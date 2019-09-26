Como comprar seu imóvel de forma fácil e rápida

Jaciara tem 24 anos e é assistente administrativa. É casada com Calebe, de 28 anos, que é auxiliar de laboratório há 3 anos. Até um tempo atrás, Jaciara se preocupava bastante com o aluguel. Para ela, essa era a opção mais viável de acordo com sua renda. Porém, no fim das contas, acabava percebendo que o valor gasto com aluguel a impedia de investir em um bem próprio.

Crédito: Divulgação

Há dois anos, veio o nascimento de Samuel, o primeiro filho do casal. Com a chegada de mais um integrante na família, Jaciara e Calebe ficaram ainda mais preocupados em ter um bem que representasse tranquilidade e segurança para criar seu filho.

Era complicado. Eu queria mesmo investir, ter um lar para chamar de meu, ver meu filho crescer e brincar tranquilamente. Mas achava que, com nossas condições, o sonho teria que ficar muito mais para frente, conta.

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Ouvindo o relato de Wanderson, Jaciara se animou e procurou um corretor de imóveis da Morar Construtora para saber as possibilidades. Ela percebeu como era fácil e rápido comprar seu próprio apartamento e resolveu investir em um de dois quartos no Vista do Bosque , condomínio da Morar Construtora no Centro de Serra. Jaciara juntou sua renda com a do seu esposo, conseguiu subsídio do governo e suas parcelas acabaram ficando menores que o aluguel que eles pagavam anteriormente. Com isso, Jaciara e Calebe não exitaram em fechar o negócio. Adquiriram seu primeiro imóvel com lazer completo, sistema de segurança e elevador em todas torres, pagando parcelas de apenas R$ 450 por mês. Hoje, toda a família está muito animada com a entrega do novo apê, que será em breve, em outubro de 2019.

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Quando o assunto é casa própria, muitas famílias acabam achando mais fácil pagar um aluguel. Mas, o que muitos não sabem, é que existem possibilidades de subsídio (um auxílio do governo) para pessoas com renda a partir de R$ 1.700.

Filippe Vieira é gerente geral da Morar Construtora e conta que a dúvida de Jaciara é bem comum entre as famílias que pensam em investir na casa própria.

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Normalmente, as pessoas acham que o aluguel é a melhor saída para quem não tem uma renda muito alta. Mas, hoje existem programas que facilitam a vida dessas pessoas e as ajudam a conquistar um bem próprio, como é o caso de um apartamento.

Morar Construtora , pensando em facilitar e agilizar a vida do cliente, presta uma assessoria de documentação sem cobrar nada a mais. Esse processo é bem simples e rápido. Consiste em entregar uma lista de documentos para a Morar e, a partir disso, será conduzido o processo de compra. Com tudo encaminhado, o banco fará as avaliações, e a Morar informará sobre a aprovação e assinatura do contrato.

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Morar Construtora conta com 38 anos de entregas de imóveis de qualidade e sempre no prazo. Seus condomínios-clube oferecem lazer completo e segurança. São opções de apartamentos de dois quartos, dois quartos com suíte, dois quartos com um espaço múltiplo uso e até quintal privativo.

Faça como a Jaciara. Confira todas as opções da Morar e escolha aquela que mais se encaixa com o perfil. Acesse morar.com e realize o sonho de morar bem.