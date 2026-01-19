Mundo

Valentino morre aos 93 anos: o estilista que 'personificou o luxo e glamour' e vestiu as estrelas

Um dos gigantes da moda do século XX, suas criações foram usadas por celebridades como Elizabeth Taylor, Julia Roberts e Gwyneth Paltrow.

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:11

Gwyneth Paltrow e Valentino Garavani posam para fotos na estreia do documentário 'Valentino: O Último Imperador' Crédito: Reuters

O estilista italiano Valentino Garavani, mundialmente conhecido pelo primeiro nome, faleceu aos 93 anos.

Um dos gigantes da moda do século XX, as criações de Valentino foram usadas por celebridades e figuras conhecidas, incluindo Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts e Gwyneth Paltrow.

Ele cofundou a casa de moda Valentino em 1960 e figurou ao lado de Giorgio Armani e Karl Lagerfeld no topo da profissão.

Em um comunicado publicado no Instagram, a Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti disse: "Ele morreu em paz em sua casa em Roma, cercado pelo amor de sua família."

Valentino fotografado com a modelo e atriz inglesa Elizabeth Hurley em um restaurante de Nova York em 1997 Crédito: AFP via Getty Images

A fundação informou que Valentino será velado na Piazza Mignanelli entre os dias 21 e 22 de janeiro.

O funeral de Valentino será realizado no dia seguinte na Basílica de Santa Maria dos Anjos e Mártires, segundo a fundação.

Nascido na Lombardia em maio de 1932, Valentino era conhecido por suas coleções que exibiam luxo, riqueza e opulência, além de ombreiras largas.

A atriz Anne Hathaway foi uma das muitas celebridades que vestiram o 'vermelho Valentino' Crédito: Getty Images

Ele se mudou para Paris para estudar na Chamber Syndicale de la Couture Parisienne quando tinha apenas 17 anos e trabalhou com Jacques Fath, Balenciaga, Jean Dessès e Guy Laroche.

A criação do seu "vermelho Valentino", inspirado em uma viagem à Espanha, ajudou a elevar a marca à fama global com a estreia do icônico vestido de festa.

A cor se tornou tão significativa para sua marca que, na última coleção de Valentino, em 2007, todas as modelos usaram vestidos vermelhos no desfile de encerramento.

Valentino desenhou o vestido de noiva da princesa Madeleine da Suécia quando ela se casou com o financista britânico-americano Christopher O'Neill em junho de 2013.

Em dezembro de 2023, o estilista foi homenageado com o prêmio de destaque no British Fashion Awards, realizado no Royal Albert Hall, em Londres.

As criações de Valentino fizeram dele o estilista preferido de personalidades como Jacqueline Kennedy Onassis Crédito: AFP via Getty Images

Alexandra Shulman, ex-editora-chefe da Vogue britânica, disse ao programa PM da BBC Radio 4 que todos os aspectos de Valentino "personificavam glamour e luxo".

"É uma notícia muito triste, porque ele foi um dos últimos grandes estilistas da era moderna e acho que sua principal contribuição é ter sido o que as pessoas queriam que um estilista fosse", disse Shulman.

"Ele realmente não se importava muito em não ser o estilista mais moderno ou o mais vanguardista; ele só queria produzir roupas que fossem bonitas, e elas eram."

"Ele também manteve seus clientes famosos por muito tempo; começou com pessoas como Jacqueline Kennedy, que usou Valentino quando estava de luto."

Valentino foi um dos ícones da alta costura global Crédito: AFP via Getty Images

Shulman listou várias estrelas de Hollywood que foram grandes admiradoras dos designs de Valentino nos últimos 15 anos, incluindo Paltrow, Nicole Kidman e Jennifer Lopez.

"Nos últimos anos, a ascensão do tapete vermelho o ajudou, porque foi isso que definiu suas roupas", acrescentou Shulman.

"Não eram roupas que você vestia para ir ao escritório - eram vestidos realmente fabulosos."

