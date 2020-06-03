Força para novos tempos

A expectativa é que no fim de 2020 e no início de 2021 comecem os primeiros testes para funcionamento da nova indústria da Selita Crédito: Renan Calabrez

Tradição. Pelo dicionário, significa costume transmitido de geração em geração ou aquilo que se faz por hábito. Seguindo o conceito, falar de Corpus Christi em Castelo é levar nossas memórias a uma festa religiosa que se transformou na herança de um povo. Falar de tradição também é remeter nossas lembranças a uma Cooperativa que há 81 anos faz parte da vida dos capixabas: a cooperativa de leites e derivados Selita. Duas fortalezas do Estado do Espírito Santo que não poderiam estar separadas num momento tão conturbado como o que vivemos neste 2020, com a pandemia da Covid-19.

"A Selita faz parte da história do capixaba assim como os eventos tradicionais do nosso Estado. Somos uma marca que representa a identidade do povo capixaba e a festa de Corpus Christi em Castelo também é uma marca que cresce a cada ano. Para nós da cooperativa é uma honra poder valorizar, contribuir e fazer parte da cultura, religião e da tradição do Espírito Santo." Leonardo Monteiro - Diretor presidente da Cooperativa

A valorização e a contribuição da empresa vão além do apoio aos maiores eventos do Estado. Num cenário de incertezas com o avanço do novo coronavírus, a Selita selou seu compromisso em entregar os melhores produtos sem deixar de lado sua preocupação com seu grande parceiro: o produtor rural.

"Nossos cooperados se conscientizaram e atenderam a solicitação em só comparecerem a cooperativa em casos de extrema necessidade. Estamos estimulando o uso do Portal do Cooperado para que eles tenham acessos a todas as informações referentes as suas operações com a cooperativa. Eles entenderam que são cuidados para a saúde da cooperativa, para a saúde deles e de suas famílias." Leonardo Monteiro - Diretor presidente da Cooperativa

Os cuidados também estão dentro da fábrica, com os colaboradores que atuam na linha de frente da produção de leites, queijos e derivados. Foram implementadas barreiras sanitárias na entrada da cooperativa com sanitização dos carros e dos pés com hipoclorito de sódio, aferição da temperatura das pessoas, uso de máscaras e álcool gel e regras para utilização do refeitório para evitar aglomeração.

Colaboradores que fazem parte do grupo de risco estão em casa e com faltas abonadas e o acesso de terceiros também foi reduzido. São medidas de segurança que seguem as orientações das autoridades de saúde e, revelam, acima de tudo, o cuidado com os funcionários e também com o produto entregue a cada capixaba. Essas mudanças foram necessárias para uma cooperativa com mais de oito décadas de história e que são vistas como o grande desafio do século. Afinal, um novo normal terá que ser aceito pelo mundo.

"Não tem como fugir, todos teremos que nos adaptar. Será um momento de mudanças e a cooperativa precisa estar atenta para acompanhar. A forma de consumir será diferente, e teremos que atender as novas demandas do mercado. As empresas precisam entender seu papel nas ações de responsabilidade social. Também será o momento de entender como é possível ter um impacto positivo maior na vida das pessoas através dos nossos produtos." Leonardo Monteiro - Diretor presidente da Cooperativa

Para o diretor-presidente da Selita, Leonardo Monteiro, é preciso ser otimista, ter fé e trabalhar Crédito: Equipe HG2

Nova indústria em 2020

Mesmo diante de um cenário de incertezas que afeta diretamente a economia mundial, a Cooperativa Selita revela mais uma vez sua força e solidez. Prova disso são as obras da nova cooperativa na região de Safra. Uma indústria moderna com capacidade para atender as demandas do mundo moderno.

Estamos construindo uma nova indústria, não só por coragem e sim porque temos a necessidade de diminuir nossos custos. Não podemos ficar para trás de empresas com eficiência administrativa melhor e com custos menores. A obra já está 60% concluída com previsão para o fim de 2020 e no início de 2021 começaremos os primeiros testes para funcionamento, explica o diretor presidente da Cooperativa Selita, Leonardo Monteiro.