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Café

Do tradicional ao extraforte,  Cafuso aposta na identificação com o capixaba

Produto fabricado pela Real Café encontra no Estado terreno para crescer e atender ao amplo público da marca

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:53
Fábrica da Real Café
Fábrica da Real Café, que há meio século produz o Cafuso, um dos destaques no Recall 2020 Crédito: Divulgação/Real Café
A identificação entre o Café Cafuso e o público capixaba é uma história que começou a ser contada há 50 anos. Pelas mãos da Real Café, a sua fábrica-mãe, essa paixão da terra encontrou caminho para ser concebida em multiversões: da tradicional, passando pela tradicional alto vácuo e chegando à solúvel e à extraforte, um portfólio criado para atender a todos os paladares.
Até chegar ao bule do consumidor, o produto recebe todos os cuidados e certificações dedicados à linha de exportação, um zelo prioritário tanto para a marca quanto para sua fabricante. E sob o lema De capixaba para capixaba, a empresa nascida em 1935 reitera seu compromisso de integração com o povo do Estado. Por isso, vê como motivo de orgulho o segundo lugar do Cafuso no segmento Café do prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta, no qual obteve 16,79% das menções.
Isso enche de motivação nossos funcionários, desde a produção até a venda. A história do Cafuso se entrelaça com a história do nosso Estado e da nossa gente. Temos orgulho de ser da terra, e obter esse reconhecimento vindo diretamente do nosso povo é a certeza de que estamos no caminho certo. O Cafuso é, sem dúvidas, um patrimônio do Espírito Santo, celebra o gerente comercial da Real Café, Gerson Peterle.
Gerson Peterle, gerente comercial da Real Café
Gerson Peterle, gerente comercial da Real Café, fala sobre a forte lembrança da marca na mente do consumidor: Isso enche de motivação nossos funcionários Crédito: Divulgação/Babi Fotografia

ADAPTAÇÃO DE PROCESSOS

Nesta pandemia, a empresa precisou de adaptar parte de seus processos, mas nada que tirasse o gosto de continuar oferecendo seus itens aos diversos públicos. A parte administrativa foi deslocada para o home office, enquanto setores essenciais como produção, logística e comercial seguiram suas atividades, mas obedecendo a vários protocolos de higiene.
"A Real Café também disponibilizou médicos e enfermeiros na área de produção e criou um canal chamado Alô, Coronavírus para que os funcionários pudessem se comunicar com a empresa e tirar dúvidas. Sairemos com aprendizado e fortalecimento da pandemia. Estamos no caminho certo. Também ajudamos artistas capixabas em lives solidárias e nas doações de Café Cafuso para as famílias do Espírito Santo que estão passando por este momento tão difícil, informa, por meio de sua assessoria de comunicação, a companhia - a primeira a receber o selo de Produto 100% Capixaba da Câmara de Alimentos e Bebidas do Espírito Santo.
A indústria investiu recentemente, ainda, em dois novos filtros para café com a marca Cafuso, um de papel e outro sustentável de polipropileno, que pode ser usado até cinco vezes.

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