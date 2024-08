Sem Paulo André na pista, Brasil é eliminado no revezamento 4x100m em Paris

Velocista capixaba foi substituído por Renan Gallina, atleta que disputa a prova de 200m. Time Brasil terminou a bateria na 7ª colocação

O Brasil mais uma vez foi precocemente eliminado em uma prova de atletismo nas Olimpíadas de Paris. Sem o capixaba Paulo André Camilo na equipe, substituído por Renan Gallina, a equipe brasileira disputou a segunda bateria do dia do revezamento 4x100m e não conseguiu se classificar para a final, na prova que foi realizada na manhã desta quinta-feira (8), no Stade De France.