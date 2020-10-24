Crescer PHD se consolida como escola transformadora para seus alunos

A Crescer PHD atende crianças e jovens, da educação infantil ao ensino médio Crédito: Crescer PHD/Divulgação

A construção de uma escola com potencial transformador na vida dos seus alunos está diretamente relacionada ao perfil e à qualidade técnica dos seus educadores. Esse é um dos lemas adotados pela Escola Crescer PHD. Durante a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, a instituição adotou uma série de ferramentas digitais que garantiram, com o suporte da equipe, a transmissão de atividades remotas.

De acordo com a diretora-pedagógica da instituição, Claudia Bachour Santos Neves, o corpo docente já se prepara para implementar novos instrumentos no dia a dia escolar e, assim, oferecer ainda mais conteúdo aos estudantes. Inaugurada em 1975, hoje a escola atende desde crianças no berçário a adolescentes no ensino médio, com foco na preparação ao nível superior.

"Por isso, a formação continuada envolve todos os profissionais do colégio, e dessa maneira conseguimos (re) inventar o jeito de fazer educação, levando com qualidade as aulas para um universo virtual. Com uma equipe de excelência, o resultado não poderia ser outro: diversas atividades e projetos uniram inovação, conhecimento, criatividade e muitos novos aprendizados" Claudia Bachour Santos Neves - Diretora-pedagógica da Crescer PHD

A diretora-pedagógica revela que novas ferramentas e possibilidades digitais já estão em fase de teste para aplicação em 2021. São plataformas focadas no aprendizado e desenvolvimento de habilidades através de jogos e estímulos adequados para cada faixa etária. Além disso, também serão implementadas propostas de leitura, solução de problemas e desenvolvimento de cultura maker que integram conteúdo, tecnologia e formação socioemocional.

Aprendemos novas formas de ensinar e interagir com nossos alunos na pandemia, unindo ferramentas digitais e presenciais que se mostraram eficazes tanto em casa quanto na escola, e por isso entendemos que não podemos mais abandoná-las. Desse modo, o ensino híbrido chegou para ficar. Por esse motivo, investimos ainda mais em novas tecnologias para incrementar as aulas nesse modelo."

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Do mês de março até o início de outubro deste ano, o governo do Estado suspendeu as aulas presenciais para evitar o contágio do coronavírus. Para garantir o sucesso da ação pedagógica da Crescer ao longo desse período, a escola adotou livros e plataformas digitais para diversos segmentos. Com o retorno das atividades, a escola reforçou as práticas de orientação educacional.

Na avaliação de Claudia, os alunos estão sendo preparados para um futuro marcado pelo conhecimento e pela tecnologia. Por isso, o domínio dos recursos tecnológicos contemporâneos, assim como a autonomia e a resiliência conquistadas no ensino remoto, tornaram-se estrategicamente importantes no processo de ensino-aprendizagem de forma individual e coletiva.

As atividades de orientação educacional durante o isolamento social foram essenciais para desenvolver equilíbrio, estimular o conhecimento o e crescimento emocional dos alunos. Por meio do contato direto com professores e orientadores, os alunos refletiram diversos assuntos e buscaram ações sobre novas possibilidades de aprender, explica.