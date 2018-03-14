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'Papa Francisco: Um Homem de Palavra'

Vaticano divulga trailer de filme sobre o Papa

'Papa Francisco: Um Homem de Palavra' estreia nos cinemas dos EUA em maio

Publicado em 14 de Março de 2018 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 12:08
Papa Francisco Crédito: Divulgação
No quinto aniversário de sua eleição como líder da Igreja Católica, o papa Francisco foi presenteado com o trailer do filme sobre sua vida.
Papa Francisco: Um Homem de Palavra é um longa-metragem dirigido por Wim Wenders, presidente da Academia de Cinema Europeu, e que, segundo as palavras do cineasta, "não somente mostrará a história de Jorge Bergoglio, mas contará com a participação do pontífice".
Wenders confessou, em entrevista ao portal Vatican News, que "nem em seus sonhos mais loucos teria esperado realizar um filme com o papa Francisco". "Foram quatro sessões de longas entrevistas, meses na sala de edição e filmagens em Assis, cidade natal de São Francisco, para realizar uma obra em que o papa pudesse falar diretamente a cada um, cara a cara, de suas preocupações", relatou o cineasta.
A ideia da produção partiu do prefeito da secretaria de comunicação da Santa Sé, monsenhor Dario Edoardo Viganò. O projeto gira em torno de um longo diálogo com o papa, que se concentra em diversos temas, oferecendo respostas para os principais desafios do mundo contemporâneo, como morte, justiça social, imigração, ecologia e desigualdade.
Graças às técnicas de filmagem, realizadas no próprio Vaticano, Francisco se dirige diretamente ao espectador ao longo do filme, estabelecendo uma relação íntima com todos os tipos de público.
A estreia de Papa Francisco: Um Homem de Palavra acontecerá no próximo dia 18 de maio, nos Estados Unidos. Veja abaixo o trailer.

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