'Violência inaceitável': como o governo Lula vê sanção dos EUA contra Moraes

Governo prepara uma nota criticando a medida, mas descarta recorrer a fóruns como a Celac e a OEA

Publicado em 30 de julho de 2025 às 18:25

Ministro do STF foi alvo de sanções dos EUA pela Lei Global Magnitsky Crédito: Rosinei Coutinho/STF

A nova sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, anunciada nesta quarta-feira (30/7), reforçou entre integrantes o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ideia de que as ações tomadas em Washington têm o interesse de interferir no ambiente político do Brasil.>

Essa interpretação foi repassada por dois interlocutores do presidente Lula com o qual a BBC News Brasil conversou em caráter reservado.>

Segundo eles, o governo trabalha, neste momento, em uma resposta por meio de nota sobre as sanções impostas a Moraes. Um desses interlocutores classificou a sanção contra Moraes como "uma violência inaceitável".>

O tom do documento, de acordo com as fontes, será "duro" e deverá focar na defesa da soberania do país, um dos argumentos mais utilizados pelo governo Lula desde que Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e de que o governo americano anunciou a revogação dos vistos de Moraes e outros integrantes do STF.>

Nesta quarta-feira, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra Moraes com base na Lei Global Magnitsky, específica para punir estrangeiros que o governo norte-americano considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.>

A decisão foi publicada no site do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.>

Esta foi a primeira vez que uma autoridade brasileira foi submetida a tal punição.>

De acordo com uma nota divulgada do Departamento do Tesouro americano, Moraes estaria perseguindo políticos de oposição, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro.>

"De Moraes tem como alvo políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro; jornalistas; jornais; plataformas de mídia social dos EUA; e outras empresas americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos americanos não foram poupados do alcance extraterritorial de Moraes. De Moraes impôs prisão preventiva e emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas e usuários de mídia social, alguns dos quais estão baseados nos Estados Unidos.">

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse esperar que a sanção a Moraes funcione como um alerta.>

"Que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas — as togas judiciais não podem protegê-los".>

Um dos interlocutores ouvidos pela BBC News Brasil descartou a possibilidade de o Brasil recorrer a fóruns regionais como a Organização dos Estados Americanos (OEA) ou a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) para se manifestar contra as sanções impostas a Moraes.>

Segundo ele, tanto na OEA quanto na Celac, haveria países como a Argentina, fortemente alinhados aos Estados Unidos, que bloqueariam uma ação do Brasil solicitando uma condenação da ação americana contra Moraes.>

Uma das fontes ouvidas pela BBC News Brasil também falou que não há previsão de que Lula e Trump conversem por telefone no momento. >

Segundo ele, não haveria garantias de que o presidente brasileiro não fosse alvo de algum tipo de desrespeito como ocorreu, na interpretação dele, com outros chefes de Estado a exemplo dos presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa.>

De acordo com uma das fontes ouvidas, a nova sanção contra Moraes reforça o entendimento dentro do governo de que o objetivo do governo americano ao mirar o Brasil não é econômico, mas político. >

Ainda de acordo com ele, a interpretação é de que Trump estaria interessado em prejudicar o projeto de reeleição do presidente Lula ao pressionar o Brasil a reabilitar Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. >

Para isso, ele estaria pressionando o Brasil tanto do ponto de vista político, por meio de sanções a Moraes, quanto do ponto de vista econômico, com as tarifas de 50%. >

Atualmente, Bolsonaro está inelegível por ter sido condenado duas vezes em casos que tramitaram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). >

Além disso, ele é réu no caso que apura a suposta trama que teria tentado um golpe de Estado após Bolsonaro perder as eleições de 2022. Ele, no entanto, nega seu envolvimento no caso. >

Em sua carta anunciando as tarifas, Trump vinculou a medida ao julgamento pelo qual Bolsonaro passa no STF. Ele classificou o processo como uma "caça às bruxas".>

O que é a Lei Global Magnitsky

A utilização da Lei Global Magnitsky contra Alexandre de Moraes era um dos principais objetivos do deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), desde que ele se mudou para os Estados Unidos, em fevereiro deste ano. >

Em uma postagem no X (antigo Twitter), o parlamentar comemorou a sanção e classificou o momento como "histórico". >

"Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial no Brasil está enfrentando consequências reais, juntando-se ao infame grupo de abusadores de direitos humanos ao redor do mundo, como o ditador Nicolás Maduro", disse Eduardo. >

A Lei Global Magnitsky foi aprovada durante o governo de Barack Obama, em 2012 para punir autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção estatal e morreu sob custódia do governo de Moscou.>

Inicialmente, ela foi voltada para os responsáveis por sua morte, a lei teve seu alcance ampliado em 2016, permitindo a inclusão de qualquer pessoa acusada de corrupção ou de violações de direitos humanos na lista de sanções.>

Desde então, a lei passou a ter aplicação global.>

Em 2017, pela primeira vez a lei foi aplicada fora do contexto russo, durante o primeiro governo de Donald Trump.>

As punições incluem o bloqueio de bens e contas no país, além da proibição de entrada em território americano. >

Não há necessidade de processo judicial — as medidas podem ser adotadas por ato administrativo, com base em relatórios de organizações internacionais, imprensa ou testemunhos.>

Segundo o texto da própria lei, são consideradas violações graves atos como execuções extrajudiciais, tortura, desaparecimentos forçados e prisões arbitrárias sistemáticas.>

Também podem ser sancionados agentes públicos que impeçam o trabalho de jornalistas, defensores de direitos humanos ou pessoas que denunciem casos de corrupção.>

A Lei Magnitsky já foi usada contra membros do judiciário de países como Rússia e autoridades de Turquia e Hong Kong, em casos de perseguição a opositores, julgamentos fraudulentos ou repressão institucionalizada.>

