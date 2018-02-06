É a hora de se candidatar a uma vaga do ProUni 2018!

Para os candidatos que estavam ansiosos para concorrer a uma vaga do Programa Universidade para Todos (ProUni), esse é o momento de ficarem atentos, pois a data de inscrição está chegando. No dia 15 de janeiro, o MEC divulgou que as inscrições da primeira edição do ProUni 2018 abrem dia 6 de fevereiro e vão até às 23h59 do dia 9.

Após se candidatar pelo site, o aluno terá que aguardar o resultado da primeira chamada, prevista para 14 de fevereiro. Já a segunda, sai em 2 de março. Para participar da lista de espera, o candidato que não foi pré-selecionado deverá manifestar seu interesse por meio da página do programa entre os dias 16 e 19 de março.

Através do Prouni, foi permitido o acesso ao ensino superior a milhares de jovens brasileiros com sonho de realizar uma graduação e garantir um futuro profissional. A Faculdade Multivix é uma das instituições de ensino privadas que oferecem bolsas pelo programa. Ao todo, a Multivix irá ofertar mais de 1.300 bolsas, distribuídas entre oito campi do grupo em todo o Estado, incluindo bolsas para o ensino a distância.

Lembrando que, após ter sido pré-selecionado pelo ProUni, o estudante deve comparecer à secretaria da Faculdade Multivix, portando os documentos necessários para comprovar as informações mencionadas na ficha de inscrição. Depois que todas as informações forem checadas, o estudante assina o Termo de Concessão e é inserido no programa de bolsa, que pode ser de até 100% do valor da mensalidade.

Entrada da Faculdade Crédito: Faculdade Multivix

A Multivix tem oportunidades para mais de 100 cursos em todas as suas unidades: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Para mais informações sobre as inscrições e datas, além dos cursos que possuem vagas no programa, acesse multivix.vc/prouniNaMultivix ou ligue para 27 3335-5666.

Quem pode participar?

Poderá se inscrever o estudante que não tenha diploma de curso superior e tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, com nota acima de zero na redação.

O candidato ainda precisa atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituição privada como bolsista integral; ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de ensino.

Duas modalidades de bolsas são oferecidas pelo ProUni: integral (100%) e parcial (50%). A primeira se destina aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 salário-mínimo. Já a segunda é para os casos em que a renda familiar bruta mensal per capita não ultrapasse o valor de três salários mínimos.