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Como comprar seu imóvel de forma fácil e rápida

Há programas que facilitam a vida de quem quer conquistar a casa própria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:00

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:00

Jaciara tem 24 anos e é assistente administrativa. É casada com Calebe, de 28 anos, que é auxiliar de laboratório há 3 anos. Até um tempo atrás, Jaciara se preocupava bastante com o aluguel. Para ela, essa era a opção mais viável de acordo com sua renda. Porém, no fim das contas, acabava percebendo que o valor gasto com aluguel a impedia de investir em um bem próprio.
Crédito: Divulgação
Há dois anos, veio o nascimento de Samuel, o primeiro filho do casal. Com a chegada de mais um integrante na família, Jaciara e Calebe ficaram ainda mais preocupados em ter um bem que representasse tranquilidade e segurança para criar seu filho.
Era complicado. Eu queria mesmo investir, ter um lar para chamar de meu, ver meu filho crescer e brincar tranquilamente. Mas achava que, com nossas condições, o sonho teria que ficar muito mais para frente, conta.
Crédito: Divulgação
No entanto, Jaciara comentou o assunto no trabalho e ouviu de um de seus colegas, Wanderson, sobre as facilidades em adquirir um apartamento pelo programa do governo federal, o Minha Casa Minha Vida, pagando parcelas reduzidas. O governo federal oferece subsídios (recursos financeiros) de até R$ 23.200, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, dependendo da renda familiar do comprador, além de juros reduzidos nas prestações do financiamento. Wanderson havia acabado de comprar um apartamento no Vista da Reserva da Morar Construtora e suas parcelas ficaram em apenas R$ 499 por mês.
Crédito: Divulgação
Ouvindo o relato de Wanderson, Jaciara se animou e procurou um corretor de imóveis da Morar Construtora para saber as possibilidades. Ela percebeu como era fácil e rápido comprar seu próprio apartamento e resolveu investir em um de dois quartos no Vista do Bosque, condomínio da Morar Construtora no Centro de Serra. Jaciara juntou sua renda com a do seu esposo, conseguiu subsídio do governo e suas parcelas acabaram ficando menores que o aluguel que eles pagavam anteriormente. Com isso, Jaciara e Calebe não exitaram em fechar o negócio. Adquiriram seu primeiro imóvel com lazer completo, sistema de segurança e elevador em todas torres, pagando parcelas de apenas R$ 450 por mês. Hoje, toda a família está muito animada com a entrega do novo apê, que será em breve, em outubro de 2019.
Crédito: Divulgação
Quando o assunto é casa própria, muitas famílias acabam achando mais fácil pagar um aluguel. Mas, o que muitos não sabem, é que existem possibilidades de subsídio (um auxílio do governo) para pessoas com renda a partir de R$ 1.700.
Filippe Vieira é gerente geral da Morar Construtora e conta que a dúvida de Jaciara é bem comum entre as famílias que pensam em investir na casa própria.
Crédito: Divulgação
Normalmente, as pessoas acham que o aluguel é a melhor saída para quem não tem uma renda muito alta. Mas, hoje existem programas que facilitam a vida dessas pessoas e as ajudam a conquistar um bem próprio, como é o caso de um apartamento.
A Morar Construtora, pensando em facilitar e agilizar a vida do cliente, presta uma assessoria de documentação sem cobrar nada a mais. Esse processo é bem simples e rápido. Consiste em entregar uma lista de documentos para a Morar e, a partir disso, será conduzido o processo de compra. Com tudo encaminhado, o banco fará as avaliações, e a Morar informará sobre a aprovação e assinatura do contrato.
Crédito: Divulgação
Além do Vista do Bosque, que a Jaciara adquiriu, a Morar Construtora também tem mais empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Um deles é o Vista do Horizonte, que será entregue ainda neste ano. Ele fica em Jardim Limoeiro e possui lazer completo, segurança e opções de dois quartos, dois quartos com suíte e dois quartos com espaço múltiplo uso. O outro empreendimento que faz parte do programa é o Vista da Reserva, que fica pertinho de Manguinhos e a poucos minutos de Vitória, com apartamentos de dois quartos e parcelas a partir de R$ 499. Para quem prefere Vila Velha, a construtora apresenta o Vista de Vila Velha, que tem opções de dois quartos, com fácil acesso pela Avenida Carlos Lindenberg e já é um sucesso de vendas.
A Morar Construtora conta com 38 anos de entregas de imóveis de qualidade e sempre no prazo. Seus condomínios-clube oferecem lazer completo e segurança. São opções de apartamentos de dois quartos, dois quartos com suíte, dois quartos com um espaço múltiplo uso e até quintal privativo.
Faça como a Jaciara. Confira todas as opções da Morar e escolha aquela que mais se encaixa com o perfil. Acesse morar.com e realize o sonho de morar bem.
Crédito: Divulgação

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