Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Patrocinado
  • Caco Barcellos e Débora Aladim são atrações de evento virtual do ES
Conteúdo Patrocinado

Caco Barcellos e Débora Aladim são atrações de evento virtual do ES

Com inscrições gratuitas e lançamento de um teste vocacional em formato de game, o Ensino Médio + XP, promovido pela Faesa, tem como objetivo contribuir na escolha das profissões

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 13:03
Caco Barcellos e Débora Aladim são os palestrantes do Ensino Médio + XP, evento virtual promovido pela Faesa nos dias 18 e 19 de novembro
Caco Barcellos e Débora Aladim são os palestrantes do Ensino Médio + XP, evento virtual promovido pela Faesa nos dias 18 e 19 de novembro Crédito: Faesa/Divulgação
Escolher a profissão é uma das tarefas mais desafiadoras para os estudantes de ensino médio que precisam traçar os rumos que vão tomar nos próximos anos. Para ajudar nesta decisão de forma descontraída, Caco Barcellos e Débora Aladim vão participar da primeira edição do Ensino Médio + XP, um evento promovido pela Faesa totalmente on-line e gratuito nos próximos dias 18 e 19. Além de palestras, os participantes vão contar com um teste vocacional em formato de game para decidir de forma divertida a carreira ideal.
Conhecido por apresentar o Profissão Repórter, da TV Globo, Caco Barcellos vai comandar a palestra Carreiras do futuro: como o educador influencia nesse jogo?. O evento virtual vai ser realizado no dia 18 de novembro, a partir das 19 horas. Neste debate, a expectativa é que educadores também participem da discussão, afinal, são eles que lidam diariamente com os estudantes e seus anseios pelo futuro.
Já no dia 19, a youtuber com quase três milhões de seguidores, Débora Aladim, vai participar do bate-papo Como pensar sua carreira do futuro. Famosa por discutir esses assuntos no seu canal do Youtube, a jovem vai trocar experiências a partir das 17 horas.
Conhecido pelo Profissão Repórter da TV Globo, Caco Barcellos vai fazer palestra sobre as carreiras do futuro no próximo dia 18
Conhecido pelo Profissão Repórter da TV Globo, Caco Barcellos vai fazer palestra sobre as carreiras do futuro no próximo dia 18 Crédito: Faesa/Divulgação

Descubra sua profissão

Quem estiver conectado ao evento Ensino Médio + XP vai conferir, em primeira mão, o lançamento do jogo Cidade das Profissões, um teste vocacional gamificado. O app foi criado por uma equipe multidisciplinar composta por desenvolvedores, psicólogos e publicitários, todos egressos da Faesa, e conta com nove narrativas pelas quais os jogadores vão vivenciar os desafios enfrentados em cada carreira. No final, vai ser possível identificar qual área profissional que mais se aproxima do perfil do usuário.
Segundo a gerente de Marketing da Faesa, Carolina Bento, o game foi uma das soluções encontradas para dialogar sobre carreiras com essa geração multiconectada. Estamos muito felizes com o resultado e acredito que o app será um sucesso porque vai provocar os jovens e adolescentes a testarem sua afinidade com as carreiras de forma lúdica e atrativa. Temos certeza que essa ferramenta será de grande valor para estudantes e educadores, pontua.
O app estará disponível para download gratuito a partir do dia 19 de novembro, nos sistemas Android e IOS.
A youtuber Débora Aladim discute sobre carreiras com mais de três milhões de seguidores; palestra com digital influencer vai ser na quinta-feira (19)
A youtuber Débora Aladim discute sobre carreiras com mais de três milhões de seguidores; palestra com digital influencer vai ser na quinta-feira (19) Crédito: Faesa/Divulgação

Plataforma completa

O conteúdo promovido pela Faesa sobre o mundo das profissões vai muito além. Game, palestras, oficinas e vídeos estarão disponíveis na plataforma Ensino Médio + XP para serem acessados por adolescentes que estão no ensino médio. O objetivo é contribuir para que os jovens façam uma escolha consciente da profissão que vão seguir no futuro.
Atividades preparatórias para o Enem, como aulões digitais, também vão complementar a ferramenta que é produzida pelo Centro Universitário da Faesa.
O Ensino Médio + XP vai ser 100% on-line e gratuito e, para participar, basta fazer a inscrição clicando aqui.
Serviço:
Evento Ensino Médio +XP
Programação:
  • Dia 18 de novembro, às 19h
Carreiras do futuro: como o educador influencia nesse jogo?, com Caco Barcellos
  • Dia 19 de novembro, às 17h
Como Pensar sua carreira do futuro, com Débora Aladim
  • Game Cidade das Profissões
App gratuito com teste vocacional gamificado
Disponível para download a partir de 19/11, nos sistemas Android e IOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026
Editais e Avisos - 28/04/2026
Que "urgência urgentíssima" é essa, vereadores?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados