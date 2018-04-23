Estude no Canadá e volte para casa todos os dias

Uma das prioridades de qualquer família é assegurar educação de qualidade para os filhos. E para tranquilidade de muitas, o Espírito Santo abriga uma instituição que é referência de ensino mundial e oficialmente reconhecida pelo governo do país de origem.

A escola canadense Maple Bear tem duas unidades. A de Vitória foi inaugurada com a presença do consul geral do Canadá e a de Vila Velha, do embaixador.

Há cinco anos Maple Bear oferece turmas de educação infantil, no Estado Crédito: Divulgação

Desde que iniciou as atividades na Capital, há cinco anos, a escola atuava com educação infantil, contemplando crianças a partir de um ano de idade. Agora, vai expandir a atuação para o ensino fundamental. Em 2019, serão oferecidas turmas em tempo integral. Em Vila Velha, o atendimento teve início ano passado, já com educação infantil e ensino fundamental.

O diretor-executivo e fundador da instituição no Espírito Santo , Frank Barcellos, explica que o ensino está amparado em três pilares: treinamento do corpo docente com educadores aposentados do Canadá, controle de qualidade e um programa diário de aulas feito pelos canadenses. A metodologia de ensino é a mesma onde quer que haja uma unidade da escola, seja no Brasil, seja em outro país.

José Carlos Rizk Crédito: Divulgação

A imersão em outro idioma na primeira infância aumenta a capacidade cognitiva José Carlos Rizk, Advogado

A proposta desperta a atenção de muitas famílias. O advogado José Carlos Rizk é ex-aluno de um colégio tradicional, no qual o inglês era apenas mais uma disciplina. Ele está certo que teria melhor desenvoltura, principalmente em viagens internacionais, caso tivesse estudado em uma escola bilíngue. Por essa razão, já planeja matricular o filho Pedro, na Maple Bear, quando o menino completar um ano. Para mim, é a melhor opção que temos aqui, afirma.

Tempo Integral

Para implantar a educação em tempo integral, a diretora pedagógica Cristiane Mansk destaca que é preciso ouvir os pais de alunos. Segundo ela, é preciso construir um modelo que possa satisfazer os anseios daqueles que já são parceiros da instituição e os que pretendem matricular seus filhos no futuro.

Fabiana Torezani Crédito: Divulgação

Acredito que o ensino integral tem um diferencial bem grande em vários sentidos Fabiana Torezani, Empresária

A empresária Fabiana Torezani tem duas filhas, que já estudam em tempo integral e, por valorizar o aprendizado e desenvolvimento das meninas com essa rotina, ela o recomenda. Quando estudam só um período, mesmo que tenham atividades extras, ficam muito à toa. No integral, o tempo todo é ocupado e elas são orientadas em tudo, frisa.

Exemplo canadense

O fundador da Maple Bear no Estado, Frank Barcellos, conta como surgiu a ideia de trazer este modelo de ensino para o Espírito Santo. Ele, que atualmente é presidente das Associações Brasileiras das Escolas Canadenses, foi o primeiro brasileiro a assinar o contrato em solo canadense da rede que hoje é a maior educação bilíngue do mundo, presente em 13 países com 235 escolas. Só no Brasil, possui mais de 20 mil alunos.

Frank Barcellos Crédito: Divulgação

A criança adquire os dois idiomas iguais Frank Barcellos, Fundador da Maple Bear

Por que seguir o modelo de ensino do Canadá?

O Canadá é o primeiro país do mundo em educação entre os países de língua inglesa, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Faz diferença implantar o ensino bilíngue na educação infantil?

De 0 a 6 anos é quando o cérebro da criança está sendo formado. Isso quer dizer o que a criança consegue absorver a informação. Por isso na escola, na educação infantil, ela é submetida a uma imersão: só ouve inglês. Em casa, fala português. Nesta condição, a criança adquire os dois idiomas iguais, de forma natural. Ela passa a ter duas línguas maternas: inglês e português. Há, inclusive, estudos que indicam que crianças bilíngues desenvolvem melhor capacidade cognitiva em outras áreas.

Em relação à metodologia, qual o diferencial?