Segurança, acolhimento e diagnóstico do aprendizado na Escola Monteiro

Neste momento de retorno às atividades presenciais, a Escola Monteiro investe em acolhimento, biossegurança e conscientização. Para garantir o cumprimento dos protocolos de prevenção e controle da Covid-19, e se adaptar ao novo normal, a instituição contou com a consultoria de uma equipe de especialistas na área de infectologia, zelando pelo bem-estar de alunos, professores e funcionários.
O diretor da instituição, Eduardo Costa Gomes, afirma que esse trabalho conjunto conduziu as alterações físicas e de estrutura na escola. Marcação de lugares, instalação de dispensadores de álcool em gel na entrada e no interior da escola, pias em áreas do pátio, distanciamento entre cadeiras estão entre as medidas adotadas.
A retomada das atividades presenciais acontece em três fases e de forma gradativa, com horários e agendas diferenciados entre as turmas. A primeira fase tem foco na adaptação aos protocolos, à conscientização, além do acolhimento.
Trata-se de ter esse olhar afetuoso e acolhedor para nossas crianças e adolescentes. É agir com a humanização que, há mais de 50 anos, é a nossa marca, criando momentos para a troca, para a escuta, em dinâmicas de grupo e individuais, explica Eduardo Gomes.
Na segunda fase, o objetivo é a realização do diagnóstico pedagógico, com avaliação do processo de aprendizagem, resgatando as competências e habilidades do que já foi estudado, buscando consolidar o que foi aprendido e reforçando o conteúdo não absorvido pelos alunos.
A terceira etapa será o pleno funcionamento do projeto da escola com aulas presenciais e remotas, tendo momentos de integração entre os dois grupos. A dinâmica varia de acordo com o segmento, porém o mais importante para nós é conduzir o retorno com foco na formação humanizada e no respeito aos diferentes posicionamentos das famílias, oferecendo qualidade de ensino e acolhimento para todos, reforça.
FAMÍLIAS
Ainda que as atividades presenciais tenham sido retomadas, a escola segue oferecendo o modelo exclusivamente remoto para as famílias que optarem por permanecer com os estudantes em casa.
A psicoterapeuta e mãe de aluno, Janine Bastos, ressalta que o diálogo foi fundamental no período de atividades remotas.
"Mesmo de portas fechadas no sentido literal, a escola permaneceu aberta e presente na vida das famílias. Fóruns como Conselho de Pais e as assembleias quinzenais com alunos foram mantidos no formato virtual. Fizemos reuniões de pais por turma, nos colocando disponíveis para atendimentos individualizados, além de utilizar recursos como o canal de comunicação da escola via app, que permite o atendimento por área, com agilidade"
Outro exemplo de interação entre escola e família é o Programa Bem-Estar, já desenvolvido antes da pandemia, mas que ganhou força neste período de isolamento. Um das atividades que gerou impacto positivo na vida dos alunos é o projeto com foco na alimentação saudável, desenvolvido junto às turmas do 1º ano do ensino fundamental. Os estudantes receberam uma tabela de acompanhamento para estimular bons hábitos alimentares e evitar o consumo de alimentos inadequados no período do confinamento.