, o networking. Foi o que aconteceu com Thais, que concluiu o curso na metade deste ano e, durante o curso, já conseguiu o emprego que procurava.

A pós-graduação de oncologia conta com uma rede de visitas técnicas que permite ao estudante mostrar suas habilidades para ser conhecido pelo perfil de trabalho, além de criar uma rede de contatos que nos possibilita inserção no mercado. Terminei a pós no meio do ano e logo depois da conclusão consegui um emprego na área da oncologia, afirma.

Upgrade na carreira

Além de quem busca um melhor posicionamento no mercado, a pós-graduação contribui oferecendo ferramentas para profissionais já empregados aplicarem em suas atividades. O professor de Ensino Médio Alex Silva, 44 anos, aproveita os conhecimentos da especialização em Neuroeducação no dia a dia da sala de aula com seus alunos.

Sempre me interessei pelo assunto da neurociência, mas até então era apenas autodidata. Quando tomei conhecimento da oportunidade do curso, já tinha ciência da importância dessa área e de sua

eficiência no âmbito educacional, por isso resolvi fazer a especialização, afirma o professor, há 13 anos lecionando Física em escolas da rede pública e particular.

Mesmo ainda cursando a pós em Neuroeducação na Emescam, ele garante já maximizar as atividades em sala de aula. Uma série de atividades que eu já fazia e metodologias que eu já aplicava passaram a ter um melhor resultado. Passei a planejar melhor as aulas e atividades. Além de conseguir oferecer um olhar diferente para os alunos neuroatípicos, compara.

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Cursos

Com o foco no mercado e na melhoria das condições de trabalho, a Emescam oferece 35 cursos de Especialização em nível de Pós-graduação Lato Sensu, nas áreas de Saúde, Educação e Gestão. Segundo a coordenadora acadêmica da Pós-graduação da Emescam, Juliana Mattar, a pós permite que o profissional se torne um especialista em uma determinada área ou assunto.