Universidade admite ter manipulado notas de mulheres em vestibular

Esquema em faculdade japonesa limitava a aprovação de candidatas no exame Crédito: Komsomolec / Pixabay

Uma investigação interna confirmou que a Universidade de Medicina de Tóquio manipulou, deliberadamente, as notas de candidatas nos exames de acesso, com o intuito de limitar o número de mulheres nas turmas de graduação. A prática durou ao menos uma década e foi classificada como um caso muito sério de discriminação. Diretores da instituição negaram conhecimento sobre o esquema, informa a agência Reuters.

As alterações nas notas das candidatas foram descobertas durante a investigação de um caso de propina. Masahiko Usui, ex-presidente do conselho de administração, e Mamoru Suzuki, ex-presidente da instituição, foram acusados de inflar as notas do filho de Futoshi Sano, um ex-funcionário do alto escalão do Ministério da Educação, em troca de tratamento preferencial num programa de subsídios do governo.

A revisão dos processos de admissão revelou que as notas do filho de Sano e de muitos outros candidatos foram infladas injustamente. Em um dos casos, em até 49 pontos. A investigação concluiu que os resultados dos exames foram manipulados para dar aos homens mais pontos e reduzir o número de mulheres admitidas, pois os diretores da universidade acreditavam que futuras médicas estariam mais propensas a abandonar a profissão para cuidar dos filhos.

 Este incidente é realmente lamentável. Por meio de fraudes no recrutamento, eles engaram os candidatos, suas famílias, os funcionários da escola e a sociedade como um todo  afirmou o advogado Kenji Nakai, contratado pela universidade para investigar o caso, em entrevista coletiva.

A investigação demonstrou que as notas dos homens, incluindo os que falharam uma ou duas vezes, eram aumentadas artificialmente, enquanto as notas de todas as mulheres e dos homens que falharam três ou mais vezes, não recebiam o mesmo tratamento. Os investigadores não conseguiram calcular o número de mulheres afetadas, mas o esquema funcionava a pelo menos uma década.

Na coletiva de imprensa, diretores e funcionários da universidade se desculparam e pediram para o público considerar as medidas que estão sendo tomadas, que podem incluir compensações financeiras. Entretanto, eles afirmaram desconhecer a fraude.

 A sociedade está mudando rapidamente e nós precisamos responder a essa mudança. Qualquer organização que falhe em atender as mulheres vai crescer enfraquecida  afirmou Tetsuo Yukioka, diretor executivo da universidade.  Eu acho que esse pensamento não tinha sido absorvido.