Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo Patrocinado

Segurança, acolhimento e diagnóstico do aprendizado na Escola Monteiro

Ao retomar as atividades presenciais, a instituição se dedica a promover a adaptação à nova realidade com consultoria de equipe médica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 07:00

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 07:00

Retorno presencial na Escola Monteiro
Retorno presencial na Escola Monteiro: uso de máscaras e distanciamento entre as carteiras Crédito: Monteiro/Divulgação
Neste momento de retorno às atividades presenciais, a Escola Monteiro investe em acolhimento, biossegurança e conscientização. Para garantir o cumprimento dos protocolos de prevenção e controle da Covid-19, e se adaptar ao novo normal, a instituição contou com a consultoria de uma equipe de especialistas na área de infectologia, zelando pelo bem-estar de alunos, professores e funcionários.
O diretor da instituição, Eduardo Costa Gomes, afirma que esse trabalho conjunto conduziu as alterações físicas e de estrutura na escola. Marcação de lugares, instalação de dispensadores de álcool em gel na entrada e no interior da escola, pias em áreas do pátio, distanciamento entre cadeiras estão entre as medidas adotadas.
Eduardo Costa Gomes, diretor da Escola Monteiro
Eduardo Costa Gomes, diretor da Escola Monteiro, ressalta que a retomada das atividades acontece de maneira gradativa Crédito: Escola Monteiro/Divulgação
A retomada das atividades presenciais acontece em três fases e de forma gradativa, com horários e agendas diferenciados entre as turmas. A primeira fase tem foco na adaptação aos protocolos, à conscientização, além do acolhimento.
Trata-se de ter esse olhar afetuoso e acolhedor para nossas crianças e adolescentes. É agir com a humanização que, há mais de 50 anos, é a nossa marca, criando momentos para a troca, para a escuta, em dinâmicas de grupo e individuais, explica Eduardo Gomes.
Na segunda fase, o objetivo é a realização do diagnóstico pedagógico, com avaliação do processo de aprendizagem, resgatando as competências e habilidades do que já foi estudado, buscando consolidar o que foi aprendido e reforçando o conteúdo não absorvido pelos alunos.
A terceira etapa será o pleno funcionamento do projeto da escola com aulas presenciais e remotas, tendo momentos de integração entre os dois grupos. A dinâmica varia de acordo com o segmento, porém o mais importante para nós é conduzir o retorno com foco na formação humanizada e no respeito aos diferentes posicionamentos das famílias, oferecendo qualidade de ensino e acolhimento para todos, reforça.

FAMÍLIAS

Ainda que as atividades presenciais tenham sido retomadas, a escola segue oferecendo o modelo exclusivamente remoto para as famílias que optarem por permanecer com os estudantes em casa.
A psicoterapeuta e mãe de aluno, Janine Bastos, ressalta que o diálogo foi fundamental no período de atividades remotas.
"Mesmo de portas fechadas no sentido literal, a escola permaneceu aberta e presente na vida das famílias. Fóruns como Conselho de Pais e as assembleias quinzenais com alunos foram mantidos no formato virtual. Fizemos reuniões de pais por turma, nos colocando disponíveis para atendimentos individualizados, além de utilizar recursos como o canal de comunicação da escola via app, que permite o atendimento por área, com agilidade"
Janine Bastos - Psicoterapeuta
Outro exemplo de interação entre escola e família é o Programa Bem-Estar, já desenvolvido antes da pandemia, mas que ganhou força neste período de isolamento. Um das atividades que gerou impacto positivo na vida dos alunos é o projeto com foco na alimentação saudável, desenvolvido junto às turmas do 1º ano do ensino fundamental. Os estudantes receberam uma tabela de acompanhamento para estimular bons hábitos alimentares e evitar o consumo de alimentos inadequados no período do confinamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados