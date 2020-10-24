Rede de lojas prepara estoque para demanda das aulas presenciais

A retomada das atividades presenciais nas escolas é cercada de cuidados para que o retorno ao convívio social dos alunos seja seguro. Além das medidas de proteção individual, é momento também de restabelecer rotinas, entre as quais a organização do material escolar após tantos meses de atividades remotas.
Quem precisa repor itens, adquirir novos produtos, ou até mesmo antecipar parte das compras para o próximo ano letivo, pode procurar uma das lojas da rede MiniPreço, com unidades na Serra, Vila Velha e Vitória. Estamos com nosso estoque bem completo para este retorno e já esperamos uma boa venda", afirma a diretora-regional da empresa, Marisa Kunzler, ressaltando que todas as unidades estão preparadas para atender a demanda de materiais escolares.
A rede de lojas se adaptou, durante este período de pandemia, para garantir o atendimento ao cliente de forma on-line, com serviços e-commerce e contato via whatsapp. Entretanto, quem preferir o atendimento presencial pode procurar uma das unidades da Grande Vitória. A diretora-regional assegura que os protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus estão sendo cumpridos.
Neste momento, estamos recebendo os clientes e cumprindo todos os cuidados e orientações das autoridades de saúde diante da pandemia. Sinalizamos as filas com distanciamento entre as pessoas, oferecemos álcool em gel, entre outras medidas, pontua Marisa Kunzler.
Entre as vantagens de escolher uma das unidades da rede para fazer as compras de material escolar, segundo a diretora-regional, está a diversidade de produtos que a rede oferece. O MiniPreço é uma loja com enorme variedade. O cliente encontra tudo o que precisa em um só lugar e com preço baixo, valoriza.
Nas unidades da empresa, o cliente tem opções desde os materiais escolares mais básicos, como cadernos, canetas, estojos, lápis, até produtos mais específicos, como itens para arte e pintura, fichários, agendas e mochilas. Marisa Kunzler também destaca os preços acessíveis dos materiais, além de outros segmentos de produtos ofertados pela rede de lojas.
A rede MiniPreço está presente no mercado capixaba há 22 anos. A empresa também tem lojas nos Estados da Bahia e Paraná. No Espírito Santo, as unidades estão localizadas na BR-101, em Laranjeiras, na Serra; na Avenida Vitória, na Capital; e na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.