Rede de lojas prepara estoque para demanda das aulas presenciais

MiniPreço, em Vitória: empresa também tem unidades na Serra e em Vila Velha Crédito: MiniPreço/Divulgação

A retomada das atividades presenciais nas escolas é cercada de cuidados para que o retorno ao convívio social dos alunos seja seguro. Além das medidas de proteção individual, é momento também de restabelecer rotinas, entre as quais a organização do material escolar após tantos meses de atividades remotas.

Quem precisa repor itens, adquirir novos produtos, ou até mesmo antecipar parte das compras para o próximo ano letivo, pode procurar uma das lojas da rede MiniPreço, com unidades na Serra, Vila Velha e Vitória. Estamos com nosso estoque bem completo para este retorno e já esperamos uma boa venda", afirma a diretora-regional da empresa, Marisa Kunzler, ressaltando que todas as unidades estão preparadas para atender a demanda de materiais escolares.

A rede de lojas se adaptou, durante este período de pandemia, para garantir o atendimento ao cliente de forma on-line, com serviços e-commerce e contato via whatsapp. Entretanto, quem preferir o atendimento presencial pode procurar uma das unidades da Grande Vitória. A diretora-regional assegura que os protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus estão sendo cumpridos.

Neste momento, estamos recebendo os clientes e cumprindo todos os cuidados e orientações das autoridades de saúde diante da pandemia. Sinalizamos as filas com distanciamento entre as pessoas, oferecemos álcool em gel, entre outras medidas, pontua Marisa Kunzler.

Marisa Kunzler, diretora-regional do MiniPreço, ressalta que todas as unidades da rede têm variedade de produtos Crédito: MiniPreço/Divulgação

Entre as vantagens de escolher uma das unidades da rede para fazer as compras de material escolar, segundo a diretora-regional, está a diversidade de produtos que a rede oferece. O MiniPreço é uma loja com enorme variedade. O cliente encontra tudo o que precisa em um só lugar e com preço baixo, valoriza.

Nas unidades da empresa, o cliente tem opções desde os materiais escolares mais básicos, como cadernos, canetas, estojos, lápis, até produtos mais específicos, como itens para arte e pintura, fichários, agendas e mochilas. Marisa Kunzler também destaca os preços acessíveis dos materiais, além de outros segmentos de produtos ofertados pela rede de lojas.