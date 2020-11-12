Caco Barcellos e Débora Aladim são atrações de evento virtual do ES

Caco Barcellos e Débora Aladim são os palestrantes do Ensino Médio + XP, evento virtual promovido pela Faesa nos dias 18 e 19 de novembro Crédito: Faesa/Divulgação

Escolher a profissão é uma das tarefas mais desafiadoras para os estudantes de ensino médio que precisam traçar os rumos que vão tomar nos próximos anos. Para ajudar nesta decisão de forma descontraída, Caco Barcellos e Débora Aladim vão participar da primeira edição do Ensino Médio + XP , um evento promovido pela Faesa totalmente on-line e gratuito nos próximos dias 18 e 19. Além de palestras, os participantes vão contar com um teste vocacional em formato de game para decidir de forma divertida a carreira ideal.

Conhecido por apresentar o Profissão Repórter, da TV Globo, Caco Barcellos vai comandar a palestra Carreiras do futuro: como o educador influencia nesse jogo?. O evento virtual vai ser realizado no dia 18 de novembro, a partir das 19 horas. Neste debate, a expectativa é que educadores também participem da discussão, afinal, são eles que lidam diariamente com os estudantes e seus anseios pelo futuro.

Já no dia 19, a youtuber com quase três milhões de seguidores, Débora Aladim, vai participar do bate-papo Como pensar sua carreira do futuro. Famosa por discutir esses assuntos no seu canal do Youtube, a jovem vai trocar experiências a partir das 17 horas.

Conhecido pelo Profissão Repórter da TV Globo, Caco Barcellos vai fazer palestra sobre as carreiras do futuro no próximo dia 18 Crédito: Faesa/Divulgação

Descubra sua profissão

Quem estiver conectado ao evento Ensino Médio + XP vai conferir, em primeira mão, o lançamento do jogo Cidade das Profissões, um teste vocacional gamificado. O app foi criado por uma equipe multidisciplinar composta por desenvolvedores, psicólogos e publicitários, todos egressos da Faesa , e conta com nove narrativas pelas quais os jogadores vão vivenciar os desafios enfrentados em cada carreira. No final, vai ser possível identificar qual área profissional que mais se aproxima do perfil do usuário.

Segundo a gerente de Marketing da Faesa, Carolina Bento, o game foi uma das soluções encontradas para dialogar sobre carreiras com essa geração multiconectada. Estamos muito felizes com o resultado e acredito que o app será um sucesso porque vai provocar os jovens e adolescentes a testarem sua afinidade com as carreiras de forma lúdica e atrativa. Temos certeza que essa ferramenta será de grande valor para estudantes e educadores, pontua.

O app estará disponível para download gratuito a partir do dia 19 de novembro, nos sistemas Android e IOS.

A youtuber Débora Aladim discute sobre carreiras com mais de três milhões de seguidores; palestra com digital influencer vai ser na quinta-feira (19) Crédito: Faesa/Divulgação

Plataforma completa

O conteúdo promovido pela Faesa sobre o mundo das profissões vai muito além. Game, palestras, oficinas e vídeos estarão disponíveis na plataforma Ensino Médio + XP para serem acessados por adolescentes que estão no ensino médio. O objetivo é contribuir para que os jovens façam uma escolha consciente da profissão que vão seguir no futuro.

Atividades preparatórias para o Enem, como aulões digitais, também vão complementar a ferramenta que é produzida pelo Centro Universitário da Faesa.

O Ensino Médio + XP vai ser 100% on-line e gratuito e, para participar, basta fazer a inscrição clicando aqui

Serviço:

Evento Ensino Médio +XP

Data: 18 e 19 de novembro

Clique no link e faça a sua inscrição gratuita: faesa.news/evento-ensino-medio.



Programação:

Dia 18 de novembro, às 19h

Carreiras do futuro: como o educador influencia nesse jogo?, com Caco Barcellos

Dia 19 de novembro, às 17h

Como Pensar sua carreira do futuro, com Débora Aladim

Game Cidade das Profissões

App gratuito com teste vocacional gamificado