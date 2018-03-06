Vendedora faz cesariana em macaca morta na Tailândia e salva bebê

Cesariana salvou filhote de macaco após a morte da mãe Crédito: Reprodução

Não havia muito tempo. A macaca morreu após ser atropelada por um carro no lado de fora de um templo em Nakhon Sawan, na Tailândia. Uma mulher que testemunhou o acidente percebeu que a macaca estava prenha e não tardou em iniciar a cesariana.

A rapidez e a habilidade de Padtama Kedkuerviriyanon, de 36 anos, conseguiram salvar o filhote. Mas o episódio teve um momento dramático. Após sair o ventre, o filhote parecia morto. Padtama, então, fez massagem cardíaca e o pequeno símio começou a respirar.

A vendedora disse ter se inspirado na memória que ela tinha da própria cesariana a que ele fora submetida alguns anos atrás, contou o "Bangkok Post". Ela pretende soltar o macaquinho na natureza assim que ele tiver boas condições físicas.

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