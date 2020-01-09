Vídeo parece mostrar míssil atingindo avião ucraniano no Irã

Avião ucraniano cai no Irã e deixa 176 mortos Crédito: Reprodução/ Twitter @eulmreal

O New York Times divulgou um vídeo nesta quinta-feira (9) que parece mostrar um míssil atingindo o avião ucraniano que se acidentou pouco após decolar em Teerã, deixando 176 mortos.

O The New York Times diz que este é um vídeo verificado em que parece mostrar o avião ucraniano sendo abatido sobre o Irã. A mídia inteira noticiando por vários dias a morte de um "general" iraniano mas não dão o mesmo destaque para essas 180 pessoas que morreram nessa tragédia. pic.twitter.com/3iJ5J1kXVC — Leticia Aguiar (@letsaguiar) January 9, 2020

Segundo a publicação americana, que afirma ter verificado o vídeo, o míssil iraniano acertou a aeronave em Parand, região próxima ao aeroporto de Teerã onde o avião transmitiu sinais pela última vez.

Na análise das imagens feitas pelo jornal, uma pequena explosão aconteceu quando o míssil atingiu o avião, mas a aeronave não explodiu nesse momento: continuou voando por vários minutos e voltou em direção ao aeroporto. O New York Times afirma ainda que analisou outros vídeos que mostram que o avião voou para o aeroporto antes de explodir e bater rapidamente.

No acidente desta quarta, o Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines caiu cinco minutos após decolar do aeroporto internacional Imam Khomeini, em Teerã.

A aeronave, que decolou às 6h12 na hora local (23h42 de terça em Brasília) e seguia para Kiev, pegou fogo após a queda.

Entre as vítimas, havia 82 iranianos, 63 canadenses e 11 ucranianos. Segundo o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, os passageiros fariam uma conexão para um voo com destino ao Canadá.