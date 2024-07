Hugo Calderano vence "freguês" francês e avança às quartas no tênis de mesa

Mesatenista brasileiro superou a pressão da torcida, vence francês Alexis Lebrun por 4 a 1 e chega à mesma fase que alcançou nos Jogos do Japão, em 2020

O mesatenista Hugo Calderano conhece o potencial que tem. Nesta quarta-feira (31), o número 6 do ranking mundial ignorou a pressão da torcida e venceu o francês Alexis Lebrun de virada, por 4 sets a 1, com parciais de 3/11, 11/5, 11/6, 11/3 e 11/8.

Outra boa notícia para Calderano foi a queda do chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo, que acabou superado pelo sueco Truls Moregard, 26º do ranking, nas oitavas de final. Chuqin estaria no caminho do brasileiro, caso os dois avançassem às semis.