Segurança, acolhimento e diagnóstico do aprendizado na Escola Monteiro

Retorno presencial na Escola Monteiro: uso de máscaras e distanciamento entre as carteiras Crédito: Monteiro/Divulgação

Neste momento de retorno às atividades presenciais, a Escola Monteiro investe em acolhimento, biossegurança e conscientização. Para garantir o cumprimento dos protocolos de prevenção e controle da Covid-19, e se adaptar ao novo normal, a instituição contou com a consultoria de uma equipe de especialistas na área de infectologia, zelando pelo bem-estar de alunos, professores e funcionários.

O diretor da instituição, Eduardo Costa Gomes, afirma que esse trabalho conjunto conduziu as alterações físicas e de estrutura na escola. Marcação de lugares, instalação de dispensadores de álcool em gel na entrada e no interior da escola, pias em áreas do pátio, distanciamento entre cadeiras estão entre as medidas adotadas.

Eduardo Costa Gomes, diretor da Escola Monteiro, ressalta que a retomada das atividades acontece de maneira gradativa Crédito: Escola Monteiro/Divulgação

A retomada das atividades presenciais acontece em três fases e de forma gradativa, com horários e agendas diferenciados entre as turmas. A primeira fase tem foco na adaptação aos protocolos, à conscientização, além do acolhimento.

Trata-se de ter esse olhar afetuoso e acolhedor para nossas crianças e adolescentes. É agir com a humanização que, há mais de 50 anos, é a nossa marca, criando momentos para a troca, para a escuta, em dinâmicas de grupo e individuais, explica Eduardo Gomes.

Na segunda fase, o objetivo é a realização do diagnóstico pedagógico, com avaliação do processo de aprendizagem, resgatando as competências e habilidades do que já foi estudado, buscando consolidar o que foi aprendido e reforçando o conteúdo não absorvido pelos alunos.

A terceira etapa será o pleno funcionamento do projeto da escola com aulas presenciais e remotas, tendo momentos de integração entre os dois grupos. A dinâmica varia de acordo com o segmento, porém o mais importante para nós é conduzir o retorno com foco na formação humanizada e no respeito aos diferentes posicionamentos das famílias, oferecendo qualidade de ensino e acolhimento para todos, reforça.

FAMÍLIAS

Ainda que as atividades presenciais tenham sido retomadas, a escola segue oferecendo o modelo exclusivamente remoto para as famílias que optarem por permanecer com os estudantes em casa.

A psicoterapeuta e mãe de aluno, Janine Bastos, ressalta que o diálogo foi fundamental no período de atividades remotas.

"Mesmo de portas fechadas no sentido literal, a escola permaneceu aberta e presente na vida das famílias. Fóruns como Conselho de Pais e as assembleias quinzenais com alunos foram mantidos no formato virtual. Fizemos reuniões de pais por turma, nos colocando disponíveis para atendimentos individualizados, além de utilizar recursos como o canal de comunicação da escola via app, que permite o atendimento por área, com agilidade" Janine Bastos - Psicoterapeuta