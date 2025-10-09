Mundo

Barroso anuncia aposentadoria do STF e abre caminho para Lula fazer nova indicação

Barroso anunciou nesta quinta-feira (09/10) ter optado pela saída do STF por motivos pessoais.

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:32

'Gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo', argumentou Barroso ao anunciar aposentadoria Crédito: Getty Images

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou na tarde desta quinta-feira (09/10) sua aposentadoria antecipada — ele teria cargo garantido até os 75 anos, ou seja, até 2033.

Barroso afirmou, durante sessão do STF, ter optado pela saída do STF por motivos pessoais.

"Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiriualidade, literatura e poesia", disse, emocionado.

Barroso foi ministro do STF por mais de 12 anos e recentemente deixou a presidência da Corte.

Com a aposentadoria, o presidente Luiz Inácia Lula da Silva (PT) poderá fazer uma nova indicação.

Barroso era advogado constitucionalista e procurador do Estado do Rio de Janeiro quando foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para a vaga do ministro Ayres Britto, que se aposentou.

Em entrevista recente à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o ministro já havia indicado incômodos pessoais relacionados ao cargo.

"Sair ou não do STF, hoje, tem mais a ver com a exposição pública pessoal, sobretudo dos meus filhos e das pessoas com quem me relaciono. Minha mulher sofria imensamente. A AGU [Advocacia-Geral da União] pagou honorários, como manda a lei, a mais de mil advogados da União. Mas a notícia é que a namorada do Barroso recebeu R$ 300 mil. Tudo isso chateia", disse, em entrevista publicada no final de setembro.

